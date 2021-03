OnePlus 9 Pro vs Xiaomi Mi 11: Lequel devriez-vous acheter?

OnePlus s’est enfin propulsé dans le même espace concurrentiel que les meilleurs téléphones d’aujourd’hui. Plutôt que de se présenter comme un tueur phare, le OnePlus 9 Pro vise à être un produit phare tueur. Cela signifie qu’il doit non seulement affronter les meilleurs, mais également faire face à des produits phares abordables qui cherchent à reprendre son ancienne position. Le principal de ces prétendants est le Xiaomi Mi 11. Dans ce mano a mano, nous examinons le OnePlus 9 Pro vs Xiaomi Mi 11 pour voir quel téléphone sort en tête.

Notre verdict: Critique du OnePlus 9 Pro | Avis sur Xiaomi Mi 11

OnePlus 9 Pro contre Xiaomi Mi 11

Spécifications

OnePlus 9 ProXiaomi Mi 11Affichage LTPO AMOLED incurvé de 6,7 pouces

Format d’image 20,1: 9

3216 x 1440 à 525ppi

Taux de rafraîchissement de 120 Hz (adaptatif) AMOLED de 6,81 pouces

Rapport hauteur / largeur 19,5: 9, rapport corps / écran de 92,4%

120 Hz

WQHD +

Processeur HDR10 +Qualcomm Snapdragon 888Qualcomm Snapdragon 888

Adreno 660 GPURAM8GB LPDDR5

12 Go de RAM LPDDR58 Go LPDDR5 Stockage 128 Go UFS 3.1

256 Go UFS 3.1

Pas de support de stockage externe 128 Go UFS 3.1

256 Go UFS 3.1

Pas de support de stockage externe

Charge de chaîne 65T

Chargeur 65W dans la boîte

Warp Charge 50 sans fil

10 V / 6,5 A, 20 V / 3,25 A

Sortie: 50 W (avec support de charge prop.)

4 600 mAh

Charge filaire 55 W

Charge sans fil de 50 W

PortsUSB-C 3.1 Gen 1

Pas de prise casque 3,5 mm

Pas de logement pour carte microSDUSB-C 3.1 Gen 1

Pas de prise casque 3,5 mm

Pas de logement pour carte microSD Prise en charge de la connectivité 5G

Prise en charge du Wi-Fi 6

2×2 MIMO

Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax

Prise en charge NFC

Bluetooth 5.2Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6

5G (sous-6 GHz)

NFCCamerasArrière:

Principal: 48MP principal (Sony IMX789)

Capteur 1 / 1,43 pouce

ƒ / 1.8, EIS, OIS

Ultra-large: 50MP (Sony IMX766)

Capteur 1 / 1,56 pouces

ƒ / 2,2

Téléobjectif: 8MP 1,0 μm, ƒ / 2,4

Profondeur: monochrome 2MP

De face:

Selfie: 16MP single (Sony IMX471)

1,0 μm avec EIS

ƒ / 2.4, mise au point fixe

Arrière:

Principal: 108MP, f / 1.85, capteur 1 / 1.33-in, OIS

Ultra-large: 13MP, f / 2.4, FoV 123 degrés

Macro téléobjectif: 5MP, f / 2.4, portée de 3 cm à 10 cm

De face:

Selfie: 20 MP

f / 2.2, découpe de perforation

Video8K à 30fps

4K à 30, 60 ou 120 ips

Super ralenti à 720p / 480fps ou 1080p / 240fps

Laps de temps à 1080p / 30fps ou 4k / 30fps8K à 30fps

4K à 30, 60 ou 120 ips

Super ralenti à 1080p / 240fps

Laps de temps à 1080p / 30fps ou 4k / 30fpsAudioBluetooth 5.2

aptX, aptX HD, LDAC, AAC

Deux haut-parleurs stéréo

Dolby AtmosBluetooth 5.2Sécurité Classé IP68

Capteur d’empreintes digitales intégré

Face Unlock (non sécurisé) Capteur d’empreintes digitales intégré

Logiciel de déverrouillage par reconnaissance faciale (non sécurisé) Android 11

Oxygène OS 11 Android 11

MIUI 12Dimensions et poids 63,2 x 73,6 x 8,7 mm

197 g 164,3 x 74,6 x 8,06 mm

196gCouleursMatin Mist, Pine Green, Stellar BlackMidnight Grey, Horizon Blue et Frost White

Conception

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Les concepteurs de OnePlus et Xiaomi recherchaient probablement le même concept de base lorsqu’ils ont esquissé les formes initiales du OnePlus 9 Pro et du Xiaomi Mi 11: la simplicité. Ces deux téléphones rappellent les paillettes en faveur d’une approche simple. Le OnePlus 9 Pro et le Mi 11 sont tous deux des éléments matériels élégants qui contrôlent les fioritures extravagantes et offrent à la place une belle apparence raffinée.

Les conceptions OnePlus 9 Pro et Xiaomi Mi 11 sont étrangement similaires.

Vous trouverez ici des sandwichs en métal et en verre. Le OnePlus 9 Pro opte pour le Gorilla Glass 5 incurvé et l’aluminium, tandis que le Mi 11 se mélange au Gorilla Glass Victus, plus récent et plus résistant, à l’avant et à l’arrière. OnePlus n’a pas dit pourquoi il se détournait de l’option haut de gamme. Chacun a une finition miroir attrayante qui évoque l’émotion. Là où le OnePlus 9 Pro passe du noir au blanc, le Mi 11 passe de l’argent au bleu.

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Les téléphones sont presque identiques en taille, en forme et en poids, ce qui signifie que la convivialité est à peu près la même. Le curseur d’alerte dédié de OnePlus aide le OnePlus 9 Pro à remporter une victoire sur le Mi 11, mais c’est une victoire mineure. Les bords inférieurs des téléphones sont si similaires qu’ils sont bizarres: plateau de la carte SIM, port USB-C, haut-parleur vers le bas. Le téléphone de Xiaomi a un petit avantage sur OnePlus ici, car le Mi 11 prend en charge deux cartes SIM et le OnePlus 9 Pro n’en prend en charge qu’une.

Chaque appareil dispose d’un module de caméra distinctif à l’arrière. OnePlus a un aspect analogique plus doux, direct et non offensant. Xiaomi est un peu plus dans votre visage avec des rebords à plusieurs niveaux et un mélange d’accents argentés et noirs. Il ne fait aucun doute que les modules de caméra se démarquent. Je préfère l’approche de OnePlus ici.

Voir également: OnePlus 9 vs les téléphones OnePlus plus anciens – devriez-vous mettre à niveau?

Une chose que le OnePlus a objectivement en sa faveur est une classification IP68. Il est protégé contre la poussière et l’eau. Le Mi 11 ne l’est pas. Honte.

Et ces écrans? Les attributs partagés incluent la technologie AMOLED, des taux de rafraîchissement variables de 120 Hz, des densités de pixels élevées, des rapports hauteur / largeur 20: 9 et HDR10 +. Le OnePlus 9 Pro dispose d’un écran unique de 6,7 pouces grâce à sa technologie LTPO, qui l’aide à fonctionner plus efficacement. Le Mi 11 a un écran de 6,81 pouces un peu plus riche en pixels. Pour autant que l’œil puisse dire, les écrans sont presque équivalents. Vous ne pouvez pas vous tromper non plus.

Fonctionnalités

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Certaines fonctionnalités de base des deux téléphones comprennent les meilleurs processeurs avec de généreuses allocations de RAM et de stockage, de grandes batteries avec des vitesses de charge rapides, des appareils photo à objectifs multiples avec des capteurs à nombre de pixels élevé et des skins d’interface utilisateur lourds.

Lisez aussi: OnePlus 9 vs Samsung Galaxy S21 – Lequel devriez-vous acheter?

Tout d’abord, pesons les moteurs de ces navires. Les deux s’appuient sur le Qualcomm Snapdragon 888 le plus performant avec le GPU Adreno 660. Le OnePlus 9 Pro est disponible en deux configurations de base: 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage ou 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage. Quoi qu’il en soit, vous obtenez une configuration solide. Le Mi 11 est légèrement plus restreint. Il n’offre que 8 Go de RAM, mais est livré avec les mêmes options de stockage de 128 Go et 256 Go. N’oubliez pas qu’aucun téléphone ne prend en charge les cartes microSD.

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Deuxièmement, plongons dans les sources d’alimentation de ces combinés. OnePlus a tout fait à certains égards. Tout d’abord, la batterie a un débit de 4500 mAh, ce qui est typique d’un produit phare de 2021. Nous avons constaté que la batterie durait une journée dans la configuration d’origine (taux de rafraîchissement dynamique, résolution FHD), mais elle était sur ses dernières jambes à l’heure du coucher. Lorsqu’elle est utilisée de manière intensive, la batterie peut céder avant la fin de la journée. Ce n’est pas une bonne nouvelle.

OnePlus espère clairement que sa technologie de charge rapide fera la différence. Le OnePlus Pro 9 prend en charge certaines des charges les plus rapides que nous ayons vues. Par exemple, il est livré avec un chargeur 65W et peut passer de 0% à 100% en moins d’une demi-heure. La charge sans fil, à 50 W avec le Warp Stand en option, est presque aussi rapide. Dommage que ce ne soit pas aussi rapide avec des chargeurs tiers. Si vous passez le téléphone du mode 120 Hz standard au mode 60 Hz moins gourmand en énergie, vous obtiendrez une plus grande autonomie de la batterie.

En bout de ligne ici: la durée de vie de la batterie est à égalité entre les deux.

Xiaomi a en quelque sorte adopté l’approche opposée. La batterie de 4600 mAh elle-même est suffisamment grande pour pousser le téléphone toute une journée avec de l’espace libre. Lors de nos tests, il était rare que la batterie chute en dessous de 50% après une journée complète d’utilisation. C’était malgré l’exécution de benchmarks exigeants, l’utilisation de la caméra et les jeux. Ces résultats ont été obtenus avec l’affichage réglé sur Full HD + et le taux de rafraîchissement réglé sur 60 Hz (c’est ainsi que cela est défini par défaut). Si vous augmentez le taux de rafraîchissement à 120 Hz en option, la durée de vie de la batterie diminue considérablement, même si elle dure encore une journée.

L’appareil se charge également rapidement. Il prend en charge la charge filaire de 55 W et la charge sans fil de 50 W. Xiaomi comprend un chargeur GaN 55W dans la boîte. Le téléphone s’est chargé de 0% à 100% en 47 minutes. C’est plus long que le OnePlus 9 Pro, c’est vrai, mais toujours impressionnant. L’essentiel ici: la durée de vie de la batterie est à égalité entre les deux.

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Troisièmement, les caméras. OnePlus a conçu son système de caméra le plus avancé jamais conçu en coopération avec le fabricant allemand de caméras Hasselblad. L’appareil photo comprend un objectif principal de 48 MP, un objectif ultra-large de 50 MP, un téléobjectif de 8 MP, un appareil photo à profondeur monochrome de 2 MP et un appareil photo selfie de 16 MP. Avec la possibilité de filmer des vidéos 8K, il semblerait que toutes les fonctionnalités modernes soient présentées et prises en compte.

Les objectifs principaux et ultra-larges ont attiré le plus d’attention de OnePlus et Hasselblad et sont là où vous verrez les meilleures performances. On ne parle pas tout à fait au niveau du Pixel 5 ou du Galaxy S21, mais ce n’est pas loin. L’ultra-large a été réglé pour aider à éliminer la distorsion, et le téléobjectif peut atteindre 3,3x optiquement et 30x via le recadrage numérique. Bref, les caméras du 9 Pro sont solides, voire spectaculaires.

Nous devons donner au OnePlus 9 Pro l’avantage en ce qui concerne les caméras.

Xiaomi n’a pas fait un aussi bon travail que OnePlus avec sa propre suite de caméras. Pour commencer, il dispose d’une caméra principale de 108 MP, d’une caméra ultra-large de 12 MP, d’une caméra télémacro de 5 MP et d’une caméra selfie de 20 MP. Le capteur principal fait un travail respectable, mais les caméras secondaires ne sont pas tout à fait à la hauteur. Le télémacro est la plus grosse déception. Il ne fait ni téléobjectif ni macrophotographie très bien. Au moins, les performances vidéo sont solides. En fin de compte, nous devons donner à la caméra OnePlus un avantage ici.

Enfin, le logiciel. Les deux téléphones fonctionnent sous Android 11. Le skin de l’interface utilisateur OxygenOS 11.2 de OnePlus est supérieur au MIUI 12 de Xiaomi, il n’y a tout simplement pas de comparaison. Bien qu’il n’y ait rien de mal avec MIUI 12, OxygenOS 11.2 est plus raffiné, convivial et utile jour après jour.

Prix

OnePlus 9 Pro: 969 $ / 829 £ / 899 € / Rs. 64 999Xiaomi Mi 11: 889 $ / 649 £ / 749 € / Rs. 63 999

OnePlus a livré son téléphone le plus cher de tous les temps dans le 9 Pro. À 969 $ pour la version 8 Go / 128 Go et 1069 $ pour le modèle 12 Go / 256 Go, vous regardez les prix du Galaxy S21. Heureusement, OnePlus a amélioré son jeu et a conçu un matériel à la hauteur de son prix élevé.

En rapport: Les meilleures alternatives OnePlus 9 – 7 téléphones à vérifier avant d’acheter

Le Xiaomi est un peu plus abordable à environ 889 $. Compte tenu des performances plus faibles de la caméra Xiaomi Mi 11, le différentiel de prix est justifié et a du sens du point de vue de la valeur. Les deux téléphones ont un prix plus ou moins correct.

Le OnePlus 9 Pro est de loin la meilleure option en Inde compte tenu du minuscule delta de prix. Cependant, au Royaume-Uni, le Xiaomi Mi 11 n’est que légèrement plus cher que le OnePlus 9 vanille.

OnePlus 9 Pro vs Xiaomi Mi 11: Lequel devriez-vous acheter?

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Le OnePlus 9 Pro et le Xiaomi Mi 11 partagent de nombreuses bases. Les deux présentent des designs élégants, des écrans généreux, de grosses batteries et des appareils photo avancés. Vous trouverez également une charge rapide, beaucoup de stockage, des processeurs rapides et des couches épaisses de logiciels.

OnePlus l’emporte sur la disposition de la caméra la plus utile, la classification IP68 vitale, l’écran somptueux et lumineux et le logiciel plus propre. Xiaomi est apparu comme plus impressionnant avec la personnalité matérielle, la durabilité grâce à Gorilla Glass Victus et la prise en charge de la double SIM.

L’expérience générale des deux est assez bonne, mais le OnePlus 9 Pro est un package légèrement meilleur.

Alors que le OnePlus 9 Pro vise un marché légèrement plus élevé que le Mi 11, il convient de noter que ce dernier est toujours le rival le plus proche de Xiaomi car le Xiaomi Mi 11 Pro est uniquement en Chine et le Xiaomi Mi 11 Ultra vise encore plus haut le niveau ultra-premium.

Dans cet esprit, lequel de ces deux téléphones vous choisissez se résume aux préférences pour ces détails mineurs. L’expérience générale des deux est assez bonne, mais le OnePlus 9 Pro est un meilleur package complet. C’est plus cher, mais cela vaut l’argent supplémentaire par rapport au Xiaomi Mi 11.

