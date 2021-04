ONEPLUS 9 PRO & ONEPLUS 9: le choix parfait dans le segment Android haut de gamme

Cette marque à croissance rapide a un fort rappel parmi les consommateurs indiens.Elle a maintenant lancé ses derniers smartphones OnePlus 9 Series et la société a eu la gentillesse d’envoyer ses nouveaux appareils – OnePlus 9 Pro 5G et OnePlus 9 5G – à des fins d’essai.

Personne ne contesterait qu’Apple et Samsung sont les principales marques de téléphones mobiles dans le segment haut de gamme, mais on ne peut tout simplement pas ignorer les performances pionnières du nouveau venu sur le marché – OnePlus. Cette marque à croissance rapide a un fort rappel parmi les consommateurs indiens.Elle a maintenant lancé ses derniers smartphones OnePlus 9 Series et la société a eu la gentillesse d’envoyer ses nouveaux appareils – OnePlus 9 Pro 5G et OnePlus 9 5G – à des fins d’essai. Franchement, nous avons passé plus de temps avec l’appareil haut de gamme OnePlus 9 Pro, les deux téléphones ont un design accrocheur, offrent une puissance haut de gamme, une excellente expérience de l’appareil photo (en partenariat avec le légendaire fabricant d’appareils photo professionnels Hasselblad), et une variété de fonctionnalités intéressantes qui en font de très bonnes offres dans le monde Android. Voyons quelques-unes de leurs principales caractéristiques et leurs performances globales.

ONEPLUS 9 PRO

Notre unité d’essai était la variante de stockage Morning Mist, 12 Go de RAM / 256 Go. Le combiné lui-même peut sembler trop grand à première vue, mais son design haut de gamme en vaut la peine, avec un arrière en verre et le choix de trois couleurs (Pine Green et Stellar Black sont les deux autres) pour garantir que votre nouveau OnePlus est tout à fait un spectacle voleur. Avec un cadre en aluminium mince de 2,2 mm, l’appareil est très bien équilibré et confortable à tenir même pendant de longues périodes. Il existe également un indice de protection IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Passons directement aux innovations de l’appareil photo. Le nouveau système de caméra phare de OnePlus, Hasselblad Camera for Mobile, apporte de multiples percées dans la photographie sur smartphone, centrées autour du nouveau standard de la société pour les performances des couleurs des smartphones – Calibrage des couleurs naturelles avec Hasselblad – et du matériel haut de gamme pour une qualité d’image améliorée.

L’appareil photo principal 48MP du OnePlus 9 Pro est doté d’un capteur IMX789 conçu sur mesure, co-conçu avec Sony, avec un capteur de 1 / 1,4 pouce incroyablement grand. Le résultat est une très bonne capacité d’imagerie, avec des technologies innovantes telles que l’objectif 2 × 2 sur puce (OCL), le RAW 12 bits, le double ISO natif et le DOL-HDR.

L’appareil photo ultra-large 50MP du OnePlus 9 Pro utilise un capteur Sony IMX766 de 1 / 1,56 pouce, ce qui garantit une qualité d’image améliorée et une réduction du bruit. Le téléobjectif 8MP offre un zoom 3,3x (77 mm) avec OIS pour réduire le flou, en maximisant le zoom numérique 30x.

Sur le devant de l’écran, l’écran Fluid AMOLED de 6,7 pouces du OnePlus 9 Pro (1440 x 3216 pixels) bénéficie d’une nouvelle génération de technologie d’affichage mobile avancée, intégrant la technologie d’oxyde polycristallin à basse température (LTPO), la technologie de fond de panier la plus avancée utilisée en haute – écrans OLED et réponse tactile ultra-rapide pour les jeux.

À l’intérieur, le OnePlus 9 Pro contient un processeur Qualcomm Snapdragon 888 qui offre des vitesses ultra-rapides et une très bonne puissance. Les applications s’ouvrent rapidement, le multitâche est un jeu d’enfant, jouer à des jeux est un plaisir visuel ici.

Warp Charge 65T fournit la puissance d’une journée en seulement 15 minutes et peut se recharger de 1 à 100% en seulement 29 minutes. De plus, le Warp Charge 50 Wireless est la technologie de charge sans fil la plus rapide jamais conçue par OnePlus.

ONEPLUS 9

Le OnePlus 9 offre une expérience phare tout aussi puissante que le OnePlus 9 Pro, avec un écran complet de 120 Hz, un chipset Qualcomm Snapdragon 888, Warp Charge 65T ainsi que la puissante caméra Hasselblad pour mobile pour une expérience téléphonique rapide et fluide. L’écran fluide 120 Hz du téléphone offre une expérience visuelle immersive, quel que soit ce que vous regardez. La luminosité de l’écran du OnePlus 9 peut aller jusqu’à 1100 nits avec la certification HDR10 +, pour améliorer votre expérience lorsque vous regardez des vidéos HDR. Il est équipé de deux capteurs de lumière ambiante avec 8 192 niveaux de luminosité pour un contrôle automatique plus fluide de la luminosité.

Le système à trois caméras du OnePlus 9 permet aux utilisateurs de capturer des images avec certaines des couleurs les plus naturelles sur n’importe quel appareil mobile pour une expérience de photographie de niveau professionnel. Le téléphone utilise le même appareil photo ultra-large 50MP que le OnePlus 9 Pro, avec un capteur Sony IMX766 de 1 / 1,56 pouce et un objectif Freeform incurvé de manière unique pour minimiser la distorsion des bords. L’appareil photo principal 48MP possède également de très bonnes capacités d’imagerie, grâce à un capteur Sony IMX689 1 / 1,43 pouce conçu sur mesure, 2 × 2 OCL, RAW 12 bits, double ISO natif et 3-HDR.

La batterie de 4500 mAh du OnePlus 9 utilise une conception à deux cellules améliorée capable de se recharger de 1 à 100% en seulement 29 minutes.

CARACTÉRISTIQUES

OnePlus 9 Pro

Écran: Écran Fluid AMOLED de 6,7 pouces (1440 x 3216 pixels)

Processeur: chipset Qualcomm Snapdragon 888

Système d’exploitation: OxygenOS 11 basé sur Android 11

Mémoire et stockage: 8/12 Go de RAM, 128/256 Go de stockage

Appareil photo: caméra principale 48MP + ultra large 50MP + téléobjectif 8MP et monochrome 2MP, caméra frontale 16MP

Batterie: 4500mAh, charge de chaîne 65T (10V / 6,5A), charge sans fil 50W

Prix ​​public estimé: Rs 64,999 (8 Go / 128 Go), Rs 69,999 (12 Go / 256 Go)

ONEPLUS 9

Affichage: Écran AMOLED de 6,55 pouces (2400 x 1080 pixels) 120 Hz

Processeur: processeur Qualcomm Snapdragon 888

Système d’exploitation: OxygenOS 11 basé sur Android 11

Mémoire et stockage: 8/12 Go de RAM, 128/256 Go de stockage

Caméra: Triple arrière (48MP + 50MP + 2MP), caméra frontale 16MP

Batterie: batterie 4500mAh, charge enveloppante 65T

Prix ​​public estimé: Rs 49,999 (8 Go / 128 Go), Rs 54,999 (12 Go / 256 Go)

