OnePlus 9 vs téléphones OnePlus plus anciens: devez-vous mettre à niveau?

Après de nombreuses fuites et teasers, les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro sont enfin assis sur les étagères des magasins. Bénéficiant d’un traitement et d’un matériel d’affichage de pointe, d’une charge ultra-rapide et d’une nouvelle configuration de caméra polie en partenariat avec Hasselblad, OnePlus cherche à offrir le smartphone complet ultime. Bien que les prix de la société aient progressivement augmenté au fil des ans, les OnePlus 9 et 9 Pro sont toujours plus abordables que les autres options de niveau premium sur le marché cette année.

Malgré la proposition de valeur de OnePlus, décider de mettre à niveau un téléphone plus ancien est toujours un choix difficile, d’autant plus que les améliorations matérielles ne semblent pas aller aussi vite de nos jours. Voici un aperçu de la façon dont les dernières options de niveau premium de OnePlus se comparent à celles de leurs prédécesseurs et si elles valent la peine d’être mises à niveau.

OnePlus 9 vs OnePlus 5T et versions antérieures

2017 a été une bonne année pour OnePlus, avec le lancement des OnePlus 5 et OnePlus 5T avec un succès critique. À un prix juste au-dessus et en dessous de 550 $, ces téléphones semblent être une bonne affaire par rapport aux coûts actuels. Cependant, à quatre ans, le matériel embarqué commence à montrer son âge.

Cela ne veut pas dire que les OnePlus 5 et 5T ne peuvent toujours pas bien vous servir, à condition que la batterie ait réussi à durer aussi longtemps. Le processeur Qualcomm Snapdragon 835 des téléphones fonctionne toujours mieux que la plupart des options de milieu de gamme actuelles. Bien que vous manquiez des performances de jeu de pointe d’aujourd’hui, des technologies de traitement d’IA et d’imagerie et des capacités de mise en réseau plus rapides. De même, le chargement du tableau de bord 20 W de OnePlus était extrêmement rapide à l’époque, mais pâle par rapport à la technologie Warp Charge 65T intégrée au OnePlus 9. La charge sans fil, des batteries plus grandes, une meilleure technologie de caméra et des écrans 120 Hz plus grands sont également des mises à niveau matérielles notables. que OnePlus propose désormais à un prix phare abordable.

N’oubliez pas non plus ces mises à jour logicielles très importantes. Les OnePlus 5 et 5T peuvent être mis à niveau vers Oxygen OS 10 basé sur Android 10, mais sont maintenant trop vieux pour figurer sur la feuille de route de OnePlus pour sa dernière mise à jour Oxygen OS 11. Sans les mises à jour de fonctionnalités et de sécurité, il est certainement temps d’envisager un matériel plus moderne – même si ce changement se fera au détriment de la prise casque. Pardon.

Inutile de dire que vous bénéficierez certainement de la technologie et des logiciels modernes intégrés au OnePlus 9 si vous utilisez un combiné OnePlus antérieur au OnePlus 5. Si vous utilisez toujours un OnePlus 3 ou 3T, ou même plus ancien, il est temps d’abandonner ce matériel ancien.

OnePlus 9 contre OnePlus 6 et 6T

Avec un processeur Snapdragon 845 intégré, jusqu’à 8 Go de RAM, deux caméras et un écran FHD +, les OnePlus 6 et OnePlus 6T ne semblent pas vraiment vieux. C’est un package qui passera toujours aujourd’hui comme un combiné de milieu de gamme décent. Les spécifications de base solides ont toujours été une force des téléphones OnePlus, bien qu’un examen plus approfondi des détails les plus fins raconte une histoire un peu différente.

La charge de tableau de bord de 20 W des téléphones est assez lente par rapport aux normes modernes, les écrans FHD + sont plafonnés à 60 Hz, il n’y a pas de charge sans fil et le lecteur d’empreintes digitales intégré au OnePlus 6T est médiocre par rapport aux normes modernes. Bien sûr, ces téléphones plus anciens ne prennent pas en charge les vitesses de données 5G. Cela pourrait être quelque chose à considérer si vous vivez dans une zone avec un signal 5G. Dans l’ensemble, le OnePlus 9 est certainement une mise à niveau digne de ces combinés, et le OnePlus 9 Pro encore plus. Autrement dit, à condition que vous puissiez supporter le prix beaucoup plus élevé de 969 $ que le prix de 579 $ de l’autocollant du OnePlus 6T.

Cela dit, les propriétaires de la série OnePlus 6 pourraient ne pas ressentir un besoin urgent de mise à niveau car le matériel est toujours assez performant. Mais avec Android 12 au coin de la rue à la fin de 2021, il y aura une raison plus convaincante de mettre à niveau plus tard dans l’année. Les OnePlus 6 et 6T seront mis à niveau vers Oxygen OS 11 au début de 2021, si vous n’avez pas déjà reçu la mise à jour, mais il est peu probable que vous soyez sur la liste pour une autre mise à niveau à partir de 2022. L’importance de garder votre téléphone à jour ne peut pas être sous-estimé, c’est donc quelque chose à garder à l’esprit au fil de l’année.

OnePlus 9 vs série OnePlus 7

OnePlus a lancé quatre smartphones haut de gamme en 2019: les OnePlus 7, 7 Pro, 7T et 7T Pro. Cela n’inclut pas non plus le modèle de niche OnePlus 7T Pro 5G McLaren (photo ci-dessus à droite). L’introduction des variantes Pro a permis à OnePlus de s’imposer dans l’espace premium, avec un prix correspondant.

Les quatre combinés présentent des spécifications de base qui tiennent encore assez bien aujourd’hui. Les packages de traitement Snapdragon 855 et 855 Plus, jusqu’à 8 Go de RAM et le stockage UFS 3.0 rapide seront toujours raisonnablement dynamiques selon les normes 2021, même pour les jeux. Ils exécutent également déjà Oxygen OS 11, et les modèles 7T, à tout le moins, devraient également être en ligne pour une mise à niveau vers Android 12.

Les variantes Pro se différencient des OnePlus 7 et 7T avec des ensembles de trois caméras, une charge plus rapide de 30 W et des écrans QHD + AMOLED plus nets. À l’exception du OnePlus 7, ces téléphones offrent également des capacités d’affichage à 90 Hz, ce qui comble l’écart avec le panneau 120 Hz du OnePlus 9. Les deux modèles Pro disposent également d’une caméra selfie pop-up funky. Aucun des téléphones OnePlus 2019 n’a de classification IP ou de chargement sans fil, que l’on peut trouver dans les modèles 2021. Le OnePlus 7T Pro était le seul à proposer une option 5G, donc encore une fois, la série OnePlus 9 a tout ce qu’il faut.

L’une des plaintes les plus cohérentes concernant la série OnePlus 7 concernait les packs d’appareils photo. Ils n’étaient pas tout à fait parmi les meilleurs au lancement et vous remarquerez les avantages de passer à la configuration du OnePlus 9. Le profilage des couleurs de Hasselblad a certainement aidé à intensifier le jeu de OnePlus cette année. Cependant, rappelez-vous que le OnePlus 9 standard n’inclut pas de caméra à zoom téléobjectif, vous perdriez donc une certaine flexibilité par rapport aux 7 Pro et 7T Pro.

Si vous attendez un téléphone OnePlus avec un appareil photo bien amélioré, le moment est venu de procéder à la mise à niveau. Les amateurs de recharge sans fil voudront également consulter les modèles plus récents, en particulier si vous possédez le OnePlus 7. moins cher. Mais à part cela, les propriétaires de la série OnePlus 7 peuvent encore être assez satisfaits de leurs téléphones pendant au moins un an.

OnePlus 9 contre OnePlus 8 et 8 Pro

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro de l’année dernière ont introduit la 5G en tant que technologie grand public dans la série, avec des batteries plus grosses et, bien sûr, un matériel de traitement légèrement plus puissant. Ces deux combinés devraient toujours bien vous servir aujourd’hui, vous devrez donc rechercher quelque chose d’assez spécifique pour justifier une mise à niveau si tôt.

Le OnePlus 8 Pro était certainement le modèle le plus puissant, avec un écran 120 Hz HDR10 + QHD plutôt que 90 Hz FHD AMOLED, une charge sans fil rapide, une classification IP68 et une configuration de caméra améliorée avec un zoom téléobjectif. Ce sont des fonctionnalités que vous trouverez toujours dans les OnePlus 9 et 9 Pro, bien que le premier ne dispose pas de caméra zoom.

Il peut y avoir de petits arguments pour passer du OnePlus 8 régulier au 9 ou 9 Pro, en particulier si vous voulez un affichage, un appareil photo ou une charge sans fil encore meilleurs. Cependant, même dans ce cas, les différences ne sont vraiment pas si grandes. Si vous possédez déjà un OnePlus 8 Pro, le OnePlus 9 n’est vraiment pas du tout une mise à niveau. Le 9 Pro n’a qu’une charge légèrement plus rapide, un appareil photo légèrement meilleur, une cote IP68 pour les consommateurs mondiaux et bien sûr un processeur plus récent que le 8 Pro, mais cela ne vaut certainement pas la peine d’acheter un tout nouveau téléphone.

OnePlus 9 contre OnePlus 8T

OnePlus 8T

Avec seulement cinq mois séparant le OnePlus 9 du OnePlus 8T, il est sûrement impossible de justifier si tôt le fait d’éclabousser l’argent sur un autre smartphone?

En un mot, absolument. Le OnePlus 8T a été amélioré par rapport au OnePlus 8 classique avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une charge rapide de 65 W, qui sont maintenant des agrafes de la série OnePlus 9. Le téléphone offrait également un appareil photo monochrome supplémentaire, que vous trouverez également sur le OnePlus 9, mais le OnePlus 8 Pro est resté le produit phare.

Le OnePlus 8T comble assez bien le fossé entre le OnePlus 8 et le OnePlus 9. Le OnePlus 9 offre une charge sans fil et une configuration de caméra légèrement améliorée, et bien sûr une puce plus rapide, mais c’est à peu près tout. Le OnePlus 9 Pro va plus loin avec une charge sans fil encore plus rapide, une meilleure suite de caméras et un écran plus net. Mais il est très difficile de justifier l’achat d’un tout nouveau combiné pour ces fonctionnalités. Même si nous avons trouvé le OnePlus 8T un peu décevant au lancement, c’est toujours un téléphone solide qui sera pris en charge avec des mises à jour pendant au moins deux ans.

Devez-vous passer au OnePlus 9 ou OnePlus 9 Pro?

Les smartphones OnePlus ne sont peut-être pas aussi abordables qu’ils l’étaient autrefois, mais avec les prix du OnePlus 9 à partir de 729 $ / 629 £ / 699 € / 49999 Rs, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour mettre à niveau votre téléphone vieillissant. Surtout si vous utilisez toujours un smartphone de 2017 ou même plus ancien.

Ceux qui possèdent des smartphones OnePlus légèrement plus récents, même aussi éloignés que le OnePlus 6T, peuvent probablement encore garder leur combiné un peu plus longtemps. Bien que le OnePlus 9 Pro, en particulier, dispose de nombreuses technologies de pointe à offrir à ces consommateurs. Avec sa configuration de caméra améliorée, sa charge filaire et sans fil ultra-rapide et l’un des meilleurs écrans du secteur, il y a beaucoup à aimer.

Allez-vous passer d’un ancien smartphone OnePlus à l’un des deux nouveaux combinés OnePlus 9? Faites le nous savoir dans les commentaires!