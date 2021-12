OnePlus limite les capteurs auxquels les mods Google Camera peuvent accéder dans OxygenOS 12

Pendant des années, les téléphones non-Pixel ont pu profiter de la magie de l’appareil photo de Google, grâce aux ports/mods de l’appareil photo Google. Parce qu’une bonne partie de l’expérience de l’appareil photo Pixel se résume au logiciel, les développeurs ont trouvé des moyens d’apporter des parties de cette expérience à d’autres appareils. Parmi la foule de root-and-ROM, c’est une pratique populaire qui peut vous permettre de profiter des fonctionnalités de l’appareil photo Pixel et d’un traitement amélioré sur les appareils non Pixel. Désormais, une restriction apparemment arbitraire de OnePlus empêchera les mods Google Camera d’accéder aux caméras auxiliaires sur les téléphones de l’entreprise.

Si vous n’êtes pas familier avec le concept, une poignée de développeurs populaires (y compris des gens comme cstark27, BSG et Arnova8G2) portent et modifient les versions de l’application Google Camera de Pixel sur des appareils tiers. Il peut prendre des recherches pour trouver une version qui fonctionne bien sur votre téléphone particulier, et il y a généralement quelques fonctionnalités cassées et quelques bugs, mais vous pouvez souvent obtenir de bien meilleurs résultats photo à partir de ces applications d’appareil photo modifiées que vous ne le pouvez sur l’application votre téléphone est livré avec, ainsi que de profiter de certaines de ces fonctionnalités d’appareil photo spécifiques à Pixel sur votre téléphone non-Pixel.

À partir d’OxygenOS 12, les caméras auxiliaires (lire : l’objectif ultra-large, macro ou téléobjectif non principal) ne sont plus accessibles en dehors de la propre application de caméra de OnePlus, comme indiqué sur le groupe Google Camera Port Updates Telegram. Cela signifie que si vous installiez un mod Google Camera sur votre téléphone OnePlus exécutant Android 12, vous ne pourriez utiliser que l’appareil photo/le capteur principal avec.

La mise à jour OxygenOS 12 qui apporte ce changement a déjà été controversée parmi les fans pour d’autres raisons. Non seulement il s’agit essentiellement du ColorOS d’Oppo avec une poignée d’ajustements spécifiques à OnePlus, mais il est également absolument chargé de bugs, ce qui a finalement poussé OnePlus à arrêter le déploiement de la mise à jour.

Notamment, cette restriction de caméra auxiliaire est également présente dans les téléphones Oppo exécutant ColorOS. Bien que ce soit malheureux, cela pourrait signifier que le changement est intentionnel, et nous pourrions ne pas voir ce comportement revenir à une pratique compatible avec GCam si et quand la mise à jour recommence à se déployer.

Si vous avez un téléphone OnePlus et que vous souhaitez continuer à utiliser un port ou un module d’appareil photo Google avec tous les capteurs de votre téléphone, envisagez de suspendre la mise à jour OxygenOS 12 lorsqu’elle recommencera à se déployer. Et si OnePlus ne récupère pas la fonctionnalité, vous pouvez toujours essayer une ROM – elles sont relativement faciles à installer sur les téléphones OnePlus.

Merci: Kieron Quinn

