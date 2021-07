OnePlus fait accidentellement la promotion du Galaxy Note 20 Ultra sur les réseaux sociaux et demande à Samsung de lui rendre la pareille

L’aveu de culpabilité de OnePlus a non seulement rassasié les Twitterati dans une certaine mesure, mais a également allégé un peu l’atmosphère. (Crédit : .)

Une erreur majeure commise par une personne manipulant le compte de médias sociaux de OnePlus India a été remarquée par les internautes sur Internet, car le compte Twitter de l’entreprise a publié par erreur un message en faveur du Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Le message publié sur Twitter faisait la promotion du S Pen du Samsung Note 20 Ultra en disant: “Le S Pen amélioré est mon arme de choix”.

Alors qu’un certain nombre d’utilisateurs de Twitter pensaient à un éventuel rapprochement entre les deux sociétés, certains n’ont pas tardé à se rendre compte que le message était une erreur majeure et ont commencé à en faire des blagues. Alors que l’équipe des médias sociaux de OnePlus est rapidement intervenue pour atténuer la crise, les dégâts avaient déjà été causés car un certain nombre d’utilisateurs avaient cliqué sur les captures d’écran et les photographies du compte Twitter OnePlus faisant la promotion d’un appareil Samsung.

Bien qu’une gaffe occasionnelle dans le monde trépidant centré sur Internet d’aujourd’hui soit acceptable et humaine, un fabricant de téléphones de premier plan écrivant des félicitations pour le dernier appareil d’un fabricant de téléphones rival est relativement inconnu. Plus que ce que l’erreur à elle seule aurait coûté à l’entreprise, les tweets embarrassants postés à plusieurs reprises par des internautes opportunistes donneront du fil à retordre à l’entreprise au cours des prochaines semaines. Bien que le message ait été supprimé de l’entreprise, Twitter et d’autres plates-formes résonnaient avec les références à l’erreur des médias sociaux de OnePlus India avec des blagues sur l’entreprise.

De rien @SamsungMobile. Si vous voulez envoyer un tweet “accidentel” pour le Nord 2, nous serions d’accord ???? – OnePlus Inde (@OnePlus_IN) 8 juillet 2021

Alors qu’un utilisateur a pris une capture d’écran de la publication et a demandé à OnePlus : « Qu’est-ce que ce OnePlus India ? », d’autres utilisateurs se sont demandé si l’équipe travaillait sous pression et mélangeait tout. D’un autre côté, quelques âmes plus saines ont essayé de faire preuve de bon sens en expliquant que plusieurs fois les entreprises rivales ont embauché les mêmes responsables des médias sociaux et qu’une petite erreur n’est pas grave. Attaqué par des salves répétées de trolls, le compte Twitter de OnePlus India a publié un autre message taguant Samsung Mobile et se demandant si l’équipe des médias sociaux du fabricant de mobiles aimerait également tweeter accidentellement un article promotionnel pour le OnePlus Nord 2. L’aveu de culpabilité par OnePlus non seulement a rassasié les Twitterati dans une certaine mesure, mais a également allégé un peu l’atmosphère.

