ONEPLUS 9R 5G : Un premier choix pour les joueurs inconditionnels

Dans la plupart des ménages d’aujourd’hui, les jeunes férus de technologie sont les principaux décideurs lorsqu’il s’agit d’acheter un téléphone mobile. C’est parce qu’ils passent beaucoup de temps sur leurs appareils : surfer sur Internet, écouter de la musique ou regarder des films, discuter avec des amis et des proches, cliquer sur des photos, faire des vidéos et mettre à jour leurs comptes de réseaux sociaux, jouer, etc. les jeunes sont mieux informés des derniers matériels et logiciels, des applications tendance ou des fonctionnalités les plus recherchées des téléphones mobiles.

Ce n’est plus un secret caché que les appareils OnePlus sont un produit phare parmi ces clients influents. Une discussion rapide avec eux et les principaux points à retenir sont : des appareils très fonctionnels, très ambitieux, la qualité de construction est premium, les fonctionnalités sont de premier ordre, un prix décent pour un produit phare, etc.

Les joueurs hardcore vivent et respirent pour les jeux mobiles. Je pense qu’ils ont beaucoup à aimer dans le OnePlus 9R 5G, le dernier appareil de la série OnePlus 9. C’est un téléphone très complet avec un écran lumineux et coloré, un processeur puissant pour des performances rapides et fluides, de nombreuses fonctionnalités axées sur les jeux et une longue durée de vie de la batterie. Alors que le nouvel appareil met l’accent sur les jeux, il ne lésine pas sur d’autres domaines. Mon point est que c’est un excellent téléphone pour un usage quotidien. OnePlus y a mis tout son cœur, comme en témoignent presque tous les aspects de l’appareil. Allons plus loin et regardons les détails les plus fins.

Le OnePlus 9R 5G est disponible en deux couleurs : noir de carbone et bleu lac. Il a un prix de Rs 39 999 (8 + 128 Go) et Rs 43 999 (12 + 256 Go). Notre unité d’essai était la variante Lake Blue, 12 + 256 Go. En ce qui concerne l’apparence, il s’agit d’un téléphone Android d’une beauté saisissante qui ne manquera pas de trouver une place dans le cœur de nombreuses personnes ici.

Conçu avec des coins arrondis confortables pour les joueurs à tenir pendant de longues périodes, le OnePlus 9R est un mélange de matériaux haut de gamme et d’un savoir-faire méticuleux. Le coloris Lake Blue a des micro-motifs gravés dans une fine couche de film, donnant à cette variante de couleur ses reflets subtils et son aspect givré.

L’écran Fluid AMOLED de 6,55 pouces du OnePlus 9R offre un défilement assez fluide dans chaque image. Avec sa dalle 120 Hz nette, l’écran plat offre une très bonne expérience visuelle. J’ai regardé beaucoup de contenu HD et chaque image de l’écran FHD+ du OnePlus 9R prend vie avec jusqu’à 1 100 nits et 8 192 niveaux de luminosité automatique. Il émet également moins de lumière bleue afin que les utilisateurs puissent profiter plus longtemps de leur contenu multimédia préféré en toute sécurité.

À l’intérieur, le OnePlus 9R est équipé de la plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 870, offrant des vitesses de traitement 12,6% plus rapides que la génération précédente et transformant l’appareil en une centrale de jeu. Vous pouvez télécharger ou diffuser des jeux riches en graphismes en un instant. Le taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz du téléphone permet aux utilisateurs d’utiliser simultanément jusqu’à cinq doigts pour des jeux encore plus rapides et des performances plus fluides. De plus, il dispose d’un moteur linéaire à axe X, qui peut être facilement réglé pour produire de très bonnes vibrations dynamiques, simulant différents styles de vibrations dans le jeu pour offrir une expérience de jeu immersive. De plus, ses puissants haut-parleurs stéréo doubles offrent un paysage sonore 3D intense et réaliste.

Les performances photographiques du OnePlus 9R sont bien meilleures que celles des précédents téléphones OnePlus. Son appareil photo principal est doté d’un capteur Sony IMX586 48MP personnalisé qui garantit des vitesses de mise au point plus rapides, une plus grande précision des couleurs, des prises de vue diurnes et nocturnes plus nettes et un flou de mouvement réduit dans les vidéos. Le mode Nightscape, doté d’un traitement multi-images intelligent, ajoute de la clarté et des détails aux points lumineux comme vos paysages urbains préférés la nuit. L’appareil photo principal du téléphone dispose également d’un OIS amélioré pour une plus grande stabilité de l’image, permettant des prises de vue à longue exposition nettes et sans flou.

L’appareil photo ultra-large du OnePlus 9R utilise un capteur 16MP Sony IMX481 1/3,09 pouces et un ultra-grand angle de 123 degrés qui vous permet de capturer de bonnes photos panoramiques. Avec une large ouverture f/2.2, vous pouvez prendre des images détaillées dans des conditions de faible luminosité. Les séquences vidéo sont remarquablement fluides grâce à EIS, et avec le mode Portrait vidéo, les utilisateurs obtiennent un excellent effet bokeh pour une sensation vraiment cinématographique.

La puissante technologie Warp Charge 65 de OnePlus vous offre une journée de charge en 15 minutes et une charge complète de 1 à 100 % en seulement 39 minutes. La grande batterie de 4 500 mAh du téléphone utilise une conception améliorée à deux cellules pour réduire la vitesse de charge, tandis que le cryptage IC dans le câble permet également de garder une charge plus fraîche et plus sûre, même lorsque vous êtes au milieu d’une bataille de jeu épique tout en étant branché .

J’utilise le OnePlus 9R depuis plus de deux semaines maintenant et sa vitesse et sa puissance de traitement m’ont étonné sans fin. Les performances sont fluides et la durée de vie de la batterie est longue. Jouer à des jeux, lancer des applications ou naviguer sur Internet, tout est un jeu d’enfant. L’écran du téléphone est également de première classe. Les photos ont un aspect naturel, les vidéos prennent vie avec des graphismes saisissants et vous obtenez une vue claire de tous les détails les plus fins de vos documents. Dans l’ensemble, cet appareil OnePlus a l’air net, fonctionne bien, a une autonomie solide et offre une excellente expérience utilisateur à un prix attractif.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 16,07 x 7,41 x 0,84 cm (H x L x T), poids de 189 g

Affichage : 6,55 pouces AMOLED 120 Hz Fluid Display

Processeur : Qualcomm Snapdragon 870

Système d’exploitation : OxygenOS basé sur Android 11

Mémoire et stockage : 8/12 Go de RAM, 128/256 Go de stockage

Caméra : 48MP + 16MP + 5MP + 2MP (caméra arrière), caméra frontale 16MP

Batterie: 4500mAh, Warp Charge 65

Prix ​​public estimé : Rs 39 999 (8 + 128 Go), Rs 43 999 (12 + 256 Go)

