OnePlus abandonne le OnePlus Nord SE «  édition spéciale  »

À la fin de l’année dernière, nous avons fait état d’une supposée version « Special Edition » du OnePlus Nord qui devait être lancée peu de temps après la sortie du OnePlus 9. Maintenant que les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro ont été dévoilés dans toute leur splendeur, nous tournions les yeux pour voir ce qui allait suivre pour OnePlus.

Une nouvelle rumeur gracieuseté de Max Jambor, affirme que OnePlus a complètement abandonné l’idée d’un OnePlus Nord SE. L’appareil devait comporter le Warp Charge 65 de la société, qui a été introduit avec le OnePlus 8T, et est capable de charger une batterie de 4500 mAh de 0 à 100% en moins de 40 minutes. Une autre caractéristique différenciante du Nord SE a été la décision d’utiliser un panneau d’affichage AMOLED, tout comme le OnePlus Nord standard, mais mieux que les options LCD des Nord N10 5G et N100.

Jambor déclare que sa source n’a pas pu fournir de détails sur les raisons pour lesquelles le Nord SE a été annulé, affirmant seulement que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le lancement imminent de OnePlus Nord 2. La société aurait travaillé sur le véritable successeur du Nord original, qui a fait tourner beaucoup de têtes avec ses prouesses de milieu de gamme et son design élégant. Et avec le succès des Nord N10 5G et N100, cela ressemblerait presque à une saisie d’argent entre le lancement du OnePlus 9 et du Nord 2.

Il semble qu’en attendant l’arrivée du Nord 2, OnePlus pourrait lancer un appareil distinct de la marque Nord dans le OnePlus Nord N1 5G. Les rumeurs sont rares pour le combiné économique, mis à part le fait que nous pouvons nous attendre à le voir lancer dans la seconde moitié de 2021. Jusque-là, nous devrons attendre de voir ce qui nous attend pour le prochain appareil Nord et si il peut détrôner le Moto G Power (2020) comme l’un des meilleurs téléphones Android bon marché.

