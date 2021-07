OnePlus 9 proposé avec 110 euros de remise : un mobile haut de gamme à prix démolition | La technologie

in

Vous souhaitez un mobile aux performances optimales à un prix compétitif ? Si la réponse est oui, faites attention car cette offre vous intéresse : le OnePlus 9 est sur Amazon avec une remise de 110 euros. Profiter de!

Ce printemps a vu le lancement de la série OnePlus 9, la nouvelle famille de produits phares OnePlus qui a marqué le début de la collaboration du fabricant avec Hasselblad, la célèbre marque suédoise d’appareils photo.

Cette famille de mobiles possède de nombreuses vertus, mais elle se distingue surtout par ses performances exceptionnelles et par son équipement photographique. Maintenant le petit frère Le OnePlus 9, est en vente sur Amazon pour 599 euros, un mobile haut de gamme à prix démolition.

Sur le site OnePlus, il est vendu à son prix officiel, 709 euros, ce qu’il coûtait auparavant sur Amazon. Ainsi, si vous profitez de cette promotion, vous économisez 110 euros sur votre achat.

Ce smartphone 5G haut de gamme est doté d’un processeur Snapdragon 888, le meilleur de Qualcomm en ce moment. De plus, il dispose d’un écran AMOLED à 120Hz.

Si vous jetez un oeil à l’historique des prix sur Amazon vous verrez qu’il n’était jamais tombé en dessous de 600 euros, c’est donc son prix le plus bas sur Amazon et c’est le moment idéal pour acheter le OnePlus 9 le moins cher.

Si vous cherchez un smartphone très puissant avec du matériel photographique de qualité, ce terminal est idéal pour vous et pour moins de 600 euros il en vaut largement la peine. Chez ComputerHoy.com, nous avons eu l’occasion d’analyser le OnePlus 9 en profondeur et nous avons pu constater de visu toutes ses qualités, qui ne sont pas rares.

Le cerveau est le Processeur Snapdragon 888, qui dans le modèle en vente est accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Cet équipement lui permet d’offrir des performances exceptionnelles dans toutes les situations, même en gardant de nombreuses applications ouvertes en arrière-plan ou en jouant à des jeux exigeants.

La matrice à trois caméras du OnePlus 9 est très solide avec le traitement pratique de Hasselblad, parfait pour les utilisateurs qui souhaitent prendre des photos parfaites sans complications.

Il a un Écran AMOLED à 120 Hz vous permettant de profiter d’une expérience de visionnement premium. A aussi Technologie de charge rapide Warp Charge 65T à 65W pour que l’énergie soit complète dans le temps qu’il faut pour prendre un café.

