OnePlus fusionne avec Oppo et c’est ce qui arrivera désormais à leurs mobiles | La technologie

Par le biais d’une déclaration officielle, Pete Lau a annoncé que OnePlus fusionne “encore plus” avec Oppo. On vous dit ce qu’il va se passer désormais avec les mobiles de la marque.

BBK Electronics est un groupe d’investissement et un conglomérat d’entreprises basé en Chine qui est à l’origine de différentes marques de mobiles, notamment vivo, realme, Oppo ou OnePlus. Jusqu’à récemment, ces marques avaient gardé leur indépendance de gestion et leurs axes de développement bien définis, jusqu’à ce que début 2021 deux d’entre elles annoncent un rapprochement.

On parle de OnePlus et Oppo, qui en janvier dernier a officiellement rejoint leurs efforts de R&D pour commencer à avoir une relation qui, selon les mots d’Oppo, serait similaire à celle entre Xiaomi et Redmi. Avec cette décision, les deux marques ont unifié leurs départements de recherche et développement en un seul dirigé par Oppo.

Maintenant, Pete Lau, PDG de OnePlus, a annoncé que l’intégration avec Oppo deviendrait supérieure à ce qui avait été établi en janvier. Le manager a officialisé cette décision par un communiqué dans lequel il explique que l’objectif de cette fusion plus profonde n’est autre que d’offrir de meilleurs produits aux utilisateurs et d’améliorer l’efficacité de la marque.

“Grâce à cette plus grande intégration avec Oppo, nous aurons plus de ressources pour créer des produits encore meilleurs pour vous”, explique Lau. “Cela nous permettra également d’être plus efficaces, par exemple en apportant des mises à jour logicielles plus rapides et plus stables aux utilisateurs de OnePlus.”

Mais qu’est-ce que cela signifie pour OnePlus ? Que vont devenir leurs mobiles désormais ? Dans sa déclaration, Pete Lau a tenu à rendre cet aspect très clair pour la tranquillité de la communauté des utilisateurs. Malgré la réalisation de cette fusion plus profonde, les deux marques continueront à fonctionner indépendamment. “Nous continuerons à lancer des produits OnePlus, à organiser des événements (en personne, espérons-le bientôt) et à vous contacter directement pour obtenir des commentaires via les mêmes canaux OnePlus qu’auparavant. L’engagement de OnePlus envers vous reste le même.”

Par conséquent, cela signifie que pour les utilisateurs, tout continuera comme avant et OnePlus continuera à fonctionner de manière indépendante. Mais, au niveau organisationnel, OnePlus s’intègre dans la structure Oppo pour optimiser ses opérations et profiter des ressources partagées.