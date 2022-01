OnePlus essaie toujours de réparer OxygenOS 12 sur les OP 9 et 9 Pro

À commencer par l’Inde et l’Amérique du Nord

Les mises à jour logicielles sont délicates, surtout lorsque vous passez à une toute nouvelle version du système. OnePlus a eu du mal à amener Android 12 sur ses derniers smartphones, arrêtant même son déploiement pendant qu’il travaillait à la correction de certains bogues. Avec le correctif d’aujourd’hui, les utilisateurs d’OxygenOS 12 obtiennent une deuxième série de solutions à certains problèmes trop courants.

Contrairement à la liste de chiffres habituelle, cette dernière mise à jour pour les OnePlus 9 et 9 Pro est simplement appelée C.40. Comme la version de la semaine dernière, il s’agit d’un correctif assez mineur, corrigeant deux problèmes importants qui ont tourmenté les utilisateurs depuis le début du mois. Si vous n’avez pas pu vous connecter à votre réseau 5G, il devrait fonctionner avec la mise à jour d’aujourd’hui. Des problèmes de réception étranges ont tourmenté OxygenOS 12 depuis sa sortie en tant que version « stable » plus tôt en décembre, il est donc bon de voir OnePlus continuer à travailler pour résoudre ce problème. L’autre correctif du correctif d’aujourd’hui devrait aider tout appareil qui n’a pas réussi à mettre à jour le logiciel système – un problème important lorsque chaque semaine semble apporter une nouvelle liste de correctifs.

Journal des modifications

Système

Correction du problème d’échec de la mise à niveau du système dans des scénarios spécifiques

Réseau

Correction du problème de l’impossibilité d’accéder au réseau 5G dans certains scénarios

OnePlus a également saisi cette occasion pour signaler un nouveau guide destiné à faire passer les utilisateurs à tous les « changements » apportés dans OxygenOS 12. La plupart de ces réglages sont simplement transférés de ColorOS, la nouvelle épine dorsale du logiciel OnePlus, et sans surprise, non tout le monde a trouvé qu’il était facile de changer. Si vous vous sentez perdu après cette dernière mise à jour, il peut être intéressant de parcourir ce dernier message du forum pour vous aider à vous sentir un peu plus chez vous.

Ce correctif arrive à un groupe sélectionné d’utilisateurs en Inde et en Amérique du Nord avant de devenir plus largement disponible au cours des prochains jours. Malheureusement, les utilisateurs européens devront attendre jusqu’en janvier. Comme toujours, vous pouvez consulter les forums OnePlus pour plus d’informations.

