OnePlus abandonne Android 12 Developer Preview 2 pour la série OnePlus 9

Nous attendions avec impatience le passage d’Android 12 de la version bêta à la version stable, mais nous attendrons encore un certain temps après que les versions bêta du fabricant soient diplômées et diffusées au public. Prenez OxygenOS 12 de OnePlus, qui en est à sa première bêta fermée exclusive depuis cinq semaines maintenant ; il ne reçoit sa première mise à jour qu’aujourd’hui.

Developer Preview 2 apporte une petite quantité de nouvelles optimisations – et de nouveaux widgets qui devraient s’adapter davantage à l’approche de OnePlus et Oppo sur Material You – mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour passer à la version bêta ouverte avant la version stable. Les utilisateurs peuvent apprécier les optimisations du mode de jeu et les ajustements de performances, mais il existe toujours des problèmes avec les caméras, les captures d’écran, certaines applications tierces et l’icône dans la barre d’état et pendant le chargement.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Si vous souhaitez télécharger l’aperçu du développeur sur votre OnePlus 9 ou 9 Pro, OnePlus a des instructions pour flasher la nouvelle ROM sur le fil Developer Preview 2 sur les forums de OnePlus. Vous devez vivre en Amérique du Nord, en Europe ou en Inde pour participer, et les utilisateurs américains doivent être sur un modèle déverrouillé, pas sur les modèles Verizon ou T-Mobile.

Soyez averti que lorsque vous flashez votre téléphone avec un nouveau système d’exploitation, vous perdrez toutes les données locales, alors assurez-vous de les sauvegarder en premier.

