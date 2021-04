OnePlus 8T vs OnePlus 8 Pro: Lequel devriez-vous acheter?

Tout ce dont vous avez besoin

Le OnePlus 8T fournit le dernier matériel que vous pouvez acheter aujourd’hui. Le téléphone est alimenté par le chipset Snapdragon 865 et dispose d’une connectivité 5G, et vous obtenez un écran AMOLED plat avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une charge rapide insensée de 65 W. Ajoutez le fait que le téléphone exécute Android 11 hors de la boîte et vous obtenez un excellent package global.

Sublime écran AMOLED 120Hz Android 11 prêt à l'emploi Chargement filaire 65W Snapdragon 865 avec connectivité 5G 12 Go de RAM et 256 Go de stockage par défaut

Pas de charge sans fil Pas de classification IP Caméra moyenne

Le OnePlus 8 Pro fait passer les choses au niveau supérieur avec un écran incurvé de taux de rafraîchissement QHD + AMOLED 120Hz, des caméras qui prennent de superbes photos sous n’importe quel éclairage, Snapdragon 865 avec 5G et une charge filaire et sans fil 30W, ainsi qu’une résistance à l’eau IP68. Il ne manque rien ici et le téléphone a déjà reçu la mise à jour stable d’Android 11.

Superbe écran AMOLED 120Hz Caméras passionnantes Chargement filaire et sans fil 30W Résistance à l'eau IP68 Jeu de puces Snapdragon 865 avec 5G Maintenant sur Android 11

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Les OnePlus 8 Pro et 8T continuent d’être d’excellentes options en 2021, mais si vous souhaitez passer à un nouveau téléphone, vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil aux OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Les deux téléphones offrent des mises à niveau considérables du côté de l’appareil photo et arborent un nouveau design passionnant avec une charge sans fil plus rapide et un matériel interne plus robuste.

Avec OnePlus qui lance un nouveau téléphone tous les six mois, il y a toujours un meilleur appareil à l’horizon. Mais le partenariat de la société avec Hasselblad sur la série OnePlus 9 a abouti à de bien meilleurs appareils photo par rapport aux générations précédentes, ce qui rend les produits phares de 2021 beaucoup plus attrayants.

Le OnePlus 8T apporte des modifications subtiles à la conception et un écran AMOLED plat de 120 Hz avec une charge rapide de 65 W, et le OnePlus 8 Pro possède tous les extras que vous attendez d’un produit phare Android. Devriez-vous acheter le OnePlus 8T ou choisir le 8 Pro? Découvrons-le.

OnePlus 8T vs OnePlus 8 Pro: même matériel avec quelques différences clés

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Le OnePlus 8T utilise la même conception et le même matériel que le OnePlus 8 Pro, mais avec quelques différences notables. Tout d’abord, l’écran est plat sur le 8T, ce qui le rend plus facile à tenir et à utiliser.

Le OnePlus 8T est également 11g plus léger que le 8 Pro, même si les deux téléphones sont équipés de batteries similaires. Cela ajoute à sa facilité d’utilisation au quotidien. Les deux appareils offrent la même construction en métal et en verre et sont livrés avec le Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière, mais le fait que le 8T soit légèrement plus court et plus léger lui donne un avantage.

Avec un indice de protection IP68 et une charge sans fil de 30 W, le OnePlus 8 Pro vous offre beaucoup plus en termes d’extras.

Le OnePlus 8T a un nouveau design pour le boîtier de la caméra arrière, et il a l’air beaucoup plus élégant que le boîtier oblong du 8 Pro. L’esthétique du design est en grande partie inchangée entre les deux appareils, mais les ajustements subtils donnent au 8T un aspect un peu plus haut de gamme.

Le OnePlus 8T dispose d’un écran AMOLED de 6,55 pouces, le OnePlus 8 Pro basculant un écran AMOLED de 6,7 pouces. Les deux appareils offrent un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et la qualité du panneau lui-même est à la hauteur des meilleurs téléphones Android disponibles aujourd’hui. La principale différence en termes de panneau est que le 8 Pro a une résolution QHD +, le 8T étant limité à FHD +.

Maintenant, le panneau FHD + du 8T est assez génial en soi, et vous ne manquez vraiment rien ici. Cependant, si vous souhaitez utiliser un panneau de résolution plus élevée, cette option est disponible sur le 8 Pro, et la meilleure partie est que vous pouvez utiliser un taux de rafraîchissement de 120 Hz même avec la résolution définie sur QHD +.

Le OnePlus 8 Pro l’emporte également lorsque nous parlons des extras. Le téléphone dispose d’une charge sans fil de 30 W et d’une résistance à la poussière et à l’eau IP68. Le 8T manque les deux fonctionnalités.

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Les OnePlus 8T et 8 Pro disposent tous deux du chipset Snapdragon 865 avec Sub-6 5G, et ils sont identiques dans l’utilisation quotidienne. Les deux téléphones exécutent facilement n’importe quel scénario, qu’il s’agisse de naviguer sur les réseaux sociaux ou de jouer à des jeux intensifs. Vous ne trouverez aucun ralentissement ici, et les panneaux de 120 Hz combinés aux haut-parleurs stéréo sur les deux téléphones en font un plaisir à utiliser.

Les deux téléphones partagent un matériel robuste, le 8T offrant une charge rapide de 65 W.

Vous trouverez les deux téléphones avec des options 8 Go / 128 Go et 12 Go / 256 Go, mais la disponibilité est limitée par région. Le OnePlus 8T, par exemple, n’est vendu que dans la variante 12 Go / 256 Go aux États-Unis – au prix de 600 $ sur Amazon – et même le 8 Pro n’est disponible que dans l’option 12 Go / 256 Go qui coûte maintenant 699 $, avec le 8 Go / 128 Go variante épuisée dans le pays.

En Inde, le OnePlus 8T commence à 42 999 ₹ (576 $) pour le modèle 8 Go / 128 Go, et le OnePlus 8 Pro se vend à 54 999 ₹ (736 $) pour l’option 8 Go / 128 Go. De subtiles différences existent dans le matériel interne: le OnePlus 8 Pro dispose de modules de stockage LPDDR5 RAM et UFS 3.0, tandis que le OnePlus 8T dispose de RAM LPDDR4X et de stockage UFS 3.1. Mais la caractéristique hors concours ici est la charge rapide de 65 W sur le OnePlus 8T.

La technologie de charge rapide Warp Charge 65 ne prend que 39 minutes pour charger complètement la batterie de 4500 mAh du OnePlus 8T. Ainsi, même si le téléphone ne dispose pas de charge sans fil, la vitesse offerte par la norme de charge rapide de 65 W donne au 8T un avantage. Le OnePlus 8 Pro, quant à lui, dispose d’une charge filaire et sans fil de 30 W, le téléphone prenant un peu plus d’une heure pour charger complètement la batterie de 4510 mAh.

Enfin, les caméras. Bien que les deux appareils disposent d’appareils photo 48MP à l’arrière, le OnePlus 8 Pro prend de meilleures photos grâce au nouveau capteur Sony IMX689. Le 8 Pro dispose d’un objectif grand angle secondaire de 48MP qui surpasse le module grand angle 13MP du 8T. Le 8 Pro ne mesure toujours pas à la hauteur du Galaxy Note 20 ou du Pixel 5, mais il a un avantage sur le 8T.

OnePlus 8T contre OnePlus 8 Pro: spécifications

OnePlus 8T OnePlus 8 Pro Système d’exploitation Android 11

OxygenOS 11 Android 11

Écran OxygenOS 11 6,55 pouces 120 Hz Fluid AMOLED

2400 x 1080 (20: 9)

HDR10 +

Gorilla Glass 5 6,7 pouces Fluid AMOLED

3168 x 1440 (19.8: 9)

HDR10 +

Jeu de puces Gorilla Glass 5 Snapdragon 865

1 x 2,84 GHz A77

3 x 2,42 GHz A77

4 x 1,80 GHz A55

7 nm Snapdragon 865

1 x 2,84 GHz A77

3 x 2,42 GHz A77

4 x 1,80 GHz A55

GPU 7 nm Adreno 650 Adreno 650 RAM 8 Go / 12 Go LPDDR4X 8 Go / 12 Go de stockage LPDDR5 128 Go / 256 Go UFS 3.1 128 Go / 256 Go UFS3.0 Emplacement MicroSD ❌ ❌ Caméra arrière 1 48MP (IMX586), 0.8um

f / 1,75, OIS

4K à 30 ips 48MP (IMX689), f / 1,78

1.12um, OIS

Caméra arrière 4K à 60 ips 2 Grand angle 16MP, f / 2,25

Champ de vision de 120 degrés, grand angle de 48 MP, f / 2,2

Champ de vision de 119 degrés Caméra arrière 3 Macro 5MP, f / 2.4 8MP, f / 2.4

1.0um, OIS, téléobjectif

Zoom hybride 3x Caméra arrière 4 Monochrome 2MP, f / 2.4 Filtre couleur 5MP Caméra avant 16MP, f / 2.4

Vidéo 1080p, mise au point fixe 16MP, f / 2.4

Vidéo 1080p, mise au point fixe Connectivité 5G Sub-6, SA et NSA

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

AptX HD, NFC, A-GPS 5G NSA, Sub-6

Wi-Fi 6 2×2 MIMO, Bluetooth 5.1

NFC 4510mAh non amovible

Chargement non amovible USB-C 3.1

Warp Charge 65 (10 V / 6,5 A) USB-C 3.1

Charge de chaîne 30T (5V / 6A)

Warp Charge 30 USB-C audio sans fil (20 V / 1,5 A)

Haut-parleurs stéréo USB-C

Haut-parleurs stéréo Résistance à l’eau ❌

Uniquement sur la version T-Mobile IP68 Sécurité Empreinte digitale intégrée à l’écran (optique) Empreinte digitale intégrée à l’écran (optique) Dimensions 160,7 x 74,1 x 8,4 mm

188 g 165,3 x 74,3 x 8,5 mm

199g Couleurs Vert outremer, Argent lunaire Noir onyx, Vert glacial, Bleu outremer

OnePlus 8T vs OnePlus 8 Pro: logiciel

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

OnePlus a réussi à se différencier sur le plan logiciel, le OnePlus 8T exécutant OxygenOS 11 basé sur Android 11 prêt à l’emploi. Le OnePlus 8 Pro a également reçu la mise à jour stable d’Android 11, ce qui en fait l’un des très rares appareils à l’avoir fait.

Ainsi, même s’il est formidable de voir les deux appareils sur Android 11, le 8T a un avantage élancé dans ce domaine car il est livré avec la dernière version d’Android prête à l’emploi. Cela signifie qu’il sera mis à jour vers Android 13 une fois qu’il sera lancé, et bien que le 8 Pro soit également susceptible de faire le changement, ce n’est pas garanti à ce stade.

OnePlus 8T vs OnePlus 8 Pro: Lequel devriez-vous acheter?

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Il existe de nombreuses similitudes avec les OnePlus 8T et 8 Pro, et en fin de compte, cela dépend de la valeur que vous accordez aux extras. Si vous avez besoin d’une charge sans fil et d’une résistance à l’eau IP68, le OnePlus 8 Pro est le choix évident. Le téléphone est livré avec un écran QHD + plus haute résolution, et le design incurvé est exactement là-haut avec le meilleur de ce que Samsung a à offrir.

Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’une ou l’autre option, mais pour mon argent, j’achèterais le OnePlus 8 Pro en 2021.

Le OnePlus 8T a le même taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais est livré avec un écran AMOLED plat qui le rend beaucoup plus confortable à utiliser. C’est la raison principale pour laquelle j’utilise toujours le téléphone même après l’examen, et après avoir utilisé des écrans incurvés pendant la majeure partie de l’année, il est rafraîchissant de revenir à un écran plat.

Et bien que le OnePlus 8T ne dispose pas de charge sans fil, la charge filaire de 65 W garantit que vous n’avez pas à laisser le téléphone branché pendant la nuit. La technologie de charge rapide ne prend que 39 minutes pour charger complètement la batterie 4500mAh de l’appareil.

Mais le OnePlus 8 Pro l’emporte sur le côté caméra grâce au capteur IMX689, et vous en obtenez plus en termes d’extras: il y a une résistance à l’eau IP68, une charge sans fil 30W et un panneau QHD +. Étant donné que l’édition 12 Go / 256 Go ne coûte maintenant que 700 $, vous ne payez pas beaucoup plus que la 8T. Donc, si vous voulez un produit phare avec tous les extras, le OnePlus 8 Pro pourrait bien être l’option idéale.

Les mises à niveau que vous recherchez

Le OnePlus 8T dispose d’un superbe panneau AMOLED 120 Hz soutenu par le dernier matériel interne disponible. L’écran plat est un plaisir à utiliser, le téléphone fonctionne sous Android 11 et avec une charge rapide de 65 W, vous n’aurez pas besoin de le laisser branché pendant la nuit. Il manque quelques extras, mais si vous voulez maximiser la valeur, c’est le téléphone à obtenir.

Toujours un excellent produit phare Android

Le OnePlus 8 Pro offre toutes les fonctionnalités que vous attendez d’un produit phare. Il a un design magnifique avec un panneau AMOLED QHD + 120Hz, de superbes caméras, un matériel exceptionnel et une charge filaire et sans fil 30W. Si cela ne vous dérange pas de dépenser la prime par rapport au 8T, il y a beaucoup à aimer dans le 8 Pro. Avec l’option 12/256 Go maintenant en vente, vous obtenez une grande valeur globale.

