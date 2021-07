OnePlus continuera à limiter les applications sur Nord 2

OnePlus a récemment fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir limité la plupart des applications Android couramment utilisées sur sa série phare OnePlus 9. Le fabricant chinois de smartphones l’a reconnu et, pour sa défense, a déclaré que cela contribuait à augmenter la durée de vie de la batterie et a déclaré que les applications avaient accès à une puissance suffisante du processeur.

La clarification n’a pas été bien accueillie par les experts et les utilisateurs et la marque a une nouvelle fois été critiquée pour son manque de transparence, d’autant plus que les applications de benchmarking avaient un accès illimité.

Suite au tollé, la société a dû faire marche arrière et a annoncé qu’elle donnerait aux utilisateurs plus de contrôle et ajouterait une bascule qui peut activer ou désactiver le modèle optimisé. Ce contrôle sera ajouté dans Oxygen OS 12 et les futurs appareils OnePlus auront la fonctionnalité intégrée.

Cependant, cela signifie également que le OnePlus Nord 2 nouvellement lancé, qui fonctionne sur Oxygen OS v11.3 prêt à l’emploi, sera soumis à la même limitation d’application. Les utilisateurs du OnePlus 9R abordable bénéficieront également d’une optimisation similaire.

OnePlus, cependant, dit qu’il travaille toujours sur l’option qui peut permettre aux utilisateurs d’activer/désactiver le mode optimisé et de donner aux utilisateurs l’accès à la puissance brute du chipset alimentant l’appareil.

Dans une déclaration donnée à AndroidPolice, OnePlus a déclaré que « Étant donné que différentes puces fonctionnent différemment et que nous voulons nous assurer d’obtenir les meilleures performances et efficacité de chacune, nous avons implémenté des optimisations de performances à des degrés divers sur les OnePlus 9R et Nord. 2. Cependant, compte tenu des retours clairs des utilisateurs et des médias, notre équipe de R&D travaille actuellement à l’ajout d’une option permettant aux utilisateurs d’activer/désactiver ce mode optimisé et d’avoir un meilleur contrôle sur les performances de leurs téléphones. cette solution prête avec l’une des premières versions d’OxygenOS 12. “

L’ajout d’une bascule pour activer ou désactiver l’optimisation est une solution idéale si elle est correctement implémentée. De plus, c’est ainsi que cela aurait dû être depuis le début et, espérons-le, les marques prendront les utilisateurs en confiance avant de mettre en œuvre un tel contrôle. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur Oxygen OS 12, il semble que cela viendra avec le déploiement d’Android 12 plus tard cette année.

