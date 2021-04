OnePlus 9 Pro: la photographie mobile devient réalité

OnePlus 9 Pro n’entre pas dans les guerres de 108 mégapixels et se concentre plutôt sur du matériel conçu pour offrir une bonne expérience.

Au cours de la dernière année, la photographie mobile a emprunté une voie plutôt prévisible, la plupart des marques optant pour un nombre de mégapixels plus élevé et ajoutant un certain nombre d’effets d’édition et d’options de prise de vue. OnePlus, bien sûr, a décidé de suivre une voie totalement différente. La marque a fait la une des journaux plus tôt cette année lorsqu’elle s’est associée à l’un des noms les plus célèbres de la photographie, Hasselblad (le premier appareil photo sur la lune!), Et le OnePlus 9 Pro reflète l’impact de ce lien non seulement sur OnePlus & # 39; propre photographie, mais photographie mobile en général.

Pour commencer, le OnePlus 9 Pro n’entre pas dans la guerre des 108 mégapixels et se concentre plutôt sur du matériel conçu pour offrir une bonne expérience. Certaines personnes ne seront peut-être pas trop impressionnées par les chiffres du capteur principal de 48 mégapixels du téléphone, mais vont derrière elles et le potentiel de l’appareil photo devient évident. Le capteur principal est un grand capteur IMX789 personnalisé de 1 / 1,43 pouce co-conçu avec Sony, avec un objectif intégré 2 × 2 (OCL).

Il existe également une prise en charge du RAW 12 bits, du double ISO natif et du DOL-HDR. L’objectif capture beaucoup plus d’informations sur les couleurs que les autres objectifs. Qu’est-ce que ça veut dire? Eh bien, simplement ceci: le OnePlus 9 Pro est livré avec l’une des vitesses de mise au point les plus rapides que vous puissiez obtenir sur un appareil photo de téléphone. Une pression sur l’écran déplace immédiatement la mise au point. Sur le front de la vidéo, ce capteur présente 16 fois le nombre de pixels de la norme 1080p, garantissant plus de détails et de clarté. Il peut non seulement filmer des vidéos 8K à 30 ips, mais également des vidéos 4K à 120 ips, élargissant ainsi l’idée du montage et de la prise de vue. Le DOL-HDR garantit que le sujet se démarque clairement même dans des conditions de contre-jour, offrant des images claires. Nightscape 2.0 est parfait pour égayer les vidéos prises même dans des conditions de faible éclairage. Et grâce à la stabilisation optique de l’image (OIS), vous pouvez même capturer un objet en mouvement (un animal de compagnie, une voiture, un vélo) sans aucun flou de mouvement. En parlant d’animaux de compagnie, le OnePlus 9 Pro est livré avec un mode de mise au point des visages de chat et de chien, garantissant que les clichés de votre animal sont clairs et non flous!

Ensuite, il y a la caméra ultra-large de 50 mégapixels, un capteur Sony IMX766 qui mesure 1 / 1,56 pouce – c’est 3,2 fois plus grand que celui de l’iPhone 12 Pro Max. Mais encore une fois, ce n’est pas une question de chiffres. Le capteur plus grand signifie bien sûr que plus de détails peuvent être capturés, mais il est également livré avec un objectif de forme libre, qui a été conçu de manière à minimiser les distorsions sur les bords des photos. Lorsque vous prenez une photo d’un paysage pittoresque ou d’une rue animée de la ville en utilisant cet utlrawide, les bords sortiront presque totalement droits – comme ils le feraient sur un vrai appareil photo. Cet appareil photo ultra-large a une autre astuce dans sa manche: il sert également de vivaneau gros plan (macro), de sorte que vous pouvez réellement prendre des photos d’objets d’aussi près que 4 cm. Ce n’est pas un capteur basse résolution de 2 ou 5 mégapixels pour les macros, mais un capteur à part entière – vous obtenez des gros plans détaillés de 12 mégapixels, vous pouvez même zoomer sur des images prises à quelques centimètres de distance. Il a également un muscle vidéo sérieux – il peut filmer une vidéo time-lapse, une vidéo portrait, et est également livré avec un suivi de la mise au point, garantissant que la mise au point reste sur le sujet, peu importe combien ils bougent.

Il y a plus – un téléobjectif de 8,0 mégapixels ajoute un zoom optique 3,3x, vous permettant de zoomer sans perdre aucun détail, et va même jusqu’à un zoom numérique 30x, vous donnant des images utilisables même à ce niveau. De plus, ce capteur est livré avec une stabilisation optique de l’image, donc même si vos mains tremblent un peu, vous obtiendrez toujours des images claires et presque pas de flou.

Et puis il y a la touche magique de Hasselblad. Au lieu d’encombrer l’application appareil photo avec des options déroutantes et susceptibles de ne jamais être utilisées, le OnePlus 9 Pro est livré avec une interface utilisateur basée sur le logiciel de traitement d’image de Hasselblad, appelé Hasselblad Pro Mode. Pour l’utilisateur occasionnel, il est incroyablement facile à utiliser, et pour ceux qui veulent faire beaucoup plus, eh bien, il existe des commandes de niveau professionnel disponibles, leur permettant de jouer avec l’ISO, le temps d’exposition, la balance des blancs et plus encore. Si vous êtes du genre à jouer avec les commandes, il y en a plus qu’assez ici pour vous.

Nous avons laissé le meilleur pour la fin – la vidéo et les images prises sur le OnePlus 9 Pro sont remarquablement différentes de celles prises sur d’autres appareils. En effet, à un moment où la plupart des marques s’efforcent de fournir des images qui semblent “agréables”, avec des couleurs et des tons de peau souvent éclaircis (à l’aide d’un logiciel), OnePlus a emprunté une voie différente et a décidé de suivre la norme qui est plus naturelle, et ce qui est vu par l’œil humain. Et rendre cela possible est le système Natural Color Calibration, grâce au lien de la marque avec Hasselblad. Vous obtenez des images réalistes et des vidéos hyper réalistes. Vous capturez le monde que vous voyez, tel qu’il est. Et le format RAW 12 bits sur le téléphone capture 64 fois plus de couleurs que le format RAW 10 bits sur la plupart des autres smartphones. En fait, même les images en noir et blanc prises par le OnePlus 9 Pro ont un aspect différent, grâce au quatrième appareil photo à l’arrière, un capteur monochrome qui fonctionne avec l’appareil photo principal pour ajouter des détails et des superpositions aux photographies en noir et blanc. Tout cela contribue à une expérience photographique très différente. Vous obtenez un ensemble de caméras très puissant, associé à des logiciels et des fonctionnalités qui vous permettent d’en faire plus, et surtout, de vous concentrer sur la fourniture de couleurs et de détails réalistes, et non d’une version retouchée du monde réel. Cela ressemble presque à quelque chose que vous attendez d’un vrai appareil photo, et non d’un appareil photo sur un téléphone. La photographie mobile… devient réalité.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.