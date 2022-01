OnePlus 9RT, OnePlus Buds Z2 India sera lancé le 14 janvier ; Tout savoir

Les deux appareils ont été lancés en Chine en octobre et devraient arriver en Inde en décembre.

OnePlus a annoncé lundi qu’il lancera le téléphone OnePlus 9RT 5G et les écouteurs sans fil OnePlus Buds Z2 en Inde le 14 janvier. L’événement de lancement sera diffusé virtuellement à 17 heures le 14 janvier sur la chaîne YouTube de OnePlus India. Les deux appareils ont été lancés en Chine en octobre et devraient arriver en Inde en décembre.

OnePlus 9RT, spécifications OnePlus Buds Z2, fonctionnalités

Le OnePlus 9RT vendu en Chine est livré avec un écran AMOLED 1080p de 6,62 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une perforation. Sous le capot, il possède une puce Qualcomm Snapdragon 888 Plus qui est associée à jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’ensemble est complété par une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 65 W.

Le OnePlus 9RT vendu en Chine est basé sur le logiciel ColorOS d’Oppo. En Inde, il devrait exécuter OxygenOS avec quelques bizarreries ColorOS ici et là.

En ce qui concerne les caméras, le OnePlus 9RT dispose de trois caméras à l’arrière avec un capteur principal de 50MP, un ultra grand-angle de 16MP et un autre capteur macro de 2MP. À l’avant, le OnePlus 9RT dispose d’une caméra selfie de 16 mégapixels.

Quant aux OnePlus Buds Z2, ils sont livrés avec des pilotes dynamiques de 11 mm, ANC, prise en charge de Bluetooth 5.2, un couplage rapide et jusqu’à 5 heures d’autonomie avec ANC activé. Ceux-ci prennent en charge la charge rapide.

OnePlus se prépare également à lancer son produit phare de nouvelle génération, le OnePlus 10 Pro, avec des rumeurs faisant allusion à un lancement en Chine le 11 janvier. Le téléphone devrait être alimenté par la puce haut de gamme Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm tout en conservant le partenariat de OnePlus avec Hasselblad. Les détails du lancement en Inde restent un mystère pour le moment.

