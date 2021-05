OnePlus lancera un nouveau Nord le mois prochain, mais ce n’est pas le Nord 2

Après le lancement de la série OnePlus 9, la société se tourne vers le segment de milieu de gamme populaire et compétitif en Inde. La société a élargi sa gamme avec le OnePlus Nord l’année dernière, et maintenant, des rumeurs suggèrent que la société pourrait se tourner vers un concurrent plus grand public.

Lors d’une table ronde médiatique organisée récemment, Pete Lau, PDG de OnePlus, a confirmé à Android Authority que la société présenterait le OnePlus Nord CE dans le cadre de sa gamme estivale. Le téléphone devrait être révélé le 10 juin. L’appareil se concentre sur la fourniture des «excellentes fonctionnalités de base» nécessaires à un produit tout en apportant l’expérience OnePlus signature. Le produit sera accompagné d’un nouveau téléviseur intelligent faisant partie de la gamme OnePlus U-series à petit budget de la société.

Le OnePlus Nord a été un succès retentissant pour l’entreprise en Inde et a aidé OnePlus à augmenter sa part de marché de 200% d’année en année au 4ème trimestre de l’année. Lau a poursuivi que le OnePlus Nord avait joué un rôle déterminant dans l’augmentation de la part de marché.

Le lancement du OnePlus Nord CE intervient à un moment où la société envisage une trajectoire ascendante plus premium pour la gamme phare. Alors que le OnePlus Nord renforce la gamme de milieu de gamme, le Nord CE devrait donner à l’entreprise la possibilité de se développer dans le segment lucratif d’entrée de gamme.

Plus tard cette année, OnePlus devrait également étendre sa gamme de produits véritablement sans fil dans le cadre d’un effort continu pour créer un écosystème. OnePlus a récemment lancé la montre OnePlus et le OnePlus Band à des critiques moins que stellaires.