OnePlus Buds Pro : Pro Buds, Plus Smarts

Après avoir frappé dans le mille avec ses deux premières offres d’écouteurs vraiment sans fil (TWS) à petit budget l’année dernière, les OnePlus Buds et les OnePlus Buds Z, OnePlus a maintenant jeté son dévolu sur le segment premium de TWS avec les OnePlus Buds Pro. Et comme on peut s’y attendre d’une marque qui insiste sur Never Settling, les OnePlus Buds Pro ne sont pas votre TWS de routine. Ils font tout ce que vous attendez d’un TWS premium. Et bien, alors ils font beaucoup plus.

Ce qui rend les OnePlus Buds Pro si différents de tout ce que leurs concurrents ont à offrir, c’est le niveau d’intelligence que OnePlus leur a ajouté. Et cela commence par la fonction la plus basique des têtes elles-mêmes : l’audio. Alors que d’autres TWS vous permettent de modifier les paramètres sonores pour obtenir une signature sonore qui vous convient, OnePlus a mis au point le concept d’un OnePlus Audio ID, où un profil spécial est créé pour vous sur la base d’un simple test. Plus besoin de jouer avec les commandes jusqu’à ce que vous obteniez le bon son.

Le son lui-même est de premier ordre (les Buds Pro ont des pilotes de 11 mm) avec prise en charge de la haute définition et du Dolby Atmos. Mais en veillant à ce que rien ne s’interpose entre vous et votre audio, les Buds Pro sont livrés avec une suppression active du bruit (ANC). Bien sûr, il ne s’agit pas d’un ANC de routine. OnePlus a non seulement inclus différents niveaux d’ANC sur les Buds Pro, mais a également mis en œuvre une suppression adaptative du bruit, un mode dans lequel les niveaux de suppression du bruit changent en fonction du bruit extérieur. Ce n’est pas seulement génial pour l’écoute, mais cela se traduit également par une bien meilleure autonomie de la batterie.

L’autonomie de la batterie est d’ailleurs impressionnante sur les têtes, avec jusqu’à huit heures et trente-huit heures avec le boîtier. Bien sûr, les Buds Pro sont compatibles avec Warp Charge – dix minutes de charge pourraient vous donner près de dix heures d’écoute ! Et si vous en avez marre de simplement écouter les appels de routine (qui sonnent bien, grâce à un très bon ENC qui éloigne les sons externes), ces TWS ont un mode Zen Air spécial qui délivre des bruits blancs apaisants pour vous détendre. une journée bruyante.

Il y a plus. Les Buds Pro prennent en charge Bluetooth 5.2 et se connectent de manière transparente à n’importe quel smartphone. Mais l’expérience prend une toute nouvelle dimension si vous possédez un appareil OnePlus. Non seulement les Buds Pro se connectent facilement, mais chaque téléphone OnePlus a même sa propre application dédiée, vous permettant de modifier les paramètres ainsi que les niveaux ANC, etc., sans avoir besoin de télécharger une application. Pas de téléphone OnePlus ? Vous pouvez toujours faire tout cela, mais vous devrez télécharger une application HeyMelody pour cela.

Tout cela dans un emballage élégant et élégant qui comprend non seulement des boutons résistants à la poussière et à l’eau, mais également un boîtier résistant à l’eau (non, nous n’avons pas vu cela trop souvent). Les bourgeons ont un système de contrôle simple et la conception discrète de OnePlus a rendu l’interface utilisateur aussi simple que de presser la tige qui a été faite d’une texture différente, vous permettant de la distinguer d’un simple toucher. Ils ont l’air intelligents. Ils ont l’air intelligents. Et ils travaillent intelligemment aussi. Tout cela place les OnePlus Buds Pro d’un rapport qualité-prix phénoménal à leur prix de Rs 9 990. Il serait idiot de ne pas se contenter de ces derniers.

