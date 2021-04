OnePlus 9T: 5 fonctionnalités que nous espérons voir

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Théoriquement, nous devrions voir un lancement OnePlus 9T à un moment donné cet automne. OnePlus a lancé au moins un téléphone de la série «T» chaque année depuis 2016, et nous ne nous attendons pas à ce que 2021 soit différent. La pénurie mondiale de puces en cours pourrait bien sûr jeter une clé dans ces plans, mais nous devrons attendre et voir.

À quoi pourrait ressembler ce nouveau téléphone? Malheureusement, nous n’avons pas encore de rumeurs crédibles liées à la conception, aux fonctionnalités, etc. Nous pouvons cependant spéculer! Dans cet article, nous discutons des cinq choses que nous espérons le plus voir si et quand cette nouvelle entrée dans la série OnePlus 9 arrivera.

Gardez à l’esprit que cette liste est conçue pour être réaliste. Nous n’allons pas demander le retour de la prise casque, par exemple, car cela ne se produit presque certainement pas. Nous n’allons pas non plus demander des choses que nous allons certainement obtenir, comme un écran 120 Hz et un curseur d’alerte. Au lieu de cela, les fonctionnalités répertoriées ici sont certaines qui pourraient éventuellement atterrir sur le OnePlus 9T, même si nous n’avons pas encore de preuves pour dire qu’elles le pourraient.

Assurez-vous de consulter le sondage à la fin de l’article pour nous faire savoir laquelle de ces fonctionnalités vous espérez le plus voir!

Une caméra selfie sous écran

En 2018, OnePlus a lancé le OnePlus 6T. Bien que ce ne soit pas le premier téléphone sur le marché avec un capteur d’empreintes digitales intégré, il a été l’un des premiers à être lancé dans le monde. C’était également le premier téléphone doté de cette fonctionnalité à être disponible via un opérateur de téléphonie mobile américain.

La prochaine frontière pour les écrans de smartphone est les caméras selfie sous-écran. Tout comme en 2018, nous avons déjà vu des téléphones arriver sur le marché avec cette technologie. OnePlus, cependant, pourrait être le premier à vraiment pousser cette technologie sur la scène mondiale, et il serait très logique de le faire avec le OnePlus 9T.

Le plus grand défi auquel l’entreprise serait confrontée est de rendre la qualité de la caméra suffisamment bonne pour le nom OnePlus. En supposant que cela puisse faire cela, ce serait invariablement la caractéristique vedette du téléphone, tout comme le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran l’était pour le OnePlus 6T ou la charge filaire ultra-rapide pour le OnePlus 8T.

Bien sûr, OnePlus n’est pas la même entreprise qu’en 2018. Il est possible que la marque veuille être plus conservatrice lorsqu’il s’agit de lancer des téléphones avec une technologie sauvage et non testée. Nous espérons que ce n’est pas le cas, cependant, car les téléphones avec des écrans tout écran seraient comme une bouffée d’air frais dans cette industrie dominée par l’encoche et les découpes.

La caméra trifecta à l’arrière

Le trifecta de l’appareil photo fait référence aux trois objectifs qui, lorsqu’ils sont combinés, créent la meilleure expérience d’imagerie possible pour smartphone. Ces trois objectifs sont un principal de haute qualité, un téléobjectif et un tireur ultra-large. Les entreprises ont tendance à retenir le trio de la caméra uniquement pour les appareils haut de gamme, et OnePlus ne fait pas exception. Par exemple, le OnePlus 9 Pro a le trio de la caméra alors que le OnePlus 9 n’en a pas (il manque un téléobjectif).

Avec le OnePlus 9T, nous espérons que OnePlus apportera le trio. Auparavant, la société le faisait avec le OnePlus 7T, bien que ce ne soit étrangement pas le cas avec le OnePlus 8T. Évidemment, nous ne nous attendrions pas à ce que le trifecta soit de la même qualité que celui du OnePlus 9 Pro. La société ne voudrait pas ternir la nature premium de ce téléphone avec le même système. Mais cela ne signifie pas qu’il ne peut pas offrir le trio mais avec du matériel bas de gamme.

Si OnePlus faisait cela, cela ferait du OnePlus 9T un «intermédiaire» beaucoup plus valide que les OnePlus 9 et 9 Pro. Cela aiderait également la société à justifier le 9T ayant un prix plus élevé que le OnePlus 9 vanille (ce qui est presque certain), tout en offrant un produit phare abordable en dessous du OnePlus 9 Pro. Cela augmenterait également les chances que le téléphone obtienne de meilleures critiques, car la configuration médiocre de la caméra du OnePlus 8T était un véritable problème contre son attrait.

Bien sûr, la caméra du OnePlus 9 convient parfaitement à ce qu’elle est, donc la société pourrait simplement revoir cette configuration et se concentrer sur d’autres fonctionnalités du 9T (comme, peut-être, le premier élément de cette liste). Ce serait bien que ce trio apparaisse sur un téléphone OnePlus moins cher!

Chargement sans fil plus rapide

Il est presque garanti que le OnePlus 9T atterrira avec des vitesses de charge filaires de 65 W. Étant donné que le OnePlus 9, 9 Pro et même le OnePlus 9R ont cette fonctionnalité, il serait carrément étrange que le 9T ne le fasse pas.

Cependant, seuls les OnePlus 9 Pro et OnePlus 8 Pro ont des vitesses de charge sans fil supérieures à 15W. C’est un domaine dans lequel OnePlus pourrait offrir une mise à niveau par rapport au OnePlus 9 vanille tout en restant sous le OnePlus 9 Pro.

Il serait plus logique que OnePlus porte les vitesses de charge sans fil ultra-rapides du OnePlus 8 Pro (30W) sur le OnePlus 9T. Au moment du lancement du 9T, le 8 Pro aurait un an et demi, ce serait donc tout à fait faisable. De plus, cela permettrait aux vitesses encore plus rapides de 50 W du OnePlus 9 Pro de toujours surpasser celles du 9T.

Ce serait une décision intelligente pour OnePlus, car cela encouragerait plus de gens à acheter son support de charge propriétaire. Si le prochain téléphone de la série «T» a des vitesses de chargement sans fil de 30 W, la seule façon pour les fans de voir ces vitesses est d’acheter une station d’accueil OnePlus. C’est gagnant-gagnant pour tout le monde!

Une option avec plus de stockage interne

Soupir… chaque année je demande cela, et chaque année OnePlus me déçoit. Peut-être que cette année sera différente?

À ce jour, il n’y a jamais eu de téléphone OnePlus avec une capacité de stockage interne supérieure à 256 Go. Il y en a eu quelques-uns avec la prise en charge de la carte microSD, mais cela ne compte pas. Pourquoi n’y a-t-il jamais eu d’option de 512 Go ou même de modèle avec 1 To de stockage interne?

Samsung propose des variantes de 512 Go de certains de ses téléphones. Il en va de même pour Apple. Si OnePlus veut jouer dans la cour des grands, il doit correspondre aux offres des concurrents, et le OnePlus 9T serait une excellente opportunité pour enfin briser la barrière des 256 Go.

Habituellement, les gens soulignent la facilité du stockage dans le cloud pour justifier le manque de disques internes haute capacité sur les téléphones. Cependant, la vidéo 8K devenant de plus en plus populaire, la taille des fichiers va devenir énorme et ces sauvegardes dans le cloud deviennent rapidement chères. Le besoin de stockage embarqué haute capacité ne fera que devenir de plus en plus important, et OnePlus doit y répondre.

Une fois de plus, cependant, OnePlus m’a déçu chaque année avec cela. Mes doigts sont toujours croisés!

Android 12 prêt à l’emploi

De tous les éléments de cette liste, celui-ci est probablement le plus susceptible de se réaliser. La plupart des téléphones de la série «T» de ces dernières années ont été lancés avec la dernière version d’Android prête à l’emploi, il serait donc logique que le OnePlus 9T soit livré avec Android 12.

Cependant, la cohérence des mises à jour logicielles de OnePlus a un peu baissé au cours de la dernière année. La série OnePlus 7, par exemple, n’a obtenu Android 11 que sept mois après sa première disponibilité. Les correctifs de sécurité arrivent également à un rythme plus lent, même pour les modèles de niveau Pro.

Lorsque vous ajoutez le pushback OnePlus reçu pour certains de ses lancements chargés de bogues de nouvelles versions d’Android, vous commencez à avoir l’idée que peut-être OnePlus jouera les choses en toute sécurité avec le 9T et se lancera simplement avec Android 11. Nous espérons que ce n’est pas le cas. , mais cela pourrait arriver.

Idéalement, OnePlus utiliserait le lancement de ce téléphone comme une occasion de se réengager à sa position initiale sur les mises à jour logicielles, qui consiste à les fournir rapidement, de manière cohérente et pendant une période prolongée. Cependant, nous ne retenons pas notre souffle.

Liste de souhaits des fonctionnalités du OnePlus 9T: dites-nous!

Ces cinq éléments sont les choses que nous espérons le plus voir avec le OnePlus 9T. Mais qu’espérez-vous le plus voir? Accédez à notre sondage ci-dessous!

À mesure que nous approchons de la date de lancement prévue du OnePlus 9T, nous espérons que certains de ces espoirs se réaliseront. S’il y a quelque chose que vous espérez voir que nous n’avons pas couvert ici, n’hésitez pas à le poster dans les commentaires ci-dessous!