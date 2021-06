OnePlus annonce une « intégration plus approfondie » avec OPPO, promet des mises à jour plus rapides

OnePlus a décidé d’« intégrer davantage » son organisation à OPPO pour créer de meilleurs produits et apporter des mises à jour plus rapides à ses utilisateurs. L’annonce intervient six mois après que OnePlus a fusionné ses ressources de R&D avec OPPO. OnePlus dit avoir vu un impact positif des changements introduits plus tôt cette année et espère que l’intégration plus approfondie sera également positive pour ses utilisateurs.

La fusion pourrait signifier que les futurs téléphones des deux sociétés auront beaucoup en commun. La rumeur dit que le prochain Nord 2 de OnePlus sera basé sur le Realme X9 Pro. Comme OnePlus et OPPO, Realme appartient à la société chinoise BBK Electronics.

Annonçant “l’intégration plus poussée” avec OPPO, le PDG de OnePlus Pete Lau a écrit :

Comme beaucoup d’entre vous le savent, l’année dernière, j’ai assumé des responsabilités supplémentaires pour superviser la stratégie produit pour OnePlus et OPPO. Depuis lors, nous avons intégré un certain nombre de nos équipes avec OPPO pour mieux rationaliser nos opérations et capitaliser sur des ressources partagées supplémentaires. Après avoir constaté l’impact positif de ces changements, nous avons décidé d’intégrer davantage notre organisation à OPPO.

Lau a précisé que la “fusion” ne changera pas la façon dont OnePlus fonctionne en tant que marque. Il continuera à organiser des événements, à s’engager avec la communauté et à lancer de nouveaux produits.

Étant donné que la publication n’inclut aucun détail, on ne sait pas exactement comment le changement permettra à OnePlus de fournir des mises à jour plus rapides à ses téléphones. Même si les téléphones OnePlus sont fabriqués dans les installations d’OPPO, ils n’exécutent pas le même logiciel. ColorOS et OxygenOS sont similaires à certains égards, mais pas identiques.

On ne sait pas non plus si OnePlus modifiera sa politique de mise à jour logicielle et fournira trois mises à jour majeures du système d’exploitation à ses meilleurs téléphones Android. Avec plus de ressources, cependant, OnePlus devrait être en mesure de fournir des mises à jour plus stables à ses appareils.

