OnePlus 9 fuit en trois couleurs avec cadre en plastique

Le OnePlus 9 continue de fuir, la dernière fuite prenant la forme de rendus montrant le téléphone en trois couleurs et suggérant qu’il pourrait être au moins partiellement en plastique.

Ces rendus ont été partagés sur Twitter par Ishan Agarwal (un leaker avec un bon bilan) et vous pouvez les voir ci-dessous. Ils correspondent aux fuites précédentes et semblent certainement convaincants, mais comme toujours, nous les prendrions avec une pincée de sel.

Selon Agarwal, les couleurs disponibles comprendront le noir stellaire, le ciel arctique (bleu) et la brume d’hiver (violet). Vous pouvez également voir qu’il y a un écran plat avec une caméra perforée dans le coin supérieur gauche, tandis qu’à l’arrière, il y a un appareil photo à triple objectif avec la marque Hasselblad – un partenariat que OnePlus a déjà confirmé.

OnePlus 9 5G Rendu 4K de haute qualité sans filigrane! Options de couleur: -Stellar Black-Arctic Sky-Winter MistUn écran plat et il semble que OnePlus adopte également un cadre en plastique comme l’indique l’absence de bandes d’antenne. Et vous? # OnePlus9Series # OnePlus9 pic.twitter.com/M91Pf3lnlS14 mars 2021 En savoir plus

Il est intéressant de noter qu’il n’y a pas de bandes d’antenne sur le cadre, ce qui suggère fortement qu’il est en plastique. Ils sont une caractéristique nécessaire des cadres métalliques, car un signal ne peut pas facilement traverser le métal, mais ils ne sont pas nécessaires avec du plastique.

Agarwal suggère spécifiquement que cela signifie que le cadre est en plastique, et il n’est pas le premier à le faire. La plus grande question est de savoir de quoi est fait le dos. Il est impossible de dire avec certitude à partir des images, mais si OnePlus a opté pour un cadre en plastique, il est possible que la société ait également opté pour un dos en plastique – d’autant plus que le Samsung Galaxy S21 a un dos en plastique.

Donc, si vous voulez un téléphone OnePlus construit à partir de matériaux haut de gamme, vous devrez peut-être opter pour le OnePlus 9 Pro, qui devrait atterrir aux côtés du OnePlus 9. Nous ne le saurons probablement pas avec certitude avant leur lancement officiel le 23 mars .