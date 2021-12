OnePlus Buds Z2, analyse et avis | La technologie

OnePlus fait le premier pas dans la mise à jour de sa gamme de Véritables écouteurs sans fil et il le fait main dans la main avec le OnePlus Buds Z2, c’est-à-dire dans son milieu de gamme.

La vérité est que dans ce nouvelle mise à jour des Buds Z2 Nous n’avons pas trouvé de grandes améliorations et innovations, mais OnePlus fait un pas en avant pour se rapprocher un peu plus des performances de son écouteurs bluetooth haut de gamme.

La nouvelle évolution du Buds Z n’est qu’un pas derrière le OnePlus Buds Pro -Ce que nous analysons ici- et il est si proche qu’il y a à peine une différence de 20 euros entre les deux modèles.

Avec un prix de lancement de 99 euros, les Buds Z2 ont leurs frères aînés comme principal adversaire. En vaudront-ils la peine ? On le découvre dans cette analyse et on vous donne notre avis.

Écouteurs intra-auriculaires OnePlus Buds Z2TypeTWSDimensions des écouteurs | Boîtier 33 x 22,4 x 21,8 mm | 73,15 x 36,8 x 29,1 mm Poids 4,6 grammes par écouteur | 42 grammes l’étui MicrophoneMicrophone intégréPilotes11mm dynamiqueRésistance à l’eauCasque IP55 | Boîtier IPX4 Connexions Bluetooth 5.2 | Fast PairChargeUSB-C à 3,25W | 720 mAh Autonomie 40 mAh par écouteur | 520 mAh dans le boîtier de charge | Total de 27 heures (5 heures avec ANC) | Jusqu’à 38 heures (7 heures sans ANC) Accessoires inclus Mallette de transport | Câble USB-C | Embouts en silicone Prix 99 euros

Analyse des OnePlus Buds Z2 par sections :

Même design que le Buds Z d’origine

Si l’on prend le précédent OnePlus Buds Z comme référence dans la conception, on peut voir quelques différences avec l’évolution du OnePlus Buds Z2.

Vus séparément ils sont pratiquement identiques car ils conservent le même style et les mêmes finitions. Bien sûr, sur de courtes distances et avec une observation plus détaillée, il y a de petites différences entre eux.

Ils conservent un design en forme de canne, mais cette tige est plus courte de quelques millimètres sur les Buds Z2 et se passe des microphones que le modèle précédent incluait au bout de la canne et sous la zone tactile, qui arbore la même finition brillante concentrique que le modèle précédent.

À l’intérieur, nous avons des nouvelles, les deux broches de charge et le microphone pour la suppression du bruit sont conservés et une petite grille est ajoutée. Cette partie intérieure se termine par un embout en silicone interchangeable qui, pour obtenir un ajustement correct et l’empêcher de bouger, doit être de la bonne taille.

Peu de nouveautés dans les finitions depuis la Les OnePlus Buds Z2 sont disponibles dans les finitions Obsidian Black Oui perle blanche. Dans notre cas, nous testons la version noire brillante et nous devons dire qu’elles sont un véritable aimant pour les empreintes digitales et ne restent pas propres longtemps.

Les Buds Z d’origine se caractérisaient par leur confort et les Buds Z2 suivent cette voie. Ongles dimensions 33 x 22,4 x 21,8 mm et un poids de 4,6 grammes par casque, ils offrent une bonne expérience utilisateur avec laquelle je n’ai eu aucun problème à l’utiliser pendant toute une journée de travail sans remarquer aucune gêne.

Les gestes fonctionnent très bien et un avertissement acoustique confirme que les différentes interactions ont été détectées. Dans la section suivante, nous vous expliquerons comment ces gestes sont personnalisés à partir de l’application de contrôle.

En outre, avoir une protection IP55, ce qui vous permet de les utiliser pour le sport sans vous soucier de les abîmer avec la sueur ou la pluie. Le format bâton vous permet de gagner en stabilité et n’aura pas bougé de votre site à l’usage.

OnePlus a conservé exactement le même design de type capsule dans un boîtier ovale qui arbore la même finition brillante que les écouteurs. Il nous semble un très bon design puisqu’il prend à peine place dans la poche, il ne pèse que 42 grammes et offre une très bonne autonomie supplémentaire.

Au dos du boîtier, nous trouvons un Connecteur de charge USB de type C et un bouton d’appairage discret qui, lorsqu’il est maintenu enfoncé, active le mode d’appairage pour s’appairer avec des appareils.

Sur la face avant se trouve une petite LED qui indique l’état du boîtier lorsqu’il est en charge ou s’il entre en mode Appairage en clignotant en blanc. On aurait aimé avoir une référence sous forme de voyant LED indiquant le niveau de charge du boitier, mais ce n’est pas un gros inconvénient car il offre cette information dans l’application.

Les écouteurs s’insèrent précisément dans l’étui grâce à un système magnétique qui les empêche de bouger pendant la charge et les maintient dans la bonne position. Le boîtier a moins de protection contre les éclaboussures avec une certification IPX4.

Commandes intégrées sur les mobiles OnePlus et meilleure connectivité Bluetooth

Comme c’était le cas avec les générations précédentes et dans le reste des modèles, les écouteurs OnePlus sont compatibles avec les appareils Android et iOS, mais lorsqu’ils sont couplés à un mobile OnePlus, tout est beaucoup plus simple.

Dans la plupart des mobiles, tout le contrôle des écouteurs tombera sur l’application Hé mélodie disponible dans les magasins officiels Android et iOS.

Dans l’application, je ne sais pas seulement affiche en détail les informations sur l’état de charge de chacun des écouteurs, il montre également la charge de l’affaire. Quelque chose que nous avons trouvé vraiment utile pour éviter les surprises.

Depuis l’appli aussi les gestes de contrôle du casque peuvent être configurés, pouvant personnaliser l’action qui est effectuée en donnant une, deux ou trois touches sur la surface tactile de chacun des écouteurs.

Nous avons aimé avoir cette variété d’options, dont l’invocation de l’assistant vocal, mais pas tellement que d’autres que nous considérons indispensables dans un casque de ce type ne sont pas disponibles. Nous donnons comme exemple la commande pour monter ou baisser le volume.

Avec les OnePlus Buds Z2, vous devrez sortir votre mobile de votre poche ou de votre sac à dos pour quelque chose d’aussi basique et commun que de changer le volume.

Depuis Hé mélodie Le mode de suppression active du bruit peut également être réglé entre trois niveaux : Mode d’annulation de bruit maximal, lorsqu’une annulation jusqu’à 40 dB est obtenue, Mode d’annulation du bruit, avec une incidence de 25 dB, et Suppression du bruit désactivée.

Il a également un Transparence, dans lequel les microphones captent le son ambiant et le laissent passer directement dans le conduit auditif, c’est donc comme si vous ne portiez pas d’écouteurs.

Pour assurer un bon ajustement et une suppression efficace du bruit, l’application effectue une vérification de l’ajustement du casque et, en fonction du résultat, recommande d’utiliser un embout en silicone plus adapté pour optimiser l’isolation.

Les Les utilisateurs mobiles de OnePlus s’épargneront d’avoir à installer l’application Hey Melody et vous obtiendrez toutes ces fonctions intégrées dans le menu de configuration du OnePlus Buds Z2 dans le menu de connectivité Bluetooth Android.

En utilisant le Connectivité de paire rapide, vous pouvez accéder directement aux commandes du casque en appuyant sur la fenêtre contextuelle qui apparaît lors de l’ouverture de l’étui de charge avec le casque à l’intérieur.

ce n’est pas le seul avantage d’utiliser les OnePlus Buds Z2 avec un appareil OnePlus. Si vous utilisez l’un des derniers téléphones OnePlus, comme le OnePlus 9 -que nous analysons ici- ou le OnePlus 9 Pro -analyse-, le prise en charge de Dolby Atmos sur les OnePlus Buds Z2.

Il a aussi avantages d’utiliser un mobile OnePlus et utilisez le Mode de jeu de ces mobiles pour activer le mode faible latence qui élimine pratiquement la latence. Dans les derniers téléphones Apple, la latence n’a pas non plus été un problème grâce aux bonnes performances du Norme Bluetooth 5.2.

Nous avons utilisé le OnePlus Buds Z2 avec des ordinateurs portables, des tablettes et des mobiles de différentes marques et, même s’il est vrai que sont mieux intégrés aux mobiles OnePlus, l’expérience a été très bonne avec chacun d’eux.

Ils tolèrent un peu moins de s’éloigner de la source sonore que les autres écouteurs que nous avons examinés récemment et Il suffit de dépasser légèrement les 10 mètres qui s’établissent comme limite du Bluetooth pour que les premières coupures apparaissent en transmission.

Une qualité audio proche des Buds Pro et presque une semaine d’utilisation

Le saut le plus notable de ce nouveau modèle se trouve sans aucun doute dans le qualité sonore. C’est peut-être l’une des caractéristiques qui le rapproche le plus du OnePlus Buds Pro.

Pour commencer, les pilotes dynamiques de 10 mm de la génération précédente ont été remplacés par quelques pilotes de 11 mm comme ceux que monte son grand frère haut de gamme.

Cette amélioration des pilotes a permis une meilleure représentation de toutes les fréquences, et Il convient aux grands styles où les basses ont beaucoup de présence comme la musique électronique ou urbaine où le Buds Z original a perdu un peu d’énergie.

Les basses omniprésentes d’une lévitation des années 80 Dua Lipa Ils ne parviennent pas à intimider les Buds Z2 qui maintiennent le type tout en préservant la profondeur attendue dans une percussion très présente, et cela sans éclipser la voix de l’interprète.

La suppression du bruit se classe juste en dessous du Buds Pro, éliminant le mode Smart Cancel. Cependant, c’est assez bon pour la gamme de prix que Buds Z2 couvre avec des rivaux tels que Rien à l’oreille 1 –que nous analysons ici-.

Nous les avons testés sur un train à grande vitesse et le résultat a été bon, bien qu’il n’ait pas atteint le niveau de silence que le Buds Pro ou le Soundcore Liberty Air 2 Pro -Analyse- qui évoluent dans des fourchettes de prix similaires.

Dans les appels, le son est correct, avec un certain ton métallique qui varie en fonction de la qualité de la ligne. Sans doute ce n’est pas un de ses points forts, mais il est dans la plage acceptable.

Peu de changements en termes d’autonomie puisque le OnePlus Buds Z2 trace point par point les numéros des OnePlus Buds Pro en termes de durée de chaque charge et de capacité du boîtier. Comme d’habitude dans les casques antibruit, son activation a un coût énergétique, raccourcissant le temps d’utilisation.

Ainsi, avec la suppression du bruit activée, nous avons pu les utiliser pour un peu plus de 4h30 à volume moyen. Très proche des 5 heures qu’ils promettent de OnePlus. Si nous déconnectons l’annulation, le temps d’utilisation est prolongé au-delà de 6 heures.

Les OnePlus Buds Z2 ont eu besoin 45 minutes pour récupérer 100% de votre charge, avec une poussée initiale qui récupère une 20% en seulement 5 minutes. Le boîtier offre plus de quatre charges supplémentaires, laissant une autonomie remarquable avec des temps de charge acceptables.

Un point sur les Buds Z2 qui ont leur principal rival à la maison

Nous arrivons à la fin de cette Test des OnePlus Buds Z2 et nous n’avons aucun doute sur l’amélioration que représente cette revue de la écouteurs milieu de gamme de OnePlus.

Les Buds Z2 font un pas en avant en respirant dans le cou des écouteurs leurs frères aînés, en conservant les points forts du modèle précédent et en mettant en œuvre quelques améliorations pour couvrir leurs faiblesses.

La suppression active du bruit était un must et l’amélioration des performances avec l’incorporation de pilotes plus gros vous fait gagner de nombreux entiers. Cela les remet dans la course pour le milieu de gamme à égalité avec leurs principaux rivaux.

Cependant, ces améliorations n’ont pas été gratuites. Les OnePlus Buds Z2 arrivent avec une augmentation de 30 euros de leur prix de départ par rapport au prix de lancement de ses prédécesseurs.

Les OnePlus Buds Z2 sont les nouveaux écouteurs Bluetooth totalement sans fil avec suppression active du bruit qui permettent de reproduire une plus grande gamme de fréquences grâce à ses pilotes de 11 mm et ont une autonomie jusqu’à 38 heures grâce à son étui de charge et permettent jusqu’à 7 heures d’utilisation sur une seule charge.

Les 99 euros qu’ils coûtent dans ses premières semaines d’utilisation en font une option très intéressante – surtout si vous utilisez un mobile OnePlus – pour obtenir un bonne qualité sonore pour un prix raisonnable.

Cependant, ce prix se heurte de plein fouet aux 116 euros qui coûtent environ OnePlus Buds Pro qui marquent déjà leurs dernières barres avant la rénovation offrant des performances supérieures. Les OnePlus Buds Z2 ont leur principal adversaire dans leurs rangs.