OnePlus a accidentellement confirmé le nom de Nord 2 sur son site Web

OnePlus a annoncé hier (25 mai) un accord plutôt intéressant pour l’Europe en proposant Stadia Premiere Edition avec chaque nouvel appareil OnePlus vendu. Le site Web OnePlus contient tous les détails, mais il semble que la société ait également confirmé quelque chose d’autre par accident.

La section FAQ du site Web OnePlus a brièvement répertorié le Nord 2 comme téléphone éligible pour cette offre également (h / t: Android Police), aux côtés de la série OnePlus 9, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T et le Nord original. OnePlus a depuis supprimé la mention Nord 2, mais la police Android en a pris une capture d’écran, vue ci-dessous.

En tout état de cause, la référence suggère que le Nord 2 n’est pas trop loin. Nous avons déjà vu quelques rumeurs concernant le prochain appareil, et on pense qu’il pourrait s’agir du premier appareil OnePlus doté d’un processeur MediaTek. Plus précisément, on prétend que le mid-ranger sera équipé du processeur Dimensity 1200. Attendez-vous donc à une augmentation significative de la puissance du processeur et du GPU sur le papier par rapport au chipset Snapdragon 765G d’origine du Nord.

Il n’y a pas de mot sur d’autres spécifications rumeurs pour le Nord 2, mais nous aimerions vraiment voir de meilleurs appareils photo au lieu de plusieurs d’entre eux, trois ans de mises à jour de la version Android et une version américaine. Vous pouvez consulter notre liste de souhaits OnePlus Nord 2 sur le lien.