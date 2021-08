OnePlus a poussé son nouvel appareil photo vers de nouveaux extrêmes, à commencer par le parachutisme

in

Un smartphone haut de gamme n’est rien sans un excellent appareil photo. Il est assez facile de parler des différents capteurs et objectifs à chaque lancement d’un nouvel appareil. Vous pouvez même montrer une multitude d’exemples de photos et de vidéos. Cependant, OnePlus pousse son jeu de photographie un peu plus loin pour vous montrer jusqu’où l’appareil photo OnePlus 9 peut aller.

Nous avons parlé du partenariat entre OnePlus et Hasselblad sans fin, mais vous pouvez maintenant voir comment l’utiliser à bon escient. Vous trouverez une caméra ultra-large de pointe et une excellente qualité vidéo 8K, et il est maintenant temps de laisser la terre ferme derrière vous.

Le ciel est la limite

OnePlus continue de trouver de nouvelles façons de montrer l’appareil photo de la série OnePlus 9, et lance maintenant une série « Extreme Captures ». Essentiellement, il s’agit de soumettre le dernier appareil photo phare à un ensemble de scénarios intenses pour vous montrer comment capturer vos aventures.

Le parachutisme est le premier sur la liste des exploits casse-cou de OnePlus. Pendant des années, vous auriez eu besoin d’une GoPro ou d’une autre caméra d’action haut de gamme pour capturer vos expériences de haut vol, mais cette époque appartient au passé. Le OnePlus 9 Pro capture des vidéos 4K 120 images par seconde nettes, et il est encore meilleur au ralenti. Avons-nous mentionné que la vidéo a été prise lors d’une chute libre de 3 000 pieds ?

Ce n’est pas grave si vous n’aimez pas autant les hauteurs, car le OnePlus 9 Pro est également un excellent compagnon de drone. Même si le drone n’est pas toujours stable, la caméra peut capturer une vidéo d’une fluidité impressionnante grâce au mode Super Stable de OnePlus. Cela rend encore plus facile d’avoir un œil dans le ciel, même si vos pieds sont fermement sur terre.

De plus grandes aventures à venir

Si vous avez hâte de tenter votre chance avec la série OnePlus 9, OnePlus offre des kits d’aventure pour vous aider à démarrer. Il a travaillé avec Armor X pour fournir des accessoires de montage pratiques pour à peu près n’importe quel scénario. Pensez à l’impressionnant système d’accessoires GoPro, mais augmentez-le pour qu’il s’adapte parfaitement à votre téléphone.

Bien sûr, le parachutisme n’est que la première étape de la série OnePlus Extreme Captures. Nous avons encore du surf à Hawaï et un voyage en Alaska avec un biologiste marin à attendre avec impatience. La meilleure façon de suivre toute l’action est de suivre @OnePlus_USA sur Instagram. De cette façon, vous pouvez découvrir où OnePlus est parti pour des aventures encore plus extrêmes et tenter votre chance avec un cadeau exclusif.

Si vous êtes prêt à vivre vos propres aventures avec la série OnePlus 9, T-Mobile est l’endroit idéal. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 50% sur un OnePlus 9 lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne. Le OnePlus Pro est également à 375 $, au cas où vous voudriez plus de puissance.

Ceux qui se sentent chanceux peuvent s’essayer au cadeau de 100 téléphones de OnePlus USA sur Instagram. Saisissez votre entrée ici.