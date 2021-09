OnePlus 9 : 9 raisons pour lesquelles OnePlus 9 STILL est un produit phare 10/10

Le langage de conception OnePlus 9 se démarque toujours de la foule habituelle.

Il a peut-être grimpé dans l’échelle des prix, mais cela ne signifie pas que OnePlus a cessé d’offrir un produit phare pour l’argent qu’il facture. En fait, c’est l’engagement de la marque à offrir d’excellentes performances pour le prix qu’elle facture qui rend ses smartphones encore plus intéressants maintenant. Oui, même des mois après leur lancement. Et aucun téléphone ne reflète mieux cela que le OnePlus 9, le OnePlus 9 sans suffixe. Sur un marché rempli d’aspirants phares qui tentent d’imiter les fonctionnalités étranges d’un appareil haut de gamme, le OnePlus 9 se distingue par son engagement à offrir des performances premium à un prix que la concurrence ne peut toujours pas égaler. De plus, il n’a fait que s’améliorer avec le temps, grâce à un flux de mises à jour et d’améliorations, le rendant encore meilleur qu’il ne l’était au lancement (donc OnePlus ça).

En effet, le OnePlus 9 est l’un des rares appareils phares premium sur le marché qui est en fait une excellente proposition à son prix de Rs 49 999, même six mois après son lancement. Parce que même si la concurrence s’est améliorée, le téléphone lui-même aussi/ Et si cela semble difficile à croire, voici neuf raisons pour lesquelles :

Un design qui fait toujours plaisir

Le langage de conception OnePlus 9 se démarque toujours de la foule habituelle. Le corps élégant de l’appareil avec du verre à l’avant et à l’arrière, et ce grand écran, avec des lunettes si fines que vous les remarquez à peine, reste superbement élégant. Et l’unité de caméra avec cette marque emblématique Hasselblad (plus sur laquelle plus tard) à l’arrière est toujours quelque chose dont aucune autre marque ne peut se vanter. Il reste incroyablement confortable à tenir grâce aux côtés qui se courbent doucement et au dos en verre lisse. Même aujourd’hui. les nuances du téléphone sont uniques et élégantes sans être voyantes – Winter Mist, Astral Black et Arctic Sky, qui tentent toutes d’imiter les nuances calmes de la nature et font tourner les têtes sans crier pour attirer l’attention.

Un affichage qui reste dans une classe de One(Plus)

Le OnePlus 9 avait apporté un magnifique écran à son lancement et son grand écran AMOLED fluide Full HD+ de 6,55 pouces doté d’une gamme de couleurs dynamique et de couleurs vives avec des contrastes riches et profonds, reste l’un des meilleurs à ce jour. Un taux de rafraîchissement impressionnant de 120 Hz se traduit par une expérience de défilement ultra fluide, quel que soit le contenu que vous appréciez. Un régal high-tech pour les yeux en effet.

Le processeur le plus puissant du marché (avec beaucoup de RAM et de stockage également)

OnePlus a l’habitude d’apporter le meilleur des chipsets professionnels sur son smartphone haut de gamme et le OnePlus 9 suit la même tradition. Le smartphone est alimenté par l’un des processeurs les plus puissants que Qualcomm a à offrir, le Qualcomm Snapdragon 888. Et il est soutenu par beaucoup de RAM et de stockage – vous avez 8 Go/ 128 Go et 12 Go/256 Go de RAM et des variantes de stockage. Tout cela signifie que quelle que soit la tâche que vous lancez à votre OnePlus 9, il la gérera comme un patron. Oui, même maintenant, car la concurrence est toujours en train de rattraper son retard. De plus, les performances ont été encore améliorées avec une série de mises à jour logicielles en temps opportun.

Une beauté gaming et multimédia… et bête ! (ça s’est amélioré)

Le processeur puissant, combiné à une RAM et un stockage énormes, assure une chose : une excellente expérience de jeu haut de gamme. Les appareils OnePlus sont connus pour leurs excellentes performances générales, car les téléphones sont si fluides et rapides, mais le OnePlus 9 a poussé même les jeux haut de gamme sur téléphone à un autre niveau. Des jeux comme Call of Duty et Asphalt sont un régal à jouer sur le téléphone, grâce au grand écran ultra-rapide et au processeur puissant qu’offre le téléphone. Combinez cela avec des haut-parleurs stéréo avec prise en charge Dolby Atmos que le téléphone abrite et le OnePlus 9 reste l’appareil de rêve pour tout le contenu vidéo et audio sur lequel on peut regarder n’importe quelle émission. Et des fonctionnalités telles que Cool Play, qui est un système de refroidissement qui garantit que votre téléphone reste frais comme un concombre même pendant les sessions de jeu les plus intenses, mais aussi en raison de l’affichage grand et ultra-rapide offert par le téléphone. Les quelques problèmes de chauffage qui avaient été signalés au début (dont aucun n’était grave) ont également été corrigés, garantissant des performances douces et soyeuses.

Appareils photo Hasselblad… et un tout nouveau mode de prise de vue aussi

Les caméras du OnePlus 9 sont un atout majeur du téléphone. La marque a collaboré avec le légendaire Hasselblad pour créer un appareil photo pour smartphone franchement inégalé. Grâce au calibrage spécial des couleurs de Hasselblad, les photos prises avec le OnePlus 9 sont livrées avec les couleurs les plus réalistes, ce qui est un problème majeur même avec les smartphones les plus haut de gamme. Le téléphone dispose également d’un mode Hasselblad Pro, d’un déclencheur orange à ajouter à ces sensations Hasselblad, et une nouvelle mise à jour a même ajouté un tout nouveau mode appelé le mode XPan qui vous permet de prendre des photos panoramiques comme vous le pourriez sur le célèbre Hasselblad. Caméra Xpan lancée en 1998.

Le OnePlus 9 est livré avec une configuration triple caméra à l’arrière qui se compose d’un capteur Sony IMX 689 de 48 mégapixels, d’un capteur Sony IMX 766 ultra large de 50 mégapixels et d’un capteur monochrome de 2 mégapixels. Cette équipe de capteurs de caméras peut facilement répondre non seulement à vos besoins de pointage et de prise de vue, mais également vous aider à obtenir une sortie de niveau professionnel, qu’il s’agisse d’images fixes ou de vidéos (il y a un enregistrement à 30 ips au format 8K). À l’avant, le téléphone dispose d’un appareil photo selfie de 16 mégapixels qui fournit des résultats qui peuvent amener votre jeu Instagram et votre zone selfie à un autre niveau.

La meilleure partie? Les caméras ne cessent de s’améliorer. Les mises à jour logicielles n’ont pas seulement aplani certains des premiers points difficiles, mais ont également ajouté plus de fonctionnalités. Et connaissant OnePlus et Hasselbad, d’autres pourraient également être en route !

Prêt pour la cinquième vague : 5G

L’une des premières marques à s’engager pleinement dans la prise en charge de la 5G, OnePlus a veillé à ce que tous ses appareils soient à l’épreuve du temps. Le OnePlus 9 prend en charge la 5G, ce qui signifie que lorsque le monde sera prêt, l’appareil libérera son véritable potentiel et débloquera des vitesses inédites.

Une interface utilisateur aussi fraîche que… de l’oxygène ! (avec des mises à jour régulières et améliorant les fonctionnalités pendant des années)

OxygenOS est salué comme LE skin Android par beaucoup et pour une bonne raison. L’interface utilisateur est peut-être le skin Android le plus propre, le plus fonctionnel et le plus simple du marché, c’est pourquoi tout ce qui se passe sur le OnePlus 9 se passe si parfaitement. Non seulement l’interface est très proche d’une expérience Android proche du stock, mais contrairement à la plupart des joueurs qui lancent un téléphone et oublient les mises à jour logicielles, OnePlus a un bilan impeccable avec les mises à jour logicielles. Les performances améliorées du OnePlus 9 sont la preuve que la marque se soucie du logiciel de ses appareils comme peu d’autres le font. Si vous achetez le OnePlus 9, vous aurez sûrement un appareil qui restera à jour pour les années à venir.

Warp Charger une batterie qui dure encore plus longtemps maintenant !

OnePlus a fait de la charge rapide une chose, et avec le OnePlus 9, la marque a porté la charge rapide à un nouveau niveau avec Warp Charge 65T. Le smartphone est livré avec un support de charge rapide de 65 W qui peut charger le OnePlus 9 avec une capacité de 4 500 mAh de zéro à une centaine en une demi-heure environ. Même aujourd’hui, d’autres produits phares ont du mal à égaler cela. La marque propose également un adaptateur 65 W dans la boîte, ce qui devient de plus en plus rare (de nombreuses marques incluent un adaptateur d’alimentation inférieur ou pire, l’ignorent complètement). Le téléphone lui-même est livré avec une énorme batterie de 4 500 mAh qui peut facilement subir une journée d’utilisation intensive, et sa durée de vie n’a fait que s’améliorer, grâce à la suppression de certains bogues lors des mises à jour après le lancement. Dans les rares cas où la charge semble être faible, hé, tout ce dont vous avez besoin, c’est de quelques minutes de charge Warp pour être prêt à fonctionner pendant des heures ! C’est un OnePlus, après tout.

Bienvenue dans le monde OnePlus

L’achat d’un OnePlus 9 vous permet également d’entrer dans le monde de OnePlus, un écosystème si polyvalent et transparent qu’il fera de votre vie technologique un rêve. Des produits tels que OnePlus TV, OnePlus Buds, OnePlus Watch et OnePlus fitness tracker peuvent tous se connecter à votre OnePlus 9 et ouvrir un nouveau domaine de confort connecté. Souvent sans même avoir à s’embrouiller avec des paramètres ou des applications compliqués. Prenez le OnePus Buds Pro, par exemple, qui se connecte de manière transparente au OnePlus 9 sans même avoir à télécharger de composants supplémentaires et même à rester à jour via votre téléphone ! Tout OnePlus est à portée de main avec votre OnePlus 9, même les produits qui sont venus bien après le lancement du téléphone lui-même.

