OnePlus 9T : actualités, fuites, date de sortie, spécifications et rumeurs !

Le calendrier de sortie du téléphone OnePlus était auparavant magnifiquement simple : le fabricant de téléphones chinois sortirait un produit phare au printemps ou au début de l’été, suivi d’un modèle T avec quelques améliorations mineures par rapport à l’original à la fin de l’automne. Le OnePlus 8T de l’année dernière s’est amélioré par rapport au OnePlus 8 avec son écran AMOLED de 120 Hz et sa charge de 65 W à un prix légèrement plus élevé que le 8. Simple !

Mais récemment, OnePlus a commencé à expédier ses téléphones sur davantage de marchés – et a rendu sa gamme plus compliquée. Les téléphones “Pro” sont apparus en 2019, suivis d’une vague de téléphones de milieu de gamme comme le OnePlus Nord 2 et de combinés économiques comme le OnePlus Nord N200 5G. Pour couronner le tout, le OnePlus 9R a été lancé plus tôt cette année, dont notre critique a noté qu’il s’agissait essentiellement d’un OnePlus 8T renommé.

Au milieu de cette gamme bondée et d’une pénurie mondiale de puces, la grande question pour les fans de OnePlus est de savoir si nous verrons ou non un OnePlus 9T en 2021. Une fuite récente et largement couverte a suggéré que le 9T pourrait être annulé ; OnePlus ne sortira-t-il vraiment pas un nouveau téléphone majeur jusqu’en 2021 ?

Même si le OnePlus 9T a été “annulé”, cela ne signifie pas nécessairement que le téléphone ne sera pas publié sous une forme ou une autre. S’il arrive toujours, le OnePlus 9T améliorerait sans aucun doute le OnePlus 9, l’un des meilleurs téléphones Android disponibles aujourd’hui. Voici tout ce que nous savons et soupçonnons sur cette mise à niveau incertaine.

Disponibilité du OnePlus 9T

Le OnePlus 8T est arrivé en octobre 2020. Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Comme nous l’avons mentionné, de nombreux experts pensent que le OnePlus 9T ne sera pas lancé en 2021, grâce aux tweets du fuiteur fréquent de OnePlus, Max Jambor, affirmant qu’il n’y aura “pas de 9T” cette année, ou peut-être pas du tout. Il a affirmé que le OnePlus 9 possédait déjà toutes les fonctionnalités que l’on pouvait souhaiter dans un produit phare, ne laissant au OnePlus 9T aucun moyen d’améliorer son écran, ses appareils photo ou sa charge.

Pourquoi auriez-vous besoin d’un 9T ? Qu’attendriez-vous de ce téléphone pour faire mieux ? Un meilleur écran ? Mieux que la série 9 ? -Non Mieux charger ? Mieux que 65W ? -Non Nouveau SoC ? Le 888+ ? Peut-être, mais le 888 est très bien Une meilleure caméra ? La série 9 est déjà bonne – peut-être quelques ajustements logiciels – Max Jambor (@MaxJmb) 27 juillet 2021

OnePlus lui-même n’a pas officiellement commenté cette nouvelle. Compte tenu de la congestion du calendrier de sortie de OnePlus, la marque 9T pourrait très bien être annulée au profit de nouvelles marques comme la 9R. Mais nous ne savons toujours pas avec certitude quelle forme pourrait prendre un lancement de téléphone fin 2021 de OnePlus.

En supposant que le 9T arrive cette année, il est facile de prédire quand il apparaîtra. Chaque modèle T précédent à partir du 3T a été lancé quelque part entre fin septembre et mi-novembre, offrant une fenêtre assez claire. Le OnePlus 8T a été lancé en octobre 2020, six mois après le OnePlus 9, bien que d’autres téléphones T soient arrivés à peine quatre mois après leurs prédécesseurs.

Un OnePlus 9T non annulé arriverait quelque part dans cette même fenêtre de septembre à novembre 2021. Étant donné que les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro sont arrivés début avril, une fenêtre de lancement en octobre 2021 aurait du sens.

OnePlus 9T : Prix

Le 9T pourrait avoir un prix similaire au 9 (ci-dessus). Source : Alex Dobie / Android Central

Le OnePlus 7T a été expédié à 599 $, moins cher que le prix initial du OnePlus 7, mais ce modèle T était un cas unique, étant donné que OnePlus a également sorti un 7T Pro cette année-là avec de meilleures fonctionnalités. Le OnePlus 8T a coûté 749 $, 50 $ de plus que le OnePlus 8 au lancement, mais beaucoup moins que le OnePlus 8 Pro à 899 $.

Vous pouvez supposer que OnePlus baserait le prix OnePlus 9T sur le OnePlus 9, étant donné qu’il offrira probablement des spécifications similaires avec une légère mise à niveau. Étant donné que le 9 coûte 729 $ contre 969 $ pour le Pro, vous vous attendez à ce que le 9T se situe quelque part au milieu. Il aura une tendance à la hausse ou à la baisse en fonction de ce qu’il améliore exactement.

De plus, si vous choisissez de mettre à niveau votre stockage et votre RAM, cela coûte généralement 100 $ supplémentaires pour les téléphones OnePlus.

OnePlus 9T : Conception

Attendez-vous à ce que OnePlus change (un peu) les choses par rapport au 9R récemment publié (ci-dessus). Source: OnePlus

La plupart des téléphones OnePlus ont une esthétique de conception distincte que vous reconnaîtrez à travers les générations ; attendez-vous à ce qu’un OnePlus ait un dos en verre avec des options de couleurs saisissantes, plus (au cours des deux dernières années) un écran plat.

Sinon, OnePlus a tendance à expérimenter de nouveaux designs avec ses téléphones de la série T, puis à donner à son prochain téléphone principal un design similaire. Le OnePlus 8T, par exemple, a aplati l’écran du 8 tout en épaississant l’appareil lui-même pour s’adapter à une batterie plus grande et à de meilleurs évents de refroidissement ; ensuite, le OnePlus 9 a essentiellement conservé le design du 8T, à l’exception du réglage du module de caméra.

En d’autres termes, le OnePlus 9T ressemblera probablement davantage au OnePlus 10 qu’au OnePlus 9. Et nous ne savons évidemment pas encore à quoi cela ressemblera.

Nous pouvons faire des suppositions fondées sur les modèles OnePlus précédents. Le 9T aura probablement un capteur d’empreintes digitales à l’écran, deux haut-parleurs stéréo, une certaine résistance à l’eau, un dos en verre et un cadre en plastique, mais pas de stockage extensible. OnePlus avait l’habitude de s’appuyer sur le métal pour ses téléphones – y compris pour le 8T – mais après être passé au plastique pour les 9 et 9R, il y a fort à parier que OnePlus continuera à réserver du métal pour les modèles Pro à l’avenir. Et bien que les 9 et 9R n’aient pas d’indice officiel de résistance à l’eau, ils étaient tous deux non officiellement résistants à IP68, alors attendez-vous à ce que cette tendance se poursuive avec le 9T.

OnePlus a également tendance à modifier son module d’appareil photo avec chaque nouveau téléphone ; les 8T et 9R ont tous deux des modules de caméra plus larges que les produits phares OnePlus, par exemple. Nous ne spéculerons pas sans fondement sur le module du 9T, mais nous doutons qu’il imite simplement ce qui a précédé.

OnePlus 9T : Spécifications

Comme le OnePlus 9 Pro, le 9T pourrait avoir un affichage LTPO. Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Jusqu’à présent, nous n’avons repéré qu’une fuite des spécifications OnePlus 9T. Un pronostiqueur Weibo (repéré par @techdroider) a affirmé que “OnePlus utiliserait probablement l’écran flexible 120 Hz LTPO E4 de Samsung dans la résolution OnePlus 9T. 1080P + RR variable”. Il a également déclaré définitivement qu'”il n’y a pas de 9T Pro cette année”. Il semble de plus en plus que la double version OnePlus 7T/7T Pro était une expérience d’un an qui ne sera pas répétée.

OnePlus est susceptible d’utiliser l’écran flexible LTPO E4 120 Hz de Samsung dans le OnePlus 9T. Résolution 1080P + RR variable. Il n’y a pas de 9T Pro cette année. /Yisten (Weibo) pic.twitter.com/J49BMaNniQ – TechDroider (@techdroider) 29 mai 2021

Les OnePlus 9 et 9R prennent tous deux en charge 120 Hz, mais en mode fixe. Seul le 9 Pro prenait en charge un taux de rafraîchissement variable (VRR), améliorant les performances de la batterie pour les applications moins exigeantes et améliorant les fonctionnalités d’affichage permanent. Il est donc particulièrement cool de penser que le 9T bénéficiera également de cette technologie, même si ce n’est que pour un écran FHD+ au lieu du QHD+ du 9 Pro.

Du 9R au 7T, chaque OnePlus non-Pro a eu un écran AMOLED de 6,55 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 20:9… alors ne soyez pas choqué si cela revient pour le 9T. La plupart commencent avec une configuration de base de 8 Go/128 Go avec une mise à niveau de 12 Go/256 Go. Et vous pouvez vous attendre à une charge filaire rapide de 65 W ou plus pour faire un retour des 9 et 9R. Mais sinon, nous n’avons aucune information concrète sur ce que le 9T aura pour son chipset Snapdragon, ses appareils photo, la taille de la batterie ou d’autres spécifications.

OnePlus 9T : Logiciel

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Lorsque le OnePlus 8T est arrivé, il avait Android 11 (ou OxygenOS 11) directement sorti de la boîte. Si le OnePlus 9T a une date de sortie similaire et que le développement d’OxygenOS 12 se déroule comme prévu, vous pouvez voir Android 12 installé par défaut. Et étant donné que OnePlus a promis trois ans de mises à jour Android et quatre ans de mises à jour de sécurité, cela signifierait que le 9T obtiendrait éventuellement Android 15 et bénéficierait d’une prise en charge complète de la sécurité jusqu’en 2025.

Actuellement, OnePlus est critiqué pour avoir limité les performances des applications sur ses produits phares afin d’améliorer la durée de vie de la batterie, sans informer les utilisateurs ni ajouter d’option de basculement. Mais cela vous permettrait de désactiver la limitation avec OxygenOS 12, faisant de cet accès instantané au système d’exploitation un avantage utile.

