OnePlus a attrapé la limitation des performances sur certains téléphones sans le consentement des utilisateurs, admet plus tard

OnePlus ne peut pas faire de pause, semble-t-il. Quelques jours après sa fusion officielle avec Oppo, il est apparu que l’entreprise aurait “étranglé” les performances de certaines applications sur certains de ses derniers téléphones, y compris le OnePlus 9. Le plus gros problème est qu’elle l’a apparemment fait. sans le consentement des utilisateurs. OnePlus a depuis admis qu’il avait en effet manipulé les performances de 300 applications – dont certaines très populaires comme Chrome – sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, les faisant fonctionner plus lentement que d’autres afin de réduire la consommation d’énergie.

Les rapports des médias ont indiqué précédemment que OnePlus ajustait les performances de certaines applications sur ses appareils. Andrei Frumusanu d’AnandTech avait trouvé des preuves irréfutables que OnePlus ralentissait délibérément Google Chrome et d’autres applications populaires sur le OnePlus 9. Frumusanu a également découvert que dans de nombreux cas, l’application Google Chrome ne s’appuyait que sur les cœurs Cortex-A55 pour ses opérations en ignorant les la puissance de calcul majeure s’avère effectivement plus lente par rapport à d’autres applications. La limitation n’a cependant pas été observée lors de l’exécution des tests de performance, c’est-à-dire que les scores indiqueraient des performances plus rapides (alors que les cas d’utilisation réels dans le monde réel racontaient une histoire différente).

Dans le jargon technique, la pratique pourrait bien être une tentative du fabricant de téléphones de tricher avec les repères. Une autre théorie pourrait être qu’en ralentissant les performances de certaines applications, l’entreprise pourrait bien avoir essayé de maintenir les performances de la batterie de ses appareils plus longtemps. OnePlus a cité ce dernier comme raison.

L’application de référence populaire Geekbench, prenant connaissance des reportages, a banni les OnePlus 9 et 9 Pro de la liste de ses graphiques de référence. Geekbench a également déclaré qu’il envisageait d’examiner tous les autres modèles d’appareils OnePlus pour la faute professionnelle présumée.

Loin de réfuter les allégations, le fabricant de téléphones chinois a reconnu avoir entendu des plaintes concernant les performances de la batterie des utilisateurs d’appareils OnePlus 9 et 9 Pro, en particulier lors des opérations des 300 des applications les plus populaires, dont Google Chrome, et s’efforçait de trouver une solution au problème. La société a également admis que certaines des applications populaires peuvent être confrontées à des problèmes de performances (qui fonctionnent plus lentement) sur l’appareil, mais que tout était destiné à optimiser les performances de ces appareils et, par extension, à améliorer la durée de vie de la batterie.

Bien que le raisonnement de OnePlus puisse être correct, le plus gros problème est que tout cela s’est produit après le lancement du OnePlus 9 et du OnePlus 9 Pro via une mise à jour logicielle envoyée à ces téléphones. Cela signifie que les premières critiques des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro étaient basées sur une expérience totalement différente. Ceux qui ont réellement dépensé de l’argent et acheté ces appareils ont eu une expérience différente qui peut être loin d’être parfaite. Une préoccupation encore plus grande est que les utilisateurs n’ont pas jusqu’à présent la possibilité de se retirer de cette limitation.

Il serait intéressant de voir si tout cela affecte le lancement prochain du produit OnePlus (et si OnePlus en parlerait). Le OnePlus Nord 2 devrait être lancé en Inde plus tard ce mois-ci.

