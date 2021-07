OnePlus 6 et 6T obtiennent Android 11 via une bêta ouverte

in

TL;DR

Aujourd’hui, OnePlus a révélé que les OnePlus 6 et OnePlus 6T ont désormais accès à Android 11. Cependant, pour obtenir la mise à jour, vous devrez rejoindre la version bêta ouverte, car il n’y a pas de version stable. Compte tenu des délais bêta habituels de OnePlus, la série OnePlus 6 ne verra probablement pas de lancement stable d’Android 11 avant la fin du troisième trimestre ou même le quatrième trimestre 2021.

Malheureusement, vous devrez être d’accord avec l’utilisation du logiciel bêta pour que cela fonctionne. Le logiciel bêta ne sera pas stable et il est inévitable que vous rencontriez des bogues et d’autres problèmes au cours de votre utilisation quotidienne. Heureusement, il est assez facile de passer au canal bêta, car il ne nécessite même pas de réinitialisation d’usine. Soyez averti, cependant, que sauter dos au canal stable nécessiterait une réinitialisation.

Habituellement, les programmes bêta de OnePlus durent au moins un mois ou deux avant de voir un lancement stable. À en juger par le calendrier Android 12 de Google, il est presque certain que nous verrions le lancement d’Android 12 sous une forme stable avant le début du déploiement stable de OnePlus 6 et 6T Android 11. Ça va piquer.

Comme on pouvait s’y attendre, le lancement de la version bêta d’Android 11 comprend toutes les fonctionnalités habituelles ainsi que quelques ajustements uniques aux téléphones OnePlus. Consultez le journal des modifications complet ci-dessous.

OnePlus 6 et OnePlus 6T Android 11 bêta :

Système

Mise à jour vers la version OxygenOS 11 La nouvelle conception visuelle de l’interface utilisateur vous offre une expérience plus confortable avec diverses optimisations de détails Puisqu’il s’agit d’une grande mise à jour Android avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, le processus de mise à niveau peut être un peu plus long, veuillez être plus patient.

Espace de jeu

Boîte à outils de jeu nouvellement ajoutée pour des commutateurs pratiques de mode Fnatic. Vous pouvez désormais choisir trois modes de notifications : texte uniquement, tête haute et blocage, juste pour votre expérience de jeu immersive Fonction de réponse rapide nouvellement ajoutée dans une petite fenêtre pour Instagram, WhatsApp et Telegram (activez-la en glissant vers le bas depuis le coin supérieur droit /coins gauches de l’écran en mode jeu) Nouvelle fonction de prévention des erreurs de touche. Activez-le, balayez vers le bas depuis le haut de l’écran, cliquez et la barre de notification apparaîtra

Caméra

Mise à jour de l’interface utilisateur de la caméra et optimisation de certains chemins de fonction pour offrir une opération plus pratique

Affichage ambiant

Style d’horloge Insight récemment ajouté, une création conjointe avec Parsons School of Design. Il changera en fonction des données d’utilisation du téléphone (Pour définir : Paramètres > Personnalisation > Horloge sur l’affichage ambiant) Nouvelle fonctionnalité de toile qui peut automatiquement dessiner une image filaire basée sur une photo d’écran de verrouillage sur votre téléphone. Chemin : Paramètres – Personnalisation – Fond d’écran – Toile – Choisissez l’aperçu de la photo et il peut être généré automatiquement)

Mode sombre

Ajout d’un raccourci pour le mode sombre, vous pouvez dérouler le panneau Paramètres rapides et le trouver. Prise en charge activée automatiquement par plage de temps (chemin: Paramètres – Affichage – Mode sombre – Activer automatiquement – Activer automatiquement du coucher au lever du soleil / Plage de temps personnalisée)

Étagère

Nouvelle conception de l’interface de l’étagère, l’interface est plus claire Ajout d’un widget météo, effet d’animation plus intelligent