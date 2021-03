OnePlus 9 Pro propose une charge sans fil de 50 W à mesure que de nouvelles images émergent

Environ une semaine après le lancement, plus de détails sur les smartphones OnePlus 9 continuent d’apparaître. La semaine dernière, des images divulguées des OnePlus 9 et 9 Pro ont montré les différentes variantes de couleurs pour les smartphones, qui comprenaient une option noir mat pour le 9 Pro. OnePlus a décidé de montrer la couleur Morning Mist dans son intégralité cette semaine, donnant aux utilisateurs le premier aperçu officiel complet du prochain appareil.

Inspiré par la lueur apaisante de la brume à l’aube, le # OnePlus9Pro Morning Mist offre un design serein et harmonieux. Voir encore plus le 23 mars. Cliquez sur « Me prévenir » et courez la chance de gagner un # OnePlus9Series appareil: https://t.co/bJKsEavXDy pic.twitter.com/tSJBUfUp5p – OnePlus Inde (@OnePlus_IN) 15 mars 2021

De plus, la dernière rumeur sur le prochain produit phare (via PriceBaba) suggère qu’il comportera une charge sans fil de 50 W. Ce serait presque le double de celui du OnePlus 8 Pro et une augmentation surprenante par rapport à la charge sans fil de 30 W présentée sur l’OPPO Find X3 Pro de la société sœur de OnePlus. Cela le place également bien au-dessus de la plupart des meilleurs téléphones Android sur le marché, dont beaucoup atteignent 15W.

Selon la rumeur, OnePlus lancera également un nouveau chargeur sans fil qui devrait suivre les capacités du nouvel appareil. Les appareils seront également livrés avec un chargeur filaire dans la boîte, qui devrait prendre en charge une charge de 65 W pour compléter les appareils soupçonnés d’une batterie de 4500 mAh.

Le OnePlus 9 standard devrait également proposer une charge sans fil, bien que ses vitesses soient actuellement inconnues. La rumeur OnePlus 9R reste pour la plupart un mystère, bien que, comme la plupart des meilleurs téléphones Android bon marché, il est peu probable qu’il soit doté d’une charge sans fil pour maintenir les prix à la baisse.