OnePlus confirme les spécifications d’affichage du Nord 2 : si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas ?

in

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Android Authority OnePlus a révélé les détails d’affichage du Nord 2. Il offre en grande partie le même affichage que le Nord d’origine.

OnePlus a finalement confirmé l’existence du Nord 2 5G la semaine dernière, révélant également que l’appareil sera alimenté par une version modifiée du processeur Dimensity 1200. Maintenant, le fabricant chinois a révélé des détails d’affichage, et ils semblent très familiers.

OnePlus s’est adressé à Twitter pour révéler que le Nord 2 sera équipé d’un panneau AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz avec certification HDR10+. Découvrez une capture d’écran du tweet ci-dessous.

Crédit : OnePlus/Twitter

Cela signifie que le Nord 2 a essentiellement le même écran que le Nord d’origine, qui était équipé d’un panneau OLED de 6,44 pouces à 90 Hz et d’un support HDR10+. Le Nord original offrait une résolution FHD+, nous supposons donc que le successeur est également équipé d’une résolution d’affichage similaire.

Le Nord original était en avance sur son temps à cet égard, combinant des taux de rafraîchissement élevés et des panneaux OLED à une époque où il était rare de trouver les deux technologies sur le même écran. Mais Samsung et Xiaomi ont rattrapé leur retard ces derniers mois en lançant des téléphones de milieu de gamme avec des écrans OLED à taux de rafraîchissement élevé, tels que la série Galaxy A52 et le Redmi Note 10 Pro.

Néanmoins, un panneau OLED à 90 Hz est toujours assez solide pour un téléphone de milieu de gamme en 2021. Mais nous espérons que OnePlus met à niveau le Nord 2 dans d’autres domaines, tels que l’expérience de l’appareil photo, la durée de vie de la batterie et les vitesses de charge. Êtes-vous satisfait du choix d’écran du Nord 2 ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.