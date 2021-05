OnePlus confirme à tort l’existence du Nord 2 | La technologie

Une erreur dans une promotion OnePlus a confirmé l’existence du OnePlus Nord 2, bien que les détails soient toujours en suspens.

Les entreprises ne sont généralement pas celles qui alimentent les rumeurs ou les fuites, mais il y a toujours des exceptions et c’est ce qui s’est passé avec OnePlus. Dans une promotion récente visant à attirer les utilisateurs L’existence d’un OnePlus Nord 2 a été évoquée par erreur, ce qui suggère que ce terminal n’est pas qu’une simple idée et qu’il est déjà en phase de production.

Cette promotion dont nous parlons a pour prétention le cadeau d’un pack Stadia Premiere Edition, qui a été un Google Chromecast Ultra et la commande du service de jeu vidéo dans le cloud de Google. La seule condition était l’achat de l’un des terminaux suivants: OnePlus Nord, OnePlus 8T, OnePlus 8 Pro, OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Malheureusement, cette promotion n’est pas disponible en Espagne, les pays qui peuvent en bénéficier sont: l’Allemagne, l’Angleterre et France.

L’intérêt de cette promotion est que dans les bases où sont stipulés les appareils inclus dans l’offre, il est fait mention du OnePlus Nord 2. De plus, Comme cette promotion sera disponible jusqu’au 30 septembre, les dates conviennent en tenant compte des précédentes présentations de OnePlus.

Pour le moment, on ne sait pas trop sur ce futur OnePlus Nord 2, si l’on regarde le Nord actuel, on s’attend à un terminal milieu de gamme vitaminé par OxygenOS et avec des spécifications compétentes. Ça oui, à cette occasion, on parle que OnePlus préparerait un terminal avec un processeur MediaTek et le Nord 2 pourrait être celui choisi pour monter cette puce.

Nous devrons attendre quelques mois jusqu’à ce que OnePlus décide de lancer ce terminal et s’il le lance avec ce nom. Mais ce qui est clair, c’est que la firme chinoise planifie ses appareils bien à l’avance. Nous espérons que c’est un terminal au niveau de l’actuel OnePlus Nord et avec des caractéristiques qui lui permettent de résister à la concurrence.