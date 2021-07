OnePlus fonctionne sur certains nouveaux écouteurs sans fil Buds Pro et vous pouvez les essayer avant tout le monde | La technologie

in

Vous avez encore le temps de postuler pour tester les nouveaux lancements OnePlus avant tout le monde.

En très peu de temps, nous pourrions acheter de nouveaux écouteurs sans fil, maintenant dans un modèle Pro, de la société chinoise OnePlus, des écouteurs qui pourraient suivre la même bonne tendance de prix sur le marché que les versions précédentes, mais avec quelques fonctionnalités haut de gamme telles que la suppression active du bruit.

Et ce n’est pas une rumeur, car la marque elle-même a directement confirmé que travaille sur un troisième volet de la série OnePlus Buds, avec une version qui pourrait s’appeler OnePlus Buds Pro ou Buds Pro Edition, et vous aurez l’occasion de les essayer, si vous avez de la chance.

Dans leur initiative Lab, ils ont annoncé que certains chanceux pourront essayer leurs deux nouveaux appareils avant tout le monde, qui comprend également le Nord 2 qui sera lancé le 22 juillet, mais aussi ces écouteurs qui n’étaient pas connus auparavant.

Des applications pour ceux qui veulent tester ces appareils avant tout le monde sera accepté jusqu’au 17 juillet, et ils devront fournir leurs coordonnées, ainsi que des données plus sensibles telles que le pays, l’âge et les écouteurs sans fil dont ils disposent aujourd’hui.

Peu de temps après, les chanceux seront annoncés le 21 juillet et ils recevront l’appareil dès le 22 juillet.

Les plus chanceux devront rédiger un avis et il semble qu’ils ne sélectionneront que 10 personnes, vous devrez donc beaucoup faire appel à la chance et au bon travail pour pouvoir avoir ces appareils avant tout le monde.

La date de sortie de ces écouteurs est inconnue, mais ils pourraient être lancés plus tard ce mois-ci ou tout au long du mois d’août.