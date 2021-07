OnePlus Buds Pro confirmé, lancement cette année

in

Lily Katz / Autorité Android

TL;DR

OnePlus a indirectement confirmé qu’un ensemble de OnePlus Buds Pro est en préparation et serait probablement lancé cette année. L’entreprise est à la recherche de testeurs communautaires pour donner une chance aux amis et leur donner leur avis. De plus, la société recherche des testeurs pour le OnePlus Nord 2.

OnePlus a l’habitude de demander de l’aide pour les tests de produits aux membres actifs de sa communauté. La façon dont cela fonctionne est qu’une sélection chanceuse de fans pourra tester les premières itérations de produits et fournir des commentaires à l’entreprise.

Aujourd’hui, OnePlus a annoncé qu’il ouvrait une autre série de tests communautaires, qu’il appelle Labs. Il y a deux produits cette fois : le OnePlus Nord 2 déjà confirmé et une paire d’écouteurs connus sous le nom de OnePlus Buds Pro. Ce dernier produit est intéressant car c’est le premier qu’on en entend parler.

Malheureusement, c’est à peu près tout ce que nous savons sur les OnePlus Buds Pro. Cependant, vous pourrez peut-être nous en dire plus à leur sujet si vous postulez pour devenir testeur de produits. Tout ce que vous avez à faire est de postuler ici avant le 17 juillet. OnePlus examinera toutes les candidatures, puis sélectionnera les testeurs et expédiera les appareils le 22 juillet.

Étant donné que OnePlus est déjà prêt à expédier les nouveaux bourgeons de niveau Pro, il est raisonnable de supposer que nous les verrons officiellement lancés pour que les gens les achètent bientôt – peut-être même le 22 juillet, date à laquelle la société lancera le OnePlus Nord. 2. Cela ne peut pas être une coïncidence, n’est-ce pas ?