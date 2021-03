OnePlus 9 et 9 Pro sont certifiés pour Verizon 5G lorsque les précommandes sont mises en ligne

Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro sont sans doute les smartphones 5G les plus impressionnants de OnePlus et parmi les meilleurs téléphones Android de l’année. Avec les précommandes maintenant en direct, il a semblé pendant un moment que T-Mobile serait le seul opérateur à prendre en charge la 5G sur les deux téléphones. C’était une situation étrange car les appareils disposent techniquement du matériel et des bandes nécessaires pour prendre en charge la 5G sur les autres opérateurs. Il semble que Verizon tardait à certifier l’appareil sur son réseau 5G, et aujourd’hui, la société a annoncé que les nouveaux smartphones avaient enfin été certifiés pour son réseau.

Le responsable des relations publiques de Verizon a fait cette annonce sur Twitter, au moment même où les précommandes sont en cours:

Je suis ravi d’annoncer que les @OnePlus 9 Pro et OnePlus 9 ont été certifiés pour fonctionner sur @Verizon et @Visible. Cela signifie que vous pouvez l’acheter auprès de votre détaillant préféré et savoir qu’il fonctionnera très bien sur Verizon 5G. Visitez https://t.co/iPWwLCbRrn lorsque vous obtenez votre nouveau téléphone à activer. pic.twitter.com/SK6eUyhJFK – George Koroneos 🗿🍹 (@GLKCreative) 26 mars 2021

L’annonce ouvre des options pour les clients qui ne sont pas abonnés à T-Mobile mais qui souhaitent profiter du réseau le plus rapide de leur opérateur. Verizon 5G n’est pas aussi accessible ou robuste que T-Mobile 5G puisque la société s’est concentrée auparavant sur mmWave. Néanmoins, le lancement récent de son réseau 5G à l’échelle nationale grâce au spectre basse bande et au DSS devrait aider à augmenter la vitesse du réseau pour les propriétaires de OnePlus 9, bien que seul le 9 Pro aura un accès supplémentaire au mmWave 5G de Verison.

Cela signifie également que les clients Visible pourront également profiter du réseau 5G de Verizon lorsqu’ils achèteront les nouveaux appareils OnePlus. En tant que l’un des meilleurs opérateurs MVNO, Visible a récemment eu accès au réseau 5G de Verizon, dont les clients peuvent profiter pour aussi peu que 25 $ par mois. Cela ouvre le OnePlus 9 à plus de personnes aux États-Unis sur des forfaits postpayés ou prépayés, bien que les abonnés AT&T semblent rester à l’écart du plaisir pour le moment.

Il ne vous reste plus qu’à vous rendre chez Best Buy et à déterminer la couleur du OnePlus 9 ou 9 Pro que vous devriez acheter.

