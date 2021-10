OnePlus 9RT est là avec un chipset Snapdragon 888, à un prix inférieur à 600 $

OnePlus a enfin dévoilé le OnePlus 9RT, un suivi du 9R axé sur la valeur qu’il a introduit plus tôt cette année. Bien qu’il ne soit pas très différent de son prédécesseur, le 9RT est livré avec quelques améliorations importantes.

Contrairement au OnePlus 9R, qui dispose d’un chipset Snapdragon 870, le nouveau OnePlus 9RT est alimenté par le produit phare de Qualcomm Snapdragon 888. Le chipset 5 nm a été associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1.

Le OnePlus 9RT est également une mise à niveau par rapport à son prédécesseur dans le département des appareils photo. Il utilise un capteur principal Sony IMX766 50MP plus impressionnant avec une ouverture f/1,88 et OIS. Le capteur principal est rejoint par un objectif ultra-large de 16 MP et une caméra macro de 2 MP.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le produit phare de la valeur arbore un écran OLED de 6,62 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution FHD+ et une conformité HDR10+. Une caméra selfie 16MP est logée dans la découpe perforée dans le coin supérieur gauche de l’écran. Le OnePlus 9RT dispose également d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 65 W, d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et de la prise en charge du Wi-Fi 6.

Malheureusement, le OnePlus 9RT ne sera pas livré avec Android 12 prêt à l’emploi. Au lieu de cela, il est lancé avec Color OS 11 basé sur Android 11.

Le téléphone est désormais disponible en précommande en Chine pour un prix de départ de 3 299 yuans (environ 512 $). La version haut de gamme 12 Go/256 Go du téléphone est au prix de 3 799 yuans (environ 589 $). Il devrait être mis en vente dans le pays à partir du 19 octobre.

Bien qu’il n’y ait pas encore de mot sur la disponibilité mondiale, le OnePlus 9RT devrait bientôt se rendre en Inde pour défier les meilleurs téléphones Android de Xiaomi et Samsung dans le segment phare abordable.

