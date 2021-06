OnePlus fusionne “officiellement” avec Oppo pour créer de meilleurs produits et déployer des mises à jour logicielles plus rapides

OnePlus “continuera à fonctionner de manière indépendante”. (Crédit photo : .)

OnePlus fusionne officiellement avec Oppo. Le fondateur et PDG Pete Lau a déclaré mercredi dans un article de blog qu’une intégration approfondie avec Oppo permettra à OnePlus de créer de meilleurs produits et de déployer des mises à jour logicielles plus rapides et plus stables pour les produits existants. Les deux marques, détenues en général par BBK Electronics, ont travaillé ensemble à un certain niveau au cours de la dernière année après que Lau a assumé des responsabilités supplémentaires pour superviser la stratégie produit pour OnePlus et Oppo. Ces changements ont eu un “impact positif”, a déclaré Lau, bien qu’il n’ait pas encore mentionné la nature de l’association. Il n’a pas non plus parlé longuement de la future feuille de route.

Ce qu’il a dit, c’est que OnePlus “continuera à fonctionner de manière indépendante” en lançant “des produits OnePlus, en organisant des événements et en s’engageant directement avec vous (la communauté OnePlus) pour obtenir des commentaires via les mêmes canaux OnePlus qu’auparavant”. En lisant entre les lignes, il est également assez clair que OnePlus élargira sûrement – ​​et rapidement – ​​son portefeuille en offrant à sa communauté de passionnés plus de choix que jamais. Et dans ce processus, OnePlus cherchera également probablement à intégrer de nouveaux clients.

« Nous sommes à un tournant pour l’avenir de OnePlus. Alors que nous avons commencé à développer notre portefeuille de produits, nous sommes en mesure de vous offrir plus de choix que jamais auparavant », a déclaré Lau, ajoutant « nous voulons continuer à vous offrir l’expérience OnePlus de la plus haute qualité possible. Et pour ce faire, nous devons nous adapter en tant qu’équipe et en tant que marque.

La fusion n’est pas très surprenante. La sortie surprise de Carl Pei avait fait froncer beaucoup de sourcils, puis lorsque Lau s’est associé à Oppo, les choses ont commencé à devenir beaucoup plus claires. OnePlus avait lancé la série OnePlus 9 avec le logiciel ColorOS d’Oppo en Chine. Avant cela, tous les téléphones OnePlus vendus en Chine continentale étaient basés sur HydrogenOS.

À un moment donné, OnePlus disposait de différentes équipes et ressources travaillant sur HydrogenOS et OxygenOS, ce qui était également difficile à maintenir d’un point de vue purement opérationnel lorsque OnePlus venait juste de démarrer. C’est quelque chose dont OnePlus a beaucoup parlé. Au fil du temps, alors que OnePlus lançait davantage de téléphones et s’aventurait sur de nouveaux marchés, ces conversations ont finalement été interrompues.

Un soupir de soulagement pour la plus grande partie du monde, y compris l’Inde, a été que OnePlus a continué à lancer des téléphones avec OxygenOS sur des marchés en dehors de la Chine et continue de le faire. L’annonce d’aujourd’hui ne contient que peu de détails techniques, notamment comment OnePlus et Oppo fonctionneront exactement sur les futurs produits et comment les deux garantiront des mises à jour logicielles plus rapides pour les produits OnePlus.

« Je suis convaincu que ce changement sera positif pour notre communauté et nos utilisateurs. Avec cette intégration plus poussée avec Oppo, nous aurons plus de ressources à portée de main pour créer des produits encore meilleurs pour vous. Cela nous permettra également d’être plus efficaces », a déclaré Lau dans le blog.

De plus amples détails sont attendus.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.