OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro se mettent à jour au même endroit

Mise à jour: 19 avril 2021 (1 h HE): OnePlus déploie actuellement un correctif à la série OnePlus 7 pour résoudre les bogues trouvés dans la mise à jour stable initiale d’Oxygen OS 11.

Le long journal des modifications résout les problèmes liés à la caméra, à l’affichage ambiant, etc. Le correctif de sécurité Android de mars 2021 est également inclus dans ce correctif. Consultez le journal des modifications complet pour Oxygen OS 11.0.0.2 ci-dessous.

SystèmeMise à jour vers la version OxygenOS 11La nouvelle conception visuelle de l’interface utilisateur vous apporte une expérience plus confortable avec diverses optimisations de détailsOptimiser la stabilité de certaines applications tierces et améliorer l’expérienceMise à jour du correctif de sécurité Android à 2021.03Mise à jour du package GMS à 2021.01Comme il s’agit de la mise à niveau d’Android 11 version avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, le temps de mise à niveau peut être plus long. Veuillez attendre la fin de la mise à niveauCaméraMise à jour de l’interface utilisateur de la caméra et optimisation de certains des chemins de fonction pour offrir un fonctionnement plus pratique Nouveau codec HEVC ajouté pour réduire la taille de stockage vidéo de manière transparente, capturer et filmer plus sans compromettre la qualité Accès nouvellement ajouté à une application tierce pour partager l’image en appuyant longuement sur Nouvellement ajouté l’accès rapide au mode d’enregistrement en appuyant sur le déclencheur et en le maintenant enfoncé et en faisant glisser le bouton, vous pouvez facilement zoomer ou dézoomerNouveau ajout de l’affichage de lecture en mode Time-lapse pour afficher la durée de tournage réelleAffichage ambiantStyle d’horloge Insight nouvellement ajouté, une création conjointe avec la Parsons School of Design. Il changera en fonction des données d’utilisation du téléphone (Pour définir: Paramètres > Personnalisation > Horloge sur l’affichage ambiant) Fonction de toile nouvellement ajoutée qui peut automatiquement dessiner une image filaire basée sur une photo d’écran de verrouillage sur votre téléphone (Chemin: Paramètres > Personnalisation > Fond d’écran > Toile > Choisissez l’aperçu de la photo et il peut être généré automatiquement)Mode sombreAjout de la touche de raccourci pour le mode sombre, déroulez le paramètre rapide pour activer la prise en charge activer automatiquement la fonction et personnaliser la plage de temps (chemin: Paramètres > Affichage > Mode sombre > Allumez automatiquement > Activer automatiquement du coucher du soleil au lever du soleil / plage de temps personnalisée)Espace de jeuBoîte à outils de jeu nouvellement ajoutée pour des commutateurs pratiques du mode Fnatic. Vous pouvez désormais choisir trois modes de notifications: texte uniquement, tête haute et blocage, juste pour votre expérience de jeu immersive Nouvelle fonction de réponse rapide ajoutée dans une petite fenêtre pour Instagram, WhatsApp et Telegram (activez-la en faisant glisser votre doigt vers le bas depuis les coins supérieurs droit / gauche de l’écran en mode jeu) Nouvelle fonction de prévention des erreurs de contact. Activez-le, faites glisser votre doigt depuis le haut de l’écran, cliquez et la barre de notification apparaîtraÉtagèreNouvelle conception d’interface d’étagère, l’interface est plus claire Ajout d’un widget météo, effet d’animation plus intelligentGaleriePrise en charge de la fonction Story, formez automatiquement des vidéos hebdomadaires avec des photos et des vidéos en stockage Optimisez la vitesse de chargement de la galerie et l’aperçu de l’image est plus rapide

Il s’agit d’un déploiement par étapes. Cela signifie que seuls certains utilisateurs verront cela apparaître comme une OTA sur leur appareil aujourd’hui. Si vous souhaitez essayer de sauter la ligne, vous pouvez mettre à jour manuellement à l’aide de l’application Oxygen Updater.

Si vous souhaitez passer du canal stable d’Oxygen OS à la version bêta pour obtenir des mises à jour plus rapidement, ce n’est vraiment pas difficile. Suivez notre guide ici!

Bienvenue dans le hub de mises à jour OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro. Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur les dernières mises à jour Android pour les deux appareils, y compris leurs versions actuelles et la date à laquelle de futures mises à jour sont susceptibles d’arriver.

Les 7 et 7 Pro exécutent Oxygen OS, le skin Android exclusif de OnePlus. Oxygen OS est connu pour ses mises à jour rapides qui durent très longtemps, alors assurez-vous de mettre cette page dans vos favoris et de la visiter souvent.

Notez que les OnePlus 7 et 7 Pro reçoivent parfois des mises à jour en même temps. Notez également que les variantes T-Mobile et Sprint du OnePlus 7 Pro peuvent recevoir des mises à jour logicielles à une date ultérieure.

Mises à jour OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro

Version stable actuelle: Android 10Quand les OnePlus 7 et 7 Pro recevront-ils Android 11? Avril 2021 (estimé)

Les OnePlus 7 et 7 Pro ont été lancés le 14 mai 2019, avec la dernière version d’Android, Android 9 Pie. Les deux appareils recevront Android 11. Il est possible que OnePlus puisse également fournir Android 12 aux téléphones, mais cela n’est pas confirmé.

Les variantes déverrouillées des deux téléphones ont commencé à recevoir Android 10 à la fin du mois de septembre, bien que de nombreux utilisateurs n’aient pas vu l’OTA pendant des semaines avant que OnePlus ne le range discrètement en raison de quelques bugs embêtants. Le déploiement a recommencé à la mi-octobre sous la forme d’OxygenOS version 10.0.1.

Fin décembre, la mise à jour Android 10 pour la variante T-Mobile du OnePlus 7 Pro a enfin commencé à être déployée. La mise à jour est arrivée sous le nom d’Oxygen OS 10.0.1 et comprenait le correctif de sécurité de novembre 2019. Les modèles 7 Pro déverrouillés sont sur Oxygen OS 10.3.0, bien que les fonctionnalités manquantes de la mise à jour T-Mobile ne soient pas claires, le cas échéant.

Qu’a apporté 2020 jusqu’à présent?

Juste après le début de la nouvelle année, OnePlus a publié les dernières versions d’Oxygen OS Open Beta 8 pour les utilisateurs de OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro. Cette mise à jour a apporté plusieurs corrections de bogues, notamment des optimisations de l’écran tactile et des modifications des performances de la caméra, ainsi que le correctif de sécurité de décembre.

À la mi-février, OnePlus a publié la version Open Beta 9 d’Oxygen OS et la mise à jour stable d’Oxygen OS 10.3.1 pour OnePlus 7 Pro. Les deux mises à jour incluent plusieurs corrections de bogues, modifications et correctif de sécurité de janvier.

En mars, le OnePlus 7 Pro 5G a également été mis à jour vers la version stable d’Android 10. Cette version exclusive d’Oxygen OS 10 a atterri sous forme de téléchargement de 2 Go + et son journal des modifications était le même que celui des OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro Android 10 mettre à jour.

OnePlus 8 arrive officiellement le 14 avril

OnePlus La série OnePlus 8 sera officiellement dévoilée le mardi 14 avril, a annoncé la société dans un e-mail adressé à Android Authority. Nous nous attendons à voir les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro faire leurs débuts, même si c’est…

Plus tard dans le mois, les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro ont reçu la nouvelle mise à jour Oxygen OS Open Beta 10. Selon un article sur les forums OnePlus, la mise à jour comprenait les correctifs de sécurité de février 2020 ainsi que des corrections de bogues et des optimisations du système.

La mise à jour Open Beta 11 a suivi peu de temps après, apportant la mise à jour de sécurité de mars 2020, ainsi que la fonctionnalité de traduction instantanée. Cette fonction traduit l’audio des appels vidéo dans la langue maternelle des utilisateurs, en prenant en charge l’anglais, le français, l’allemand, l’hindi et le chinois.

Mars 2020 a également été le mois où les appareils OnePlus 7 Pro 5G sur Sprint ont finalement été mis à jour vers Android 10. Peu de temps après, la variante européenne a vu OxygenOS 10.0.5 OTA, qui a introduit des corrections de bogues et des ajustements généraux.

Le dernier jour du mois, OnePlus a publié la mise à jour stable OxygenOS 10.3.2 avec le correctif de sécurité de mars 2020 en remorque pour OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro. Cela a amélioré la gestion de la RAM, la stabilité de l’enregistrement au ralenti, la fluidité de la lecture vidéo, etc.

La société a publié la mise à jour Open Beta 13 le 8 mai, apportant des notifications d’objectif de caméra sale, le correctif de sécurité d’avril 2020 et divers correctifs.

OnePlus en juin a apporté une nouvelle bascule du mode sombre dans la barre de notification, des modifications de l’interface de numérotation et un certain nombre de corrections de bogues. Le correctif de sécurité Android de juin 2020 est également arrivé en remorque.

En août, Open Beta 17 a apporté une nouvelle fonctionnalité d’assistance aux utilisateurs pour aider à intégrer les nouveaux utilisateurs OnePlus, des optimisations du gestionnaire de fichiers et des transferts Wi-Fi, et le correctif de sécurité Android pour août 2020.

La mi-septembre a vu le déploiement de la bêta ouverte 18 pour les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro, qui contient une longue liste de modifications et d’améliorations apportées aux applications Game Space et Community. La mise à jour comprenait également le correctif de sécurité Android de septembre 2020 et le package GMS d’août 2020.

Le 1er octobre, la série OnePlus 7 a gagné Oxygen OS 10.0.8 en Inde et sur d’autres marchés mondiaux, et 10.3.5 dans l’UE. Il a amélioré la consommation d’énergie du système, corrigé divers problèmes de stabilité du système et ajouté la mise à jour de sécurité d’Android pour septembre.

Oxygen OS 10.0.9 / 10.3.6 a été déployé fin octobre et a apporté le même journal des modifications que la mise à jour précédente.

La bêta ouverte 19 est arrivée fin octobre, apportant avec elle des améliorations générales de stabilité, le correctif de sécurité Android pour octobre et un correctif pour le flash de la caméra frontale.

En novembre 2020, la série OnePlus 7 a reçu une nouvelle mise à jour stable d’Oxygen OS. Numérotée 10.0.10 dans le monde et 10.3.7 en Inde et dans l’UE, la mise à jour a apporté quelques retouches à la barre d’état et à l’application Téléphone. La mise à jour comprenait également le correctif de sécurité de novembre pour Android et la mise à jour d’août GMS.

Les propriétaires de OnePlus 7 et 7 Pro ont eu leur premier aperçu d’Android 11 en janvier 2021. Oxygen OS 11 beta 1 a apporté un long journal des modifications avec des modifications apportées à la caméra, à l’étagère et à d’autres fonctionnalités du système d’exploitation.

La série OnePlus 7 devrait voir Android 11 stable au début de 2021. Il est possible qu’elle reçoive également une mise à jour d’Android 12 en 2021, car le OnePlus 3T a reçu trois mises à jour au cours de sa durée de vie (à Nougat, Oreo et Pie).

Cette version stable d’Android 11 est finalement arrivée fin mars. La mise à jour d’Oxygen OS 11 a apporté un long journal des modifications, y compris des améliorations du système, de l’interface utilisateur et d’autres applications intégrées. La mise à jour de sécurité Android de février 2021 a également été incluse.

Android 10Android 11OnePlus 7 Pro – États-Unis débloquéOuiTBAOnePlus 7 Pro – T-MobileOuiTBAOnePlus 7 Pro – International déverrouilléOuiTBAOnePlus 7 – International déverrouilléOuiTBA

Faites-nous savoir quelle mise à jour OnePlus 7/7 Pro vous bascule dans les commentaires, et si vous avez repéré une mise à jour récente que nous avons manquée, donnez-nous un pourboire!

Vous recherchez une autre mise à jour de l’appareil? Dirigez-vous vers notre suivi général des mises à jour Android 10 sur le lien.