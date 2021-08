OnePlus 9RT peut être réel, suggère une fuite de spécifications

Les rumeurs les plus récentes sur le OnePlus 9T laissaient entendre que le smartphone n’était peut-être pas en préparation. Et que l’entreprise est peut-être favorable à la création d’un smartphone qui serait moins cher.

Cela a conduit aux rumeurs selon lesquelles la société introduisait un nouveau smartphone OnePlus 9R qui serait le remplacement. Mais il semble même que les rumeurs n’étaient pas vraiment exactes et nous pourrions être dans un smartphone qui s’appelle OnePlus 9RT. Un pronostiqueur a même révélé à quoi pourraient ressembler les spécifications de cet appareil à venir dans un tweet.

OnePlus 9RT Spécifications alléguées 6.55″ FHD+ 120Hz E3 sAMOLEDSD 87050(OIS)+16+2MP16MP4500mAh65WOxygenOS 12In-display F-SLPDDR4X,UFS 3.1, NFCDual SpeakerDolbyX-axis MotorG-Glass 5(Screen)+AG FrostedG-Glass Aluminium Cadre central en alliage8 + 128/256, 12 + 256 Go pic.twitter.com/DGtVXSijmg22 août 2021

OnePlus 9RT : fuite de détails

Selon la fuite, le OnePlus 9RT est un smartphone qui sera peut-être disponible en trois variantes de stockage, dont 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage ou 256 Go de stockage ainsi qu’une variante de 12 Go de RAM et une variante de stockage de 256 Go.

Ce smartphone sera apparemment livré avec un écran sAMOLED E3 120 Hz de résolution FHD+ de 6,55 pouces. En plus de cela, on s’attend à ce que l’écran Gorilla Glass 5 et le panneau arrière soient fabriqués à partir de AG Frosted Gorilla Glass. Le cadre sera fabriqué en alliage d’aluminium de la série 6.

À l’intérieur, il sera livré avec un chipset Qualcomm Snapdragon 870 avec RAM LPDDR4x et mémoire interne flash UFS 3.1. Cela sera accompagné d’une batterie de 4 500 mAh prenant en charge la charge super flash SuperVOOC 2.0 de 65 W. Il disposera de deux haut-parleurs avec son panoramique Dolby, d’un moteur linéaire à axe X et d’un NFC complet.

Sur le devant de la caméra, la fuite prétend que le OnePlus 9RT sera livré avec une configuration triple caméra à l’arrière avec un capteur principal Sony IMX766 50MP avec OIS ainsi qu’un capteur secondaire Sony IMX481 16MP et un capteur noir et blanc 2MP. À l’avant, il sera livré avec un capteur Sony IMX471 de 16 MP pour les selfies et les appels vidéo.

Le smartphone comportera un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran pour la sécurité et la fonctionnalité Oxygen OS 12. Le prix du smartphone en Chine devrait être de 2 999 RMB (environ 34 300 Rs) pour la variante 8 Go + 128 Go, 3 299 RMB (environ 37 700 Rs) pour Variante 8 Go + 256 Go et 3 599 RMB (environ Rs 41 160) pour la variante 12 Go + 256 Go.