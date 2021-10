OnePlus annonce qu’il est sur le point de lancer sa montre OnePlus édition Harry Potter | La technologie

La marque chinoise vient d’annoncer une bombe via son Twitter officiel en montrant ce qui sera une édition spéciale de sa smartwatch, la OnePlus Watch, édition Harry Potter.

Nous avons tous attendu la lettre de Poudlard. Malgré le fait que certains d’entre nous l’attendent depuis près de 20 ans, nous ne renonçons pas à nos efforts. Nous voulons aller dans l’école de magie et de sorcellerie la plus célèbre du monde.

Et dans OnePlus ils le savent, sinon ils n’auraient pas décidé de nous surprendre ce matin avec une annonce que nous n’avons pas vu venir : une édition spéciale de sa OnePlus Watch, la montre connectée de l’entreprise.

À travers un tweet, que nous laissons sous ces lignes, OnePlus a déclaré qu’ils avaient la montre prête et que ce n’était qu’une question de temps avant de la présenter. Le mystère qui l’entoure en ce moment est tellement grand que le seul détail que nous ayons pu connaître est que le bracelet sera en cuir et qu’il portera le bouclier de Poudlard.

Pour une génération qui se souvient encore de la magie.

L’annonce a été faite par le compte officiel de la société en Inde, mais on suppose que cette version atteindra le monde entier. Et surtout en Europe, continent où la saga du magicien est célèbre auprès des petits et des grands.

Avec un message qui dit « Pour une génération qui se souvient encore de la magie », l’idée de cette smartwatch est de frapper la nostalgie de millions de fans qui recherchent une nouvelle montre pour leur poignet.

OnePlus n’a pas révélé grand-chose sur l’édition Harry Potter, mais des fuites précédentes affirmaient que la smartwatch sera livrée avec six cadrans exclusifs, y compris Poudlard, le sceau de Poudlard, Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle.

Le matériel de l’édition Harry Potter restera le même que le modèle standard (revue ici), c’est-à-dire qu’il sera livré avec un écran AMOLED 1.39 « AMOLED 1.39 », une surveillance de la fréquence cardiaque, un capteur SpO2, un suivi du sommeil et divers modes sportifs .