OnePlus 9 et 9 Pro obtiennent le nouveau mode de prise de vue Hasselblad XPan dans Oxygen OS 11.2.9.9

Nous l’avons vu plus tôt cette semaine, maintenant vous pouvez l’essayer par vous-même. La dernière mise à jour logicielle pour les OnePlus 9 et 9 Pro vient d’être mise en ligne, et elle contient le nouveau mode de prise de vue Hasselblad XPan. Ce réglage de l’appareil photo permet aux appareils photo des téléphones d’émuler un appareil photo ultra grand-angle réputé pour le rapport hauteur/largeur de la photo et l’interface logicielle de l’appareil photo.

La nouvelle fonctionnalité est fournie avec Oxygen OS 11.2.9.9, qui apporte également le correctif de sécurité Android de septembre et quelques corrections de bugs. OnePlus a spécifiquement mentionné une “expérience de charge sans fil optimisée” ainsi que d’autres bogues et améliorations de stabilité qui n’ont pas été énumérés.

La mise à jour de l’appareil photo est le gros problème ici, optimisant la prise de vue HDR, la balance des blancs automatique, le mode Nightscape, la plage dynamique de faible luminosité, le suivi des objets en mouvement, le décalage dans l’aperçu et l’allocation de mémoire. tout cela s’ajoute au nouveau mode Hasselblad Xpan, qui filme dans un format d’image unique de 65:21, également connu sous le nom de “mode très large”. Vous obtiendrez des options simulées de 30 mm et 45 mm, une boîte de prévisualisation sophistiquée qui émule le viseur réel du Xpan d’origine. Il existe également des filtres qui simulent le grain des images XPan couleur et noir et blanc.

Aucun de ces trucs XPan ne rendra vos photos plus belles, en soi, mais c’est cool si vous aimez la photographie vintage. Pour plus d’informations sur le nouveau mode XPan, consultez notre description pratique.