OnePlus 8 et 8 Pro complètent l’année avec des correctifs et des correctifs à gogo

S’il y a quelque chose que vous espériez faire en 2021, vous manquez de temps et vite. L’horloge compte déjà sur les derniers jours de l’année, alors si vous cherchez à vous débarrasser de votre réputation de procrastinateur, c’est maintenant votre chance de sortir ce dernier projet de l’année. Les développeurs de OnePlus cherchaient clairement à terminer quelques tâches avant 2021 dans le rétroviseur, et nous venons de les voir abandonner la nouvelle version d’OxygenOS 11.0.10.10 pour les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

Avertissement juste : nous avons peut-être survendu « à gogo », car bien que nous examinions de nouveaux correctifs et corrections de bugs ici, ils sont à la fois un peu limités en nombre et assez discrets. Il existe un correctif WhatsApp parmi eux, mais nous ne savons pas s’il s’agit de résoudre le même problème que nous venons de voir corrigé sur les séries 7 et 7T. OnePlus essaie également de corriger certaines options mal alignées dans l’interface utilisateur des paramètres, mais d’après ce que les gens ont partagé dans les forums d’assistance de l’entreprise, les choses semblent toujours être problématiques pour un certain nombre d’utilisateurs frustrés.

En plus de ceux-ci et d’autres correctifs ciblés, OnePlus fait également passer les deux téléphones à leur niveau de correctif de sécurité de décembre 2021. La distribution a commencé hier et, à la manière typique de OnePlus, la société commencera à augmenter la disponibilité au cours des prochains jours.

