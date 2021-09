OnePlus 9 RT : actualités, fuites, date de sortie, spécifications et rumeurs

Le calendrier de sortie du téléphone OnePlus était auparavant magnifiquement simple : le fabricant de téléphones chinois sortirait un produit phare au printemps ou au début de l’été, suivi d’un modèle T avec quelques améliorations mineures par rapport à l’original à la fin de l’automne. Le OnePlus 8T de l’année dernière s’est amélioré par rapport au OnePlus 8 avec son écran AMOLED de 120 Hz et sa charge de 65 W à un prix légèrement plus élevé que le 8. Simple !

Mais récemment, OnePlus a commencé à expédier ses téléphones sur davantage de marchés – et a rendu sa gamme plus compliquée. Les téléphones “Pro” sont apparus en 2019, suivis d’une vague de téléphones de milieu de gamme comme le OnePlus Nord 2 et de combinés économiques comme le OnePlus Nord N200 5G. Pour couronner le tout, le OnePlus 9R a été lancé plus tôt cette année, dont notre critique a noté qu’il s’agissait essentiellement d’un OnePlus 8T renommé.

Au milieu de cette gamme encombrée et d’une pénurie mondiale de puces, OnePlus a apparemment décidé de renoncer au OnePlus 9T. L’éditeur Asie d’Android Central, Harish Jonnalagadda, a dévoilé l’histoire du lancement du OnePlus 9 RT en octobre avec OxygenOS 12, exposant les spécifications et la disponibilité du prochain téléphone.

Le OnePlus 9 RT sera-t-il l’un des meilleurs téléphones Android disponibles aujourd’hui ? Malheureusement, peu probable ; il n’innove pas assez pour se démarquer de la gamme 2021 de OnePlus. Mais jetez un œil à tout ce que nous savons sur le prochain téléphone et décidez par vous-même.

Disponibilité du OnePlus 9 RT

Le OnePlus 8T est arrivé en octobre 2020. Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Malgré nos espoirs que OnePlus lancerait un nouveau téléphone de marque T cette année, tout indique qu’il sera annulé. Nos propres sources le suggèrent, et les tweets du fuiteur fréquent de OnePlus, Max Jambor, affirment qu’il n’y aura “pas de 9T” cette année, ou peut-être pas du tout. Il a suggéré que le OnePlus 9 possède déjà toutes les fonctionnalités que l’on peut souhaiter dans un produit phare, ne laissant au OnePlus 9T aucun moyen d’améliorer son écran, ses appareils photo ou sa charge.

La marque OnePlus “T” a disparu, du moins pour le moment.

Au lieu de cela, nous savons maintenant de nos sources que OnePlus dévoilera le OnePlus 9 RT en octobre, avec sa date de sortie peu de temps après la révélation.

Ce que vous pouvez trouver surprenant – et décevant – est la disponibilité limitée du OnePlus 9 RT. Selon nos informations privilégiées, OnePlus fera ses débuts en Inde et en Chine, mais ne sera pas expédié en Amérique du Nord ou en Europe. Au lieu de cela, nous pensons que OnePlus lancera deux autres appareils Nord cette année avec des versions mondiales plus larges.

Beaucoup de nos lecteurs ne pourront pas acheter le OnePlus 9 RT. Au lieu de cela, vous devrez choisir entre la série OnePlus 9 ou OnePlus Nord N200 5G en Amérique du Nord, ou essayer le Nord 2 en Europe. Quant à nos lecteurs en Asie, nous allons détailler les caractéristiques uniques qui séparent le 9 RT des autres téléphones OnePlus.

OnePlus 9 RT : Spécifications

Comme le OnePlus 9 Pro, le 9T pourrait avoir un affichage LTPO. Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Si vous voulez savoir comment le OnePlus 9 RT fonctionnera, il suffit de regarder le OnePlus 9R. OnePlus a pris ce téléphone – déjà une copie proche du OnePlus 8T – et l’a utilisé comme modèle pour la façon dont il construira le 9 RT.

Le 9 RT correspond étroitement au 9R et ne correspond pas aux performances du OnePlus 9.

Comme le 9R, le 9 RT aura un chipset Snapdragon 870, un écran de 6,55 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 65 W. Le seul changement ici est que la puce 870 du nouveau téléphone aura un binning plus élevé, ce qui signifie qu’elle aura une horloge plus élevée mais pourrait également fonctionner légèrement plus chaude.

Une mise à niveau importante par rapport au 9R est que le 9 RT obtiendra le même capteur de caméra principal que le OnePlus Nord 2: l’objectif Sony IMX766 50MP avec stabilisation d’image. Le 9R avait un objectif principal de 48MP, mais ce nouvel objectif vous offre une prise de vue plus large.

Bien que nous n’ayons pas de détails ici, vous pouvez également vous attendre à ce que la RAM du téléphone varie de 8 Go à 12 Go et son stockage de 128 Go à 256 Go, ce qui correspond au 9R.

OnePlus 9RT : Conception

Ne vous attendez pas à un bouleversement majeur du 9R récemment publié (ci-dessus). Source : OnePlus

Dans les générations précédentes, les téléphones OnePlus T étaient utilisés pour expérimenter de nouveaux designs qui finissaient souvent par apparaître dans le prochain produit phare numéroté. Le OnePlus 8T, par exemple, a aplati l’écran du 8 tout en épaississant l’appareil lui-même pour s’adapter à une batterie plus grande et à de meilleurs évents de refroidissement ; ensuite, le OnePlus 9 a essentiellement conservé le design du 8T, à l’exception du réglage du module de caméra.

Nous avions donc espéré que le OnePlus 9T nous donnerait un nouveau design qui annoncerait à quoi s’attendre dans le OnePlus 10. Au lieu de cela, nous n’avons aucune information suggérant que le téléphone sera différent du OnePlus 9R. Après tout, nos sources suggèrent que le 9 RT ramènera le même panneau plat de 6,55 pouces qu’auparavant.

Les téléphones OnePlus T étaient des pionniers, mais le 9 RT peut rester dans le statu quo.

Comme le 9R, attendez-vous à ce que le OnePlus 9 RT ait un dos en verre et un cadre en plastique. Le 9R est censé être étanche mais n’a pas d’indice de résistance à l’eau, donc le 9 RT sera probablement un autre téléphone avec une certaine protection contre l’eau, mais pas assez pour être utilisé en toute sécurité autour d’une piscine. Et étant donné que les téléphones OnePlus les plus récents ont eu deux haut-parleurs stéréo et un capteur d’empreintes digitales à l’écran, attendez-vous à ce que ceux-ci reviennent également.

S’il y a des différences de conception, elles sont probablement liées au module de caméra. Le module de caméra 9R est plus large et plus encombré que la plupart des modules des autres téléphones OnePlus récents. Étant donné que le 9 RT reçoit un nouvel appareil photo, il est possible que le module fasse l’objet d’un lifting. Nous n’avons cependant aucune confirmation à ce sujet.

Nous ne savons pas non plus quelles options de couleur le 9 RT obtiendra.

OnePlus 9RT : Logiciel

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Nous savons avec certitude que le OnePlus 9 RT aura Android 12 – ou OxygenOS 12 – prêt à l’emploi à son arrivée à la fin de l’automne. En dehors des OnePlus 9 et 9 Pro, la plupart des autres téléphones OnePlus n’auront que la version bêta à ce stade. Néanmoins, cet accès anticipé pourrait inciter certains fans de OnePlus à en acheter un.

OxygenOS 12 apportera des changements majeurs au fonctionnement des téléphones OnePlus, et le 9 RT sera parmi les premiers à obtenir une version stable.

Notre éditeur a déjà testé une version interne d’OxygenOS 12, qui utilise ColorOS comme base pour de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Certains d’entre eux incluent un nouveau magasin de thèmes, le coffre-fort privé de ColorOS pour cacher les documents et les photos avec un mot de passe, de nouvelles alertes de confidentialité lorsque les applications accèdent à vos données et des fenêtres flottantes redimensionnables. Sinon, le OnePlus Launcher, la personnalisation des couleurs d’accent, les gestes hors écran, le mode Zen et d’autres fonctionnalités populaires d’OxygenOS resteront accessibles malgré les changements fondamentaux.

OnePlus a promis trois ans de mises à jour Android et quatre ans de mises à jour de sécurité pour ses nouveaux téléphones. Cela signifierait que le 9 RT obtiendrait éventuellement Android 15 et bénéficierait d’une prise en charge complète de la sécurité jusqu’en 2025.

Actuellement, OnePlus est critiqué pour avoir limité les performances des applications sur ses produits phares afin d’améliorer la durée de vie de la batterie, sans informer les utilisateurs ni ajouter d’option de basculement. Mais cela vous permettrait de désactiver la limitation avec OxygenOS 12, faisant de cet accès instantané à OxygenOS 12 un avantage utile.

OnePlus 9RT : Prix

Source : Alex Dobie / Android Central

Nos sources ne nous ont donné aucune information précise sur les prix du OnePlus 9 RT. Mais il y a un point de comparaison évident ici : le OnePlus 9R. Étant donné que le 9 RT utilisera une grande partie de son matériel à partir du 9R, il est logique que leurs prix soient similaires.

Le OnePlus 9R par défaut s’est vendu pour 39 999 (545 $) en Inde au lancement, tandis que la version mise à niveau de 12 Go/256 Go s’est vendue pour 43 999 (600 $). Il est parfaitement juste de supposer que le 9 RT se situera quelque part près de ces prix.

