OnePlus doit rétablir la confiance après que des tactiques louches de limitation des applications aient trahi sa communauté

OnePlus a récemment été critiqué pour sa décision de mettre en œuvre discrètement l’optimisation des applications dans ses derniers smartphones phares. Cependant, alors que l’acte lui-même a été considéré comme problématique par certains, les experts disent que la limitation des applications n’était pas le plus gros problème. Le principal problème est que la société n’a pas été franche quant à sa décision de limiter les performances des applications sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro.

Après une première enquête menée par Andrei Frumusanu chez Anandtech, il a été découvert grâce à l’analyse comparative que le OnePlus 9 Pro semble fonctionner moins bien que certains des meilleurs téléphones Android du marché lorsqu’il s’agit d’exécuter de nombreuses applications. Cela inclurait des appareils comme le Samsung Galaxy S21 Ultra et le Xiaomi Mi 11 Ultra, qui utilisent tous deux le même processeur Qualcomm Snapdragon 888.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Frumusanu souligne qu’en utilisation régulière, il n’est pas très évident que cela se produise. “Isolement, vous ne le remarqueriez probablement pas … Je ne l’avais pas immédiatement remarqué moi-même”, a-t-il déclaré dans une interview. “Cependant, si je sais ce que je recherche, ou si je le compare à d’autres appareils, alors oui, je le remarque absolument.”

Certaines des applications les plus populaires ne tirent pas pleinement parti de la puissance de votre téléphone.

Le 7 juillet, OnePlus a admis la limitation, expliquant que ses ingénieurs travaillaient “pour optimiser les performances des appareils lors de l’utilisation de nombreuses applications parmi les plus populaires, y compris Chrome, en faisant correspondre les exigences du processeur de l’application avec la puissance la plus appropriée”. En d’autres termes, cela ralentit certaines applications en limitant la quantité de CPU qu’elles peuvent utiliser.

OnePlus a également été accusé d’avoir manipulé des repères, car les performances plus lentes des applications n’affectaient que certaines applications et pas toutes, d’autant plus que la limitation était basée sur la popularité des applications et non sur les performances réelles.

Il est décevant de voir les combinés OnePlus prendre des décisions de performances basées sur des identifiants d’application plutôt que sur le comportement de l’application. Nous considérons cela comme une forme de manipulation de référence. Nous avons supprimé les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro de notre tableau de référence Android. https://t.co/G40wmWeg7o – Geekbench (@geekbench) 6 juillet 2021

Pourquoi OnePlus ralentit-il les applications ?

L’explication initiale de OnePlus était qu’il optimisait les performances de l’application pour “améliorer la durée de vie de la batterie et la gestion de la chaleur des appareils”. Cela faisait apparemment suite aux premiers rapports de surchauffe des appareils OnePlus 9.

La société a en outre précisé lundi comment elle tentait de faire correspondre la fréquence du processeur aux exigences de performances des applications individuelles. OnePlus indique que les jeux lourds fonctionneront à pleine vitesse d’horloge, “mais avec des actions qui ne nécessitent pas la puissance maximale, la lecture d’une page Web ou le défilement de Twitter et Instagram, il n’est pas nécessaire que le processeur fonctionne à près de 3 GHz pour le faire en douceur. “

La limitation des performances n’est pas totalement inconnue dans l’industrie des smartphones, surtout si elle augmente la durée de vie de la batterie pour mieux correspondre aux revendications d’un OEM. Cependant, cela pourrait avoir un impact sur l’expérience utilisateur, et certains consommateurs peuvent privilégier les performances par rapport à la durée de vie de la batterie, en particulier pour un téléphone qui coûte 1 000 $. Et bien que les points de repère ne soient pas révélateurs des performances d’un appareil, Frumusanu le compare à l’achat d’une voiture. « Vous payez pour un moteur de 500 HP, mais vous avez en quelque sorte un moteur de 400 HP. Allez-vous le remarquer dans la conduite de tous les jours ? Probablement pas. Est-ce que ça va encore être assez rapide ? Bien sûr. »

“La question de savoir si la plupart des gens le remarquent ou non… est la question philosophique centrale à [the] cœur des examens des appareils et de l’évaluation des performances », a déclaré Frumusanu.

Il souligne comment OnePlus fait des déclarations audacieuses sur le « Snapdragon 888 ultra puissant », uniquement pour ralentir ses performances. “Un peu comme une voiture de luxe qui coûte beaucoup d’argent, nous parlons ici de smartphones coûteux à 1 000 $ – si vous ne vous souciez pas d’un aspect essentiel de ce qui fait que l’appareil a ce prix, alors pourquoi achetez-vous même il?”

Avec notre processeur Snapdragon 888 ultra-puissant 5G le plus rapide jamais conçu et notre RAM de nouvelle génération, une puissance sans compromis est arrivée. – OnePlus (@oneplus) 5 juillet 2021

L’argument de la durée de vie de la batterie par rapport aux performances est souvent subjectif et dépend de ce que l’utilisateur apprécie. Cependant, d’autres smartphones comme la série Galaxy S21 semblent avoir une meilleure autonomie que les téléphones OnePlus, ce que Frumusanu dit pourrait être dû à une combinaison de facteurs, tels qu’une puissance de base élevée dans OnePlus 9 et 9 Pro, un affichage moins efficace, et l’inclusion d’une batterie à double cellule.

De nombreux experts, dont Frumusanu, affirment que le plus gros problème n’est pas que OnePlus sacrifie les performances pour allonger la durée de vie de la batterie de ses téléphones, en particulier si ces pertes de performances ne sont pas très perceptibles parmi les utilisateurs. Le principal problème est que OnePlus l’a fait sous le radar, ce qui a transformé la situation en un problème beaucoup plus grave qu’elle n’aurait pu l’être.

Ce n’est pas la première fois

OnePlus n’est pas la seule entreprise à avoir été surprise en train de manipuler les performances de ses appareils. Dès 2013, Samsung était l’un des pires contrevenants, gonflant ses chiffres de référence pour embellir les performances de ses smartphones Galaxy. Des années plus tard, on a découvert que Huawei faisait plus ou moins la même chose tout en réduisant les performances réelles.

MediaTek était le délinquant le plus récent, et l’une des principales raisons pour lesquelles Jerry Hildenbrand d’Android Central a souligné les défauts de l’analyse comparative des téléphones. Les entreprises trichent, que ce soit en surgonflant leurs performances ou en sous-performant pour atteindre d’autres indicateurs. OnePlus se trouve justement dans ce dernier camp.

Même Apple a été surpris en train d’étrangler des iPhones plus anciens dans le but de les sauver des problèmes de batterie qui ont causé l’arrêt des appareils, et a dû payer une lourde pénalité financière à cause de cela. Alors que le raisonnement derrière cela était plus ou moins justifié, le plus gros problème qui a surgi de la situation était autour du secret de la mise en œuvre d’Apple. Finalement, la société a admis ce qu’elle faisait et a même donné aux utilisateurs la possibilité d’activer ou de désactiver cette optimisation des performances, mais jusqu’à présent, OnePlus n’a pas indiqué qu’elle ferait une telle chose et de nombreux fans semblent le demander.

OnePlus doit « rendre ce pouvoir et ce choix aux utilisateurs ».

OnePlus est une entreprise connue pour avoir de bonnes relations avec sa communauté. La société publie régulièrement sur ses forums des mises à jour de ses développeurs de logiciels et même du PDG, taquinant les lancements d’appareils à venir et recueillant même les commentaires de la communauté sur les fonctionnalités potentielles pour les futures mises à jour. C’est pourquoi il est si surprenant que l’entreprise n’ait pas été franche dans sa décision de limiter les performances des applications.

“… si OnePlus ne travaille pas avec sa communauté… la marque se rend un mauvais service.”

Anshel Sag, analyste principal chez Moor Insights & Strategy, note que bien que la limitation soit une pratique assez courante dans l’industrie des smartphones, des entreprises comme OnePlus doivent être plus directes à propos de tels mouvements ou risquer de devoir contrôler les dégâts lorsque les choses explosent. proportion. “Les fans de OnePlus sont très axés sur les performances et si OnePlus ne travaille pas avec sa communauté qu’il a consacré tant de temps et d’argent à cultiver, la marque se rend un mauvais service.”

Neil Shah de Counterpoint Research convient que la limitation vers le haut ou vers le bas est acceptable dans une certaine mesure, “tant que les OEM et les marques de chipsets ne limitent pas uniquement pour répondre aux références, mais avec l’UX comme objectif principal”. Malgré cela, il dit qu’il est important que les OEM “redonnent ce pouvoir et ce choix aux utilisateurs sur les applications ou les services qui doivent être améliorés ou réduits ou le fassent dynamiquement en fonction des performances de l’application, de la base de code efficace et du comportement de l’utilisateur”.

OnePlus a déjà été critiqué ces derniers temps par les fans pour s’être écarté de son mantra “Never Settle” en lançant des appareils portables décevants et des smartphones plus chers que ses concurrents. Les téléphones OnePlus étaient autrefois connus comme des “tueurs phares” qui ont fini par se transformer en de simples produits phares, avec le prix correspondant. Le problème est que maintenant, les utilisateurs sont trompés de performance malgré le paiement d’une prime, sans aucun mot à dire en la matière.

OnePlus s’est imposé comme l’arbitre de la façon dont ses fans expérimentent l’exécution d’applications sur ses smartphones. Même lorsqu’on lui a demandé si la société prévoyait de fournir aux utilisateurs un moyen de désactiver la limitation de ces applications sur liste noire, OnePlus nous a donné la même réponse pré-écrite qu’elle a fournie à tout le monde sans réellement répondre aux questions que nous avions posées.

Comment cela affectera-t-il OnePlus ?

Maintenant que le chat est sorti du sac, la question est de savoir si cela affectera non seulement OnePlus en tant qu’entreprise, mais aussi comment cela affectera sa relation avec sa communauté. Étant donné qu’il se concentre depuis longtemps sur la construction de sa relation avec ses fans, garder quelque chose comme ça secret représente un abus de confiance important.

En creusant dans l’explication récente de OnePlus sur la limitation de l’application, de nombreuses réponses semblent féliciter l’entreprise d’avoir admis ce qu’elle fait et pourquoi. Cela dit, d’autres sont moins que satisfaits de ce que fait l’entreprise.

Un utilisateur se plaint que OnePlus n’a pas vraiment admis avoir fait quelque chose de mal. “Si OnePlus pensait qu’ils auraient dû être transparents, ils auraient pu le dire. Il n’a rien dit de tel. Ils ont dit:” Nous l’avons fait et maintenant vous devez vous en occuper. “” Il poursuit en disant que OnePlus pourrait facilement décider de commencer à limiter d’autres aspects du téléphone sans donner aux utilisateurs la possibilité d’activer ou de désactiver ces “optimisations”.

Bryan Ma de l’International Data Corporation (IDC) affirme que même si la situation met à rude épreuve ses relations avec les consommateurs, OnePlus a une chance de sauver la face. “Cela peut restaurer une certaine confiance en étant plus transparent avec la liste des applications et en donnant aux utilisateurs plus de flexibilité sur la limitation. Après tout, beaucoup de ces fans sont des utilisateurs expérimentés qui veulent contrôler leurs systèmes.” Il dit que le défi pour OnePlus est la danse délicate entre conserver sa base de fans et passer à un OEM plus grand public.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Attention au dodo

A Township Tale review : LARPing dans un RPG multijoueur de type Minecraft

A Township Tale, un jeu multijoueur social en mode bac à sable en monde ouvert, a passé des années dans une version bêta pré-alpha avant d’arriver aujourd’hui sur Oculus Quest. Bien qu’il ne s’agisse toujours pas de la version 1.0, ce port propose une tonne d’activités, de professions, de quêtes de récupération, d’artisanat et d’exploration qui vous offriront bien plus d’heures de jeu que la plupart des jeux VR.

Fais-moi tourner en rond

Android 12 Beta 3 pratique : jeu et échantillon

Android 12 Beta 3 est le dernier opus du dernier système d’exploitation mobile de Google, et la dernière fois que nous verrons probablement des ajouts de fonctionnalités dans le programme. Vous trouverez ici un nouvel ensemble de commandes de jeu, une recherche sur l’appareil, une meilleure rotation automatique, des couleurs personnalisables, des captures d’écran déroulantes et plus encore !