OnePlus confirme que Nord 2 5G arrive, aura une puissance MediaTek haut de gamme

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

TL;DR

OnePlus a confirmé l’arrivée du Nord 2 5G. Il a également révélé que le téléphone était alimenté par le chipset Dimensity 1200.

Le OnePlus Nord a été le premier téléphone économique du fabricant depuis des années, et c’était certainement l’un des meilleurs appareils de milieu de gamme de 2020. OnePlus a sorti un grand nombre d’appareils Nord depuis lors, mais on pourrait certainement affirmer que le Nord d’origine règne toujours en maître. .

Maintenant, OnePlus a publié un communiqué de presse conjoint avec MediaTek, confirmant que le Nord 2 5G arrive. De plus, le communiqué révèle que le nouveau téléphone sera alimenté par le processeur Dimensity 1200 5G. Cela confirme les rumeurs précédentes sur la puissance phare de MediaTek pour le nouveau téléphone de milieu de gamme.

Le fabricant du téléphone a travaillé avec MediaTek pour fournir plusieurs améliorations de l’IA pour le nouveau chipset. Par conséquent, les deux sociétés ont décidé que le processeur s’appellerait Dimensity 1200 AI plutôt que simplement Dimensity 1200. OnePlus indique que le Nord 2 5G offrira des améliorations basées sur l’IA, telles que de meilleures performances d’imagerie, des ajustements d’affichage et d’autres améliorations.

Plus précisément, le fabricant propose des améliorations telles que la conversion SDR en HDR pour le contenu, la conversion définition standard en HD pour la vidéo, une luminosité automatique plus intelligente, des effets HDR en direct pour l’enregistrement vidéo et la possibilité de reconnaître jusqu’à 22 scénarios photo. OnePlus note également la possibilité de jouer à des jeux comme Brawl Stars à un taux de rafraîchissement élevé, faisant allusion à un écran à taux de rafraîchissement élevé.

“Chez OnePlus, nous nous engageons à partager la meilleure technologie avec le monde, et la gamme OnePlus Nord réaffirme cette mission dans une catégorie de prix plus accessible”, a déclaré le cofondateur de OnePlus, Pete Lau, cité dans le communiqué.

« L’expérience rapide et fluide des smartphones fait partie intégrante de ce qui rend OnePlus unique, et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux moyens et technologies qui nous permettent d’offrir cette expérience à plus d’utilisateurs. »

Il n’y a pas encore de mot officiel sur une date de lancement, mais le pronostiqueur fréquent Mukul Sharma a précédemment affirmé qu’un lancement aurait lieu au cours des 10 derniers jours de juillet. Plus précisément, il a évoqué un événement le 24 juillet.

Nous avons vu beaucoup de rumeurs et de fuites sur Nord 2 ces derniers mois. Certaines des spécifications rumeurs les plus notables incluent un panneau OLED à 90 Hz, une batterie de 4 500 mAh et un triple système de caméra arrière. On pense que la triple caméra se compose d’un tireur principal de 50 MP, d’un objectif ultra-large de 8 MP et d’un capteur de 2 MP. Ce capteur 50MP en particulier semble assez intrigant, alors espérons que le Nord 2 offrira une grande mise à niveau de la qualité d’image.

Que pensez-vous du OnePlus Nord 2 qui gagne le chipset Dimensity 1200 ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.