OnePlus, AMD et MSI sont les derniers à annuler leur présence en personne au CES

La liste des entreprises qui annulent leur participation en personne au CES 2022 continue d’ajouter de nouveaux fournisseurs majeurs. OnePlus, AMD et MSI ont rejoint l’exode croissant du CES en raison de l’augmentation des infections par les variantes Omicron.

Selon CNET, AMD se tourne vers une expérience virtuelle pour protéger ses employés et ses partenaires de la nouvelle variante COVID-19. « Après de minutieuses délibérations, AMD a décidé d’annuler notre présence en personne au CES 2022 à Las Vegas et passera plutôt à une expérience virtuelle », a déclaré la société de semi-conducteurs.

AMD a précédemment annoncé que son événement Product Premiere 2022 le 4 janvier sera uniquement en ligne, ce qui mettra en évidence ses prochains processeurs Ryzen et graphiques Radeon. « Alors que la première du produit AMD 2022 a toujours été planifiée comme un livestream uniquement numérique, nos engagements en personne passeront désormais au virtuel dans le meilleur intérêt de la santé et de la sécurité de nos employés, partenaires et communautés », a ajouté AMD.

MSI a également déclaré dans un communiqué de presse que sa décision d’annuler la participation physique au CES était motivée par le nombre croissant de cas Omicron aux États-Unis. Au lieu de cela, il présentera ses produits à venir via des événements en ligne tels que le MSI-Gameverse le 4 janvier et le MSI-Verse le 5 janvier.

Le cofondateur et PDG de OnePlus, Pete Lau, avait précédemment fait allusion au lancement en janvier du prochain OnePlus 10 Pro, le prochain challenger de la société aux meilleurs téléphones Android. Cela a incité certains à spéculer que le téléphone phare serait dévoilé au CES 2022. Cela ne semble plus être le cas.

Ces entreprises sont les derniers exposants à se retirer de l’événement à venir. Plus récemment, Google et Waymo ont abandonné leur plan CES en personne pour des problèmes de sécurité sanitaire, suivant les traces d’autres fournisseurs majeurs tels qu’Amazon, T-Mobile, Meta, Twitter et Microsoft.

Néanmoins, la Consumer Technology Association, organisateur de l’événement, ne montre aucun signe de retrait. Le CTA est convaincu que les mesures de santé et de sécurité mises en place protégeront les participants au CES.

