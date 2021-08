OnePlus a essayé de troller les nouveaux téléphones pliables de Samsung… et a lamentablement échoué

Nous sommes le 11 août 2021, ce qui signifie que deux choses importantes se produisent aujourd’hui. Marvel sort Et si… ? sur Disney +, l’émission MCU la plus excitante à regarder après Loki. Et Samsung est sur le point de lancer quelques smartphones pliables passionnants. Le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 seront plus excitants que tout ce que Samsung n’a jamais fait jusqu’à présent en matière de téléphones pliables. Ils sont également plus excitants que les pliables que nous avons vus de tout autre fabricant de smartphones. Mais le fournisseur chinois OnePlus aimerait que tout le monde sache qu’il a également une grande annonce prévue pour ce matin. D’après les apparences de ses teasers, l’appareil OnePlus «pliable» est une idée terrible. Mais même quand même, OnePlus pense pouvoir lancer cette chose en même temps que l’événement Fold 3 et Flip 3.

Les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 de Samsung seront dévoilés lors de l’événement de presse qui sera diffusé en ligne à 10h00 HNE mercredi. Ils seront plus durables que jamais. Cela comprend une nouvelle «armure» pour la charnière, une résistance à l’eau et un panneau UTG de deuxième génération. Le nouveau verre pliable est censé être 80 % plus durable que l’UTG de première génération. Cela permettra à Samsung d’apporter la prise en charge du S Pen au Fold 3. Enfin, le Fold 3 comportera une caméra sous l’écran, une première pour les téléphones Samsung – et pour les pliables en général.

Le OnePlus pliable

Avec tout cela à l’esprit, il est surprenant de voir OnePlus sortir une vaste campagne de trolls destinée à Samsung. La filiale d’Oppo pourrait toujours proposer son propre combiné pliable, cela ne fait aucun doute. Il a les ressources pour réussir, Oppo ayant prouvé à maintes reprises qu’il veut être à la pointe de l’innovation mobile. Les deux sociétés se sont rapidement adaptées aux nouvelles tendances, donc les pliables pourraient être la prochaine chose qu’elles font.

Sans oublier qu’il pourrait être encore plus facile de fabriquer des appareils pliables en 2021 que jamais si certaines rumeurs se répandent. Samsung vendra ses panneaux pliables et ses housses d’écran UTG à d’autres fournisseurs de combinés.

Mais OnePlus ne dévoile pas de combiné pliable. Ce serait excitant car la société “Never Settle” pourrait proposer un combiné pliable encore moins cher que Xiaomi. Au lieu de cela, OnePlus a proposé une idée terrible, horrible, pas bonne, très mauvaise. Il veut annoncer un appareil à double écran en même temps que l’événement Fold 3 et Flip 3.

Les téléphones à double écran sont morts à l’arrivée

Le teaser que OnePlus a publié sur Instagram indique que son événement aura également lieu à 10h00 le 11 août. La vidéo montre ce qui est clairement un téléphone à double écran. Remarquez le grand écart au milieu? Cela prouve que l’écran n’est pas continu.

OnePlus taquine un mystérieux téléphone « pliable » doté de deux écrans séparés. Source de l’image : OnePlus

Nous avons déjà vu cette idée et cela n’a pas fonctionné. LG n’a pas essayé un seul téléphone hideux à double écran, mais deux d’entre eux. Certes, le modèle de deuxième génération avait l’air mieux que le premier modèle, mais ni l’un ni l’autre ne s’est bien vendu. LG a complètement abandonné le secteur des smartphones plus tôt cette année après avoir échoué à réaliser des bénéfices. La conception du téléphone à double écran n’était pas le dernier clou du cercueil de LG. C’était pourtant l’un d’entre eux.

Le Microsoft Surface Duo présentait une conception à double écran bien meilleure que les combinés LG. Mais ce téléphone était également mort à l’arrivée. Microsoft a également commis d’autres erreurs, comme utiliser du matériel obsolète et compromettre l’expérience de l’appareil photo. Sans parler du fait que le Surface Duo était assez cher.

OnePlus pourrait se contenter d’un téléphone à double écran. Ou s’agit-il d’un accessoire à double écran pouvant être utilisé avec les téléphones OnePlus actuels ? Quoi qu’il en soit, c’est le genre d’appareil que vous devriez éviter, surtout maintenant que les téléphones pliables comme le Fold 3 et le Flip 3 sont nettement meilleurs que leurs prédécesseurs. Et moins cher à l’achat.

