OnePlus continue de s’aliéner ses principaux utilisateurs pour se généraliser, mais cette fois, c’est allé trop loin

OnePlus ralentit intentionnellement les performances de nombreuses applications Android très populaires dans le but d’améliorer la durée de vie de la batterie. Selon l’entreprise, elle essaie de tout équilibrer pour qu’une application puisse avoir la puissance dont elle a besoin, mais rien de plus. Ainsi, par exemple, en ne permettant pas au processeur de démarrer complètement, il y a un avantage notable en termes de durée de vie de la batterie.

Vous voyez à quel point cela semble raisonnable quand vous le dites de cette façon ? Dommage que OnePlus n’ait pas eu la prévoyance de dire quoi que ce soit aux clients avant de décider de tout gâcher sur l’un des meilleurs téléphones Android disponibles.

Je ne vais pas mentir – j’aime beaucoup les téléphones récents de OnePlus. Pas parce que je suis un super fan qui veut se précipiter vers un événement pop-up ou achète tout ce que OnePlus a à offrir (bien que les écouteurs USB-C de la société soient également très bons). Mais parce que je pense qu’ils ont un bon mélange de logiciels utiles sans trop d’ingérence, et qu’ils fonctionnent sur du matériel de qualité. De plus, la peinture de l’Interstellar Glow OnePlus 8 est vraiment magnifique.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Source : Andrew Martonik / Android Central Voilà à quoi ressemble la beauté.

Avec cela à l’écart, à quel point était stupide de faire l’étranglement de l’application OnePlus 9 et ne pas dire à ses clients, qui sont plus susceptibles d’être très férus de technologie et de remarquer un problème ? Encore une fois, très stupide est la réponse.

Je ne suis pas contre ce que OnePlus a fait, juste comment il s’y est pris.

Soyons clairs : fouiller dans le code qui fait d’Android et de son noyau pour essayer d’améliorer les performances ou la durée de vie de la batterie est quelque chose que font de nombreux fabricants de téléphones. Et OnePlus figurait sur cette grande liste avant la dernière controverse. Il en va de même pour la manipulation des références – la plupart des entreprises le font activement ou l’ont fait dans le passé – et c’est si courant dans les produits que les gens veulent comparer, personne ne s’en soucie vraiment. De toute façon, je me fiche des repères OnePlus 9.

Si vous êtes allé jusqu’ici et que vous ne l’avez pas compris, je ne pense pas que ce que OnePlus a réellement fait soit terrible. Mais le faire en secret n’était pas intelligent. Chaque téléphone a un semblant de mode économiseur de batterie. OnePlus aurait dû créer un mode économiseur de batterie super-duper et nous faire savoir comment cela fonctionne.

Je casse les téléphones Android depuis plus de 10 ans et je sais qu’il n’y a aucun moyen de cacher quelque chose comme ça.

Je suis à la fois un passionné d’Android et j’écris sur Android depuis plus d’une décennie. Oui, mon premier téléphone Android était le G1, que j’ai rapidement rendu inutilisable parce que je m’embêtais avec. Maintenant, cela ne fait pas nécessairement de moi un expert spécial sur quoi que ce soit, mais cela me donne un aperçu de la façon dont les passionnés d’Android réagissent lorsqu’ils se font piéger. Cette fois, Andrei d’Anandtech a tout compris et a fait un travail fantastique. D’autres fois, une personne au hasard d’un forum l’a compris. Mais tous temps, quelqu’un l’a compris quand un fabricant de téléphones a essayé d’en tirer un rapide.

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

OnePlus savait que quelqu’un trouverait ce qu’il faisait une fois que les gens commenceraient à se plaindre de tous les problèmes de performances. OnePlus sait également que s’il le faisait au grand jour, des personnes brillantes qui ne travaillent pas pour OnePlus se seraient lancées et auraient contribué à l’améliorer. Bon sang, faites-le exactement comme il faut, et vous pourriez même attirer l’attention de Google comme Samsung, LG, HTC et probablement OnePlus l’ont fait dans le passé. Le code qui fait fonctionner Android est rempli d’excellentes idées de personnes qui ne travaillent pas pour Google.

Nous voulons tous une meilleure autonomie de la batterie, mais pas de cette façon.

Mais OnePlus a fait la chose stupide et s’est dit qu’il pourrait passer au-delà de sa base de fans enthousiastes, et nous y sommes. C’est réparable, mais cela signifie des logiciels root et personnalisés et d’autres cerceaux que la plupart d’entre nous ne veulent pas franchir. Surtout si le OnePlus 9 ou 9 Pro est notre seul téléphone. Et OnePlus n’est pas susceptible de publier un correctif qui ramène tout à la normale, du moins pas de sitôt. Cela compte ici, et cela compte beaucoup.

C’est un vrai problème et doit être corrigé et bientôt.

J’ai pensé que c’était encore un autre problème qui devenait disproportionné parce que les passionnés d’Android comme moi ont tendance à faire exactement cela. C’est bien de l’admettre, et je le fais librement. Mais ensuite, j’ai interrogé quelques personnes avec un OnePlus 9 à ce sujet, et il y a des problèmes. Chrome semble être le plus grand contrevenant, mais presque toutes les applications qui utilisent la vue Web Android peuvent obtenir toutes sortes de flocons sur un téléphone avec le meilleur matériel que les fabricants de téléphones Android ont à offrir. La plupart du temps, tout va bien et il y a probablement une amélioration tangible de la durée de vie de la batterie. Mais nous voulons tous que nos téléphones fonctionnent comme prévu à chaque fois, pas la plupart du temps.

OnePlus réglera ce problème, et avec le temps, nous l’oublierons car la prochaine controverse sur les téléphones Android prendra sa place. Mais encore, il n’y avait aucune raison de faire les choses de manière stupide.

Jeu Android de la semaine

Unmaze pour Android est une aventure époustouflante à travers un labyrinthe sinistre

Unmaze est un roman graphique interactif qui rencontre un jeu d’aventure. En tant qu’Ariane, vous devez guider vos proches à travers un labyrinthe sinistre et mythique utilisant la lumière et l’ombre pour communiquer. Pouvez-vous les conduire à la sortie à temps, ou la monstruosité les rattrapera-t-il avant qu’ils ne puissent s’échapper ?