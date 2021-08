OnePlus Buds vs OnePlus Buds Pro : vaut-il la peine d’acheter les écouteurs haut de gamme ?

Pour les propriétaires de smartphones OnePlus, les OnePlus Buds ont toujours été un choix attrayant pour de véritables écouteurs sans fil, c’est-à-dire jusqu’à la sortie du nouveau OnePlus Buds Pro. Maintenant, le choix est un peu plus compliqué… bon, d’accord, ce n’est peut-être pas si compliqué.

Vous voyez, alors que les OnePlus Buds ont offert une expérience de type AirPods aux fidèles de OnePlus, ils n’étaient pas les écouteurs ultimes. Ils avaient de vrais problèmes d’ajustement et d’isolation phonique, et il leur manquait un assistant permanent. Parce qu’ils étaient si inconfortables qu’ils étaient difficiles à recommander et parce qu’ils n’apportaient pas grand-chose à la table en termes de qualité sonore, il était facile pour nous de les mettre dans le placard et de les oublier.

Les OnePlus Buds Pro ne résolvent pas tous les problèmes des OnePlus Buds d’origine, mais ils sont nettement meilleurs à presque tous les égards, sauf en ce qui concerne le prix de l’autocollant. Pour la plupart des gens, cela fait du OnePlus Buds Pro la meilleure recommandation, mais nous vous expliquerons tous les avantages et les inconvénients juste au cas où il y aurait un doute persistant dans votre esprit.

Prêt à régler le débat entre les OnePlus Buds Pro et les OnePlus Buds ? Voici ce que vous gagnez en passant aux derniers vrais écouteurs sans fil de OnePlus.

Différence #1: Les OnePlus Buds Pro ont une suppression active du bruit

L’un des plus gros défauts des OnePlus Buds d’origine était qu’ils n’avaient pas de suppression active du bruit.

Le OnePlus Buds Pro corrige ces deux problèmes en offrant une suppression active du bruit à toute épreuve et une meilleure étanchéité pour l’isolation passive du bruit. Le résultat est une paire de véritables écouteurs sans fil qui ne manqueront pas de garder le bruit extérieur à distance pendant que vous écoutez votre musique préférée.

(Crédit image : Srivatsa Ramesh)

Différence n°2 : les OnePlus Buds Pro ont des embouts en silicone interchangeables

Un autre gros problème que nous avons avec les OnePlus Buds d’origine est qu’ils utilisent un extérieur en plastique solide comme embout. Cette coque en plastique dur peut être douloureuse si elle ne rentre pas parfaitement dans votre oreille, ce qui entraîne une gêne lorsque vous les écoutez pendant de longues périodes.

Les OnePlus Buds Pro, quant à eux, utilisent des embouts en silicone qui sont non seulement plus confortables, mais ils vous aideront également à obtenir une meilleure étanchéité. Cette meilleure étanchéité aidera la musique à mieux sonner avec une réponse des basses plus faible et à se sentir à l’aise pendant de longues périodes.

(Crédit image : Srivatsa Ramesh)

Différence n ° 3: Les OnePlus Buds et Buds Pro ont des panneaux tactiles capacitifs différents

Bien que ce ne soit ni un pour ni un contre, il convient de souligner que les OnePlus Buds et OnePlus Buds Pro ont des emplacements différents pour leurs panneaux tactiles capacitifs. Sur les OnePlus Buds d’origine, il était situé à l’extérieur de chaque bourgeon, ce qui signifiait qu’à chaque fois que vous l’appuyiez, vous poussiez les écouteurs plus loin dans votre oreille. Aie.

Sur le OnePlus Buds Pro, le panneau capacitif est intégré aux tiges de l’écouteur, ce qui signifie qu’il n’est plus nécessaire de les pousser plus loin dans votre oreille chaque fois que vous souhaitez mettre votre musique en pause. L’inconvénient, cependant, est que si vous repositionnez les boutons dans votre oreille et appuyez accidentellement sur la tige par erreur, vous risquez de mettre la musique en pause. C’est de loin préférable à l’ancienne solution proposée par OnePlus, mais ce n’est pas non plus l’idéal.

Différence n ° 4: Les OnePlus Buds Pro sonnent mieux dans l’ensemble

Les OnePlus Buds ne semblaient certainement pas affreux, mais leur son était juste moyen. Nous les avons trouvés agréables à écouter, avec une réponse des basses douce et une clarté décente dans les médiums et les aigus. On aurait aimé une scène sonore un peu plus large, mais à l’époque c’était passable.

Bien que vous n’obteniez pas une qualité sonore audiophile du OnePlus Buds Pro, leur son propre et énergique prête le OnePlus Buds Pro à la plupart des genres, avec une scène sonore spacieuse et grâce à de grands pilotes de 11 mm, vous obtenez une expérience d’écoute extrêmement agréable. Pointez sur les OnePlus Buds Pro.

(Crédit image : OnePlus/9to5Google)

Différence #5 : Le seul avantage des OnePlus Buds ? Prix

Si l’argent n’est pas un problème, les OnePlus Buds Pro sont le meilleur choix. Cependant, si vous n’avez qu’environ 79 £ / 79 $ (environ 110 $ AU) à dépenser, les OnePlus Buds devraient être égaux ou même inférieurs à votre budget grâce aux bonnes affaires en cours en ce moment.

Bien que nous recommandons toujours de payer un peu plus pour la qualité, les OnePlus Buds Pro font grimper considérablement le prix. À l’heure actuelle, vous recherchez 149,99 $ / 139 £ / 9 990 Rs – essentiellement le même prix qu’une paire d’AirPods, de Beats Studio Buds ou de Samsung Galaxy Buds 2. C’est beaucoup à perdre sur une paire de véritables écouteurs sans fil.

Les meilleures offres OnePlus Buds et OnePlus Buds Pro du moment

Lesquels faut-il acheter ?

À moins que vous n’ayez un budget strict, nous vous recommandons vivement d’opter pour le OnePlus Buds Pro plutôt que pour les OnePlus Buds d’origine. Ils sont peut-être presque le double du prix, mais nous pensons qu’ils valent bien la dépense supplémentaire par rapport aux originaux.

Cela dit, si votre budget peut s’étirer encore plus, envisagez plutôt d’autres modèles haut de gamme. Les Sony WF-1000XM4 sont parmi les meilleurs vrais écouteurs sans fil sur le marché en ce moment, et nous avons vraiment aimé les Samsung Galaxy Buds 2 et Beats Studio Buds. Si vous souhaitez vous en tenir à un appareil OnePlus pour correspondre à votre téléphone, nous ne vous en voulons pas, mais cela vaut la peine d’envisager les autres options si vous êtes toujours sur la clôture.