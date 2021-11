OnePlus annonce l’édition Action-Pac(k)ed Nord 2 x PAC-MAN

Le jeu a maintenant son propre téléphone – et un téléphone pas moins que le OnePlus Nord 2 5G.

Le grand téléphone de tous les jours vient de recevoir une mégadose d’action. OnePlus vient d’annoncer une nouvelle édition de son best-seller Nord 2. Et bien sûr, puisqu’il s’agit de OnePlus, une édition spéciale n’est pas seulement une étiquette apposée sur l’appareil habituel. Non, les éditions spéciales de OnePlus vont toujours bien en dessous de la simple façade, donnant à l’appareil une saveur spéciale et unique. L’appareil à bénéficier du traitement spécial (édition) cette fois est le téléphone qui s’est imposé comme le « grand téléphone de tous les jours » de 2021, le OnePlus Nord 2 5G. Et lui donner une touche spéciale est l’un des plus grands noms du jeu – PAC-MAN.

Il a commencé comme un jeu d’arcade dans les années 80, tournant autour d’une figure mangeant des points (ou des pastilles) et esquivant les fantômes dans un labyrinthe 2D, mais sa popularité était telle que PAC-MAN jouit désormais du statut de culte comme l’un des plus grands jeux de tout le temps. Et le jeu a maintenant son propre téléphone – et un téléphone pas moins que le OnePlus Nord 2 5G.

L’édition OnePlus Nord 2 x PAC-MAN est plus qu’un simple hommage visuel au légendaire personnage d’esquive de fantômes et de grignotage de pellets. La marque voulait offrir l’expérience Nord 2 dans un tout nouveau package à ses adeptes et bien, le OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition est conçu pour faire exactement cela. En fait, il s’agit du premier téléphone OnePlus à proposer une expérience de smartphone précieuse, s’étendant bien au-delà d’un simple nom et de quelques touches de design.

Le combiné reprend le meilleur de l’emblématique OnePlus Nord 2 5G et lui donne une touche PAC-MAN en termes de couleur, de matériaux et de finition. La couverture arrière a une conception à double film avec de l’encre phosphorescente sur son film le plus interne, ce qui la fait briller dans l’obscurité. Et non, ce n’est pas seulement un design aléatoire qui brille. C’est en fait le labyrinthe légendaire qui est dans le feu de PAC-MAN. Quiconque voit ce téléphone pensera « PAC-MAN ». Il y a aussi beaucoup de PAC-MAN dans le téléphone. La célèbre et propre interface utilisateur Oxygen de OnePlus a reçu un certain nombre de touches PAC-MAN, et ce n’est pas tout – toute l’expérience utilisateur a reçu une touche du jeu légendaire avec des défis et des jeux insérés, et beaucoup d’exclusivités Contenu PAC-MAN, dont certains sont cachés et doivent être déverrouillés. C’est toute l’expérience PAC-MAN dans un Nord 2.

Tout cela fonctionne sur le matériel qui a fait du Nord 2 une centrale électrique – un écran AMOLED fluide Full HD+ de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un puissant processeur MediaTek Dimensity 1200-AI, trois caméras arrière dirigées par le magnifique Sony IMX 766 de 50 mégapixels. capteur avec OIS vu sur les OnePlus 9 et 9 Pro, support 5G, et une grosse batterie de 4500 mAh qui se charge en une demi-heure grâce à Warp Charge 65 (un chargeur 65W est dans la boite). Il y aura également beaucoup de RAM et de stockage – le OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition sera disponible dans une mémoire RAM de 12 Go et un stockage de 256 Go, ce qui le placera à égalité avec les meilleurs du secteur. Et il sera au prix de 529 €, 499 £ et 37 999 .

La meilleure partie est que vous pouvez obtenir l’édition OnePlus Nord 2 x PAC-MAN sans rien payer. Il vous suffit de vous rendre sur https://pac-man.oneplus.com du 8 au 10 novembre et d’y jouer – oui, vous l’avez deviné – le jeu PAC-MAN. Un score élevé vous donne une chance de gagner une édition OnePlus Nord 2 x PAC-MAN. Il y a trois téléphones à gagner, ainsi qu’une paire de OnePlus Buds Z. Des codes d’accès anticipé vous permettront également de commander l’appareil et de l’obtenir avant tout le monde. De plus, ceux qui commandent tôt l’édition OnePlus Nord 2 x PAC-MAN recevront également une paire de OnePlus Buds Z avec leur commande. Dans la deuxième partie du jeu concours PAC-MAN du 12 au 15 novembre, les gagnants recevront un bon d’achat qui leur permettra d’obtenir une paire de OnePlus Buds Z gratuite s’ils commandent une OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition. Il y a plus, et la marque partagera plus sur le téléphone sur ses forums et le compte Instagram OnePlus Nord (@oneplus.nord) dans les prochains jours.

Maintenant, si cela n’en fait pas une période d’action PAC (k) pour les amateurs de jeux et d’appareils en édition spéciale, nous ne savons pas ce qui le fait.

