OnePlus lance la mise à jour Oxygen OS 12 pour OnePlus 9

C. Scott Brown / Autorité Android

TL;DR

OnePlus a retiré sa version d’Oxygen OS 12, basée sur Android 12, pour les OnePlus 9 et 9 Pro. Peu de temps après le déploiement de la mise à jour, les utilisateurs du Web se sont plaints de bogues et de fonctionnalités manquantes. La société a annoncé qu’elle publierait une nouvelle mise à jour « Dès que possible », bien qu’aucun autre délai n’ait été donné.

Des applications qui se bloquent, des animations lentes et de nombreuses fonctionnalités manquantes : cela ne semble pas agréable de gérer ces choses sur votre smartphone, mais les utilisateurs de la série OnePlus 9 connaissent les trois depuis que OnePlus a déployé la version stable d’Oxygen OS 12 plus tôt cette la semaine.

Nous avons signalé les problèmes rencontrés par les utilisateurs de OnePlus 9 sur Internet, et il semble que OnePlus ait entendu nos cris collectifs. La société a officiellement retiré la mise à jour stable Oxygen OS 12 de la série OnePlus 9. Dans une déclaration à Android Police, la société a déclaré :

Nous sommes conscients des problèmes causés par la mise à jour OxygenOS 12 et notre équipe logicielle est en train de les résoudre. Nous suspendrons cette mise à jour logicielle et déploierons une nouvelle itération dès que possible.

La déclaration ci-dessus est tout ce que nous avons de OnePlus sur le sujet, nous ne savons donc pas quand la société prévoit de publier une nouvelle version plus stable d’Oxygen OS 12. Nous vous tiendrons certainement au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage.

Apprendre encore plus: Pratique avec Oxygen OS 12

Depuis le lancement de la mise à jour le 6 décembre, les utilisateurs de Twitter, Reddit et des forums officiels OnePlus se sont plaints des problèmes du nouveau logiciel. Certains utilisateurs se sont plaints d’un écran noir affiché pendant quelques secondes après le déverrouillage du téléphone, tandis qu’un autre utilisateur a affirmé que le gestionnaire de tâches ne fermait pas toutes les applications comme il le devrait.

Et ce ne sont que les problèmes fonctionnels avec le logiciel. La version OnePlus d’Oxygen OS 12, basée sur Android 12, manque de nombreuses fonctionnalités présentes dans les anciennes versions d’Oxygen OS. De nombreux utilisateurs se plaignent que le flux Google ne peut plus être désactivé, ce qui a touché une corde sensible dans toute la communauté OnePlus.

Si la mise à jour Oxygen OS 12 est disponible pour votre téléphone, nous vous suggérons de suspendre la mise à jour de votre appareil jusqu’à ce que nous en entendions plus de OnePlus.

commentaires