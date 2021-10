OnePlus donne aux clients une raison de se diriger vers le Nord avec des offres festives incroyables !

Il existe des offres tout aussi intéressantes sur le téléphone qui définissent l’excellence de base en matière de téléphonie mobile.

C’est le temps des festivités. Et d’offres et de réductions. Et faites confiance à la marque qui prétend Never Settle pour sortir le meilleur d’entre eux. Il fut un temps où la série de téléphones OnePlus concernait principalement les téléphones OnePlus. Vous auriez un appareil OnePlus avec un numéro et peut-être un suffixe indiquant sa position dans le portefeuille de téléphones. L’année dernière, la marque Never Settling a décidé de changer les choses et de lancer une toute nouvelle série de téléphones, le Nord, qui a créé un tout nouveau segment sur le marché – le segment intermédiaire haut de gamme. La gamme s’est encore renforcée cette année avec deux nouveaux entrants, le OnePlus Nord 2 5G, qui a livré des performances et un design quasi phares à un prix commençant en dessous de Rs 30 000 ; et le OnePlus Nord CE (CE pour Core Experience), qui a apporté des performances stables sans compromis sur la conception et les spécifications à un prix commençant en dessous de Rs 25 000.

Les deux téléphones ont été des best-sellers dans leurs segments respectifs cette année. Et tandis que chacun était synonyme du principe de base de OnePlus consistant à offrir beaucoup de valeur pour pas trop d’argent, ils sont tous les deux devenus encore plus irrésistibles en cette saison des fêtes, grâce aux remises et aux offres que OnePlus leur a apportées.

Le OnePlus Nord 2 5G, connu pour ses performances de smartphone sans compromis, ses caméras, son IA et son interface propre et épurée deviennent encore plus séduisants pour ceux qui l’achètent dans les magasins OnePlus Experience, Reliance Digital, Croma, Vijay Sales, Poorvika Mobiles, Sangeetha Mobiles , Bajaj Electronics et d’autres magasins partenaires sélectionnés. Un EMI gratuit jusqu’à 6 mois est également disponible auprès de la State Bank of India du 4 octobre au 15 novembre. La variante la plus élevée du téléphone – la version 12 Go/ 256 Go – recevra également un coupon de prix spécial festif de Rs 1000 du 2 octobre au 5 novembre, et les clients peuvent choisir d’échanger leurs appareils iOS pour bénéficier d’un échange de rachat. remise jusqu’à Rs 1000 du 1er octobre au 5 novembre. Ceux qui optent pour le OnePlus Nord 2 5G de OnePlus.in, les clients auront la possibilité d’obtenir une remise bancaire instantanée de Rs 1500 et 3 mois et 6 mois EMI sans frais du 4 octobre au 15 novembre de la State Bank of India. Et si vous obtenez le téléphone pendant la grande vente indienne sur Amazon.in, vous pouvez obtenir une offre similaire avec les cartes bancaires HDFC et avec la State Bank of India à partir de la deuxième semaine d’octobre. excellence en matière de téléphonie mobile, le OnePlus Nord CE. Le téléphone vous offre le meilleur de l’expérience Nord, à un prix plus abordable sans réduire les performances ni même enlever un peu d’éclat au design. L’étonnant OnePlus Nord CE est une excellente option pour tous ceux qui souhaitent plonger leurs pieds dans les eaux de téléphone haut de gamme du segment intermédiaire cette saison des fêtes, grâce aux offres et aux remises que OnePlus propose. Dans les magasins d’expérience OnePlus et OnePlus.in, ceux qui achètent un OnePlus Nord CE pourra bénéficier d’offres telles que la remise bancaire instantanée de Rs 1000 sur State Bank of India et 3 mois et 6 mois EMI sans frais entre le 4 octobre et le 15 novembre. Et si les clients choisissent d’acheter le téléphone sur Amazon.in pendant la grande vente indienne, ils bénéficieront d’une remise bancaire instantanée de Rs 1500 et 3 et 6 mois d’EMI sans frais avec les cartes bancaires HDFC à partir du 2 octobre, et une remise de Rs 1000 avec la State Bank of India à partir de la deuxième semaine d’octobre. L’option d’échanger leurs appareils iOS contre une remise allant jusqu’à Rs 1000 est également disponible sur le OnePlus Nord CE. Donc, si vous êtes à la recherche d’un excellent téléphone de milieu de gamme, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour se diriger vers le Nord, que ce soit pour une expérience à deux ou de base !

